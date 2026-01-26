คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน

ข่าวอาชญากรรม

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 14:35 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แจ้งความว่า ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนออมทองคำ ในราคาทต่ำกว่าท้องตลาด แต่สุดท้ายกลับไม่ได้ทองตามสัญญาและสูญเสียเงินลงทุนไปจำนวนมาก

จุดเริ่มต้นเกิดจากการถูกชักชวนผ่านเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนในรูปแบบการซื้อทองคำล่วงหน้า หรือการออมทอง โดยเปิดรับยอดลงทุนตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักแสนบาท ทำให้มีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยอดความเสียหายล่าสุดเฉพาะในส่วนของการออมทองนั้นสูงถึง 15 ล้านบาท ยังไม่รวมความเสียหายจากธุรกิจปั๊มน้ำมัน และมีผู้ตกเป็นเหยื่อเกือบ 2,000 ราย

เมื่อผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังเพจเฟซบุ๊กของบริษัทออมทองดังกล่าว โพสต์ล่าสุดคือ 21 มกราคม 2569 ร้านโพสต์ข้อความชี้แจงอ้างว่า บัญชีของบริษัทมีปัญหาและจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 22 มกราคม 2569 พร้อมรับปากว่าจะเร่งโอนยอดคืนให้กับลูกค้าที่มีกำหนดนัดโอนในช่วงวันที่ 18-21 มกราคม ทันทีที่บัญชีใช้งานได้ พร้อมกับกล่าวขออภัยในความไม่สะดวก

อย่างไรก็ตาม ใต้โพสต์ดังกล่าวยังคงมีผู้เสียหายเข้าไปคอมเมนต์ทวงถามจำนวนมาก เนื่องจากยังไม่ได้รับทองคำหรือเงินคืนตามที่ตกลง รวมถึงเรียกร้องให้ทางร้านตอบแชทเพื่อชี้แจงความชัดเจน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า

