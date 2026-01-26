การเงินเศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:39 น.
ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท

ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) พุ่งแรง ขึ้น 1,500 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 75,400.00 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ เปิดตลาดเช้าวันนี้ 26 มกราคม 2569 สร้างความฮือฮาให้กับนักลงทุนอย่างมาก สมาคมค้าทองคำประกาศปรับขึ้นราคาทองคำขึ้น 1,500 บาท ส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณพุ่งทะลุ 75,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อย

ราคาทองวันนี้ 26 มกราคม 69 ราคาครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 09:25 น.

  • ทองคำแท่ง 96.5%

    • รับซื้อ: 74,500.00 บาท

    • ขายออก: 74,600.00 บาท

  • ทองรูปพรรณ 96.5%

    • รับซื้อ: 73,010.56 บาท

    • ขายออก: 75,400.00 บาท

การปรับขึ้นราคาอย่างรุนแรงน่าจับตามอง ราคาทองคำแท่งขยับขึ้นมาแตะระดับ 74,600 บาท ขณะที่ทองรูปพรรณขายออกพุ่งไปถึง 75,400 บาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าถึง 1,500 บาท ผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายทองคำควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่างวัน

ราคาทองวันนี้ 26 มกราคม 2569

หุ้นเอเชียเปิดเช้า “ไร้ทิศทาง” ผวาปมภูมิรัฐศาสตร์ จับตา ทองคำ พุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ รับดอลลาร์อ่อน-บาทแข็ง

มาดู ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิก เปิดการซื้อขายเช้านี้ด้วยภาวะไร้ทิศทาง ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงคุกรุ่น ส่งผลให้นักลงทุนหันไปถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ จนราคาพุ่งทำนิวไฮครั้งประวัติศาสตร์

ประเด็นร้อนจากฝั่งอเมริกาเหนือ นายมาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา ออกมาประกาศชัดเจนว่า แคนาดาไม่มีเจตนาที่จะเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศจีน หลังจากก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ออกมาขู่ว่าจะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจากแคนาดาสูงถึง 100% หากแคนาดาตัดสินใจลงนามข้อตกลงดังกล่าว

“แคนาดาเคารพในข้อผูกพันที่เรามี โดยเฉพาะภายใต้ข้อตกลง CUSMA (ข้อตกลงแคนาดา-สหรัฐฯ-เม็กซิโก) ที่ระบุว่าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากจะเจรจาการค้ากับประเทศที่ไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี เราจึงไม่มีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นกับจีนหรือประเทศอื่นในกลุ่มเดียวกัน” นายคาร์นีย์กล่าว

ญี่ปุ่นอ่วม เยนแข็ง ทุบหุ้นร่วง – เกาหลีสดใส

ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลง 1.52% และดัชนี Topix ร่วงลง 1.76% สาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินเยน โดยล่าสุดค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น 0.45% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 155.01 เยนต่อดอลลาร์ นักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด หลังนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดหากมีความผันผวนจากการเก็งกำไรค่าเงินที่มากเกินไป

นักเศรษฐศาสตร์จาก Barclays ระบุว่า ความเสี่ยงจากการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนกำลังกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ แม้เฟดจะมีท่าทีระมัดระวังแต่การแทรกแซงอาจซ้ำเติมให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก

ขณะที่เกาหลีใต้สวนทางตลาดเพื่อนบ้าน ดัชนี Kospi บวกขึ้น 0.64% ขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Kosdaq พุ่งแรงถึง 2.28%

จีน/ฮ่องกง ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ปรับลดลง 0.26% ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ บวกเล็กน้อยที่ 0.27%

ออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ขยับขึ้น 0.13%

ทองคำทุบสถิติโลก ดอลลาร์สิงคโปร์แข็งสุดในรอบทศวรรษ

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ได้หนุนให้ ราคาทองคำ พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ร่วงลง 0.52% มาอยู่ที่ระดับ 90.087 ดอลลาร์สิงคโปร์ แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.271 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

สำหรับทิศทางตลาดสหรัฐฯ ล่วงหน้า (Futures) ในวันจันทร์นี้ปรับตัวลดลงทั้งหมด โดยนักลงทุนเตรียมรับมือสัปดาห์สำคัญที่มีทั้งการรายงานผลประกอบการและการประชุมนโยบายการเงิน

  • Dow Jones Futures: ลดลง 131 จุด หรือ 0.27%

  • S&P 500 Futures: ลดลง 0.33%

  • Nasdaq-100 Futures: ลดลง 0.48%

ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ดัชนี Nasdaq Composite ปิดบวก 0.28% ที่ระดับ 23,501.24 จุด และ S&P 500 บวกเล็กน้อย 0.03% ปิดที่ 6,915.61 จุด ในขณะที่ Dow Jones ปิดลบ 0.58% หรือลดลง 285.30 จุด มาอยู่ที่ 49,098.71 จุด โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้น Goldman Sachs ที่ร่วงลงเกือบ 4%

