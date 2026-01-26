หมอแทน ชี้เหตุผล ทำไม “ไวรัสนิปาห์” ไม่ระบาดทั่วโลก ย้ำคนไทยไม่ต้องกังวล
“หมอแทน” เผยไวรัสนิปาห์ อัตราตายสูง ย้ำประเทศไทยไม่ต้องกังวล ไม่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด เพราะอาการรุนแรงจนแพร่เชื้อต่อยาก
นายแพทย์ธนีย์ ธนียวัน หรือ “หมอแทน” ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและวิกฤตบำบัด ได้ออกมาให้ความรู้ผ่านช่อง Doctor Tany ถึงสถานการณ์การระบาดของ “ไวรัสนิปาห์” (Nipah Virus) ในประเทศอินเดีย โดยอธิบายไว้ว่า
“ที่อินเดียก็ได้มีการประกาศว่าขณะนี้มีผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ทั้งหมด 5 คน โดย 2 คนแรกเป็นพยาบาล คนหนึ่งผู้ชาย คนหนึ่งผู้หญิง และต่อมามีเพิ่มมาอีก 3 คน คนนึงเป็นหมอ คนนึงเป็นพยาบาล และอีกคนนึงคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นอกเหนือจากนี้ ทางอินเดียยังมีการกักตัวคนอีกกว่า 100 คน ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคนี้ ตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร แต่ตอนหลังมีการตรวจสอบชัดเจนรู้ว่าเป็นโรคนิปาห์ก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
โรคนี้อัตราการตายค่อนข้างสูง อยู่ที่ 40-75% แต่ผมจะบอกว่าก็เพราะแบบนี้แหละ ที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลย เหตุผลคือถ้าติดไวรัสนิปาห์ อาการจะเริ่มค่อนข้างที่จะเร็วและรุนแรงมาก เวลาคนเรามีอาการอะไรสักอย่างที่รุนแรง เร็วและป่วยหนัก มักจะไม่สามารถไปไหนได้ อาจจะแย่อยู่ตรงนั้นหรือทางโรงพยาบาลก็ต้องรีบแอดมิทเข้าไป ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาแพร่เชื้อไปที่ไหน
ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ยิ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากๆ จะไม่ค่อยแพร่ และเรื่องนี้ค่อนข้างจะสบายใจได้ว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกเหมือนกับตอนที่มีโควิดใหม่ๆ แล้วโควิดถ้าเราสังเกตคืออัตราการตายต่ำกว่านิปาห์ไวรัสมหาศาล ต่ำกว่ามาก ดังนั้นเราก็จึงจำเป็นจะต้องกังวลพวกนั้นมากกว่า เพราะอะไรที่อัตราการตายต่ำจะแพร่เร็ว และอาการบางคนก็จะโชคร้ายที่มีอาการหนักไป เราจะได้ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปกับไวรัสนิปาห์”
ในช่วงท้าย หมอแทน ระบุว่า “ความน่ากลัวของไวรัส ซึ่งเราไม่มีทางป้องกัน และเราก็ไม่มียารักษา แต่ยังโชคดีที่ถึงแม้ว่าจะน่ากลัวหน่อย อัตราการตายสูงมาก แต่นี่แหละที่ทำให้ไม่สามารถแพร่ออกมาจากอินเดียมาสู่ประเทศไทยได้ ดังนั้น ไม่จำเป็นจะต้องกังวลขนาดนั้น”
