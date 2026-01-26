พิพัฒน์ ยันปิดพระราม 2 ซ่อม 60 วัน ไม่ได้ปิดตายทั้งเส้น ผู้รับเหมาจ่ายเองทุกบาท
“พิพัฒน์” แจงปิดถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก นาน 60 วัน เพื่อซ่อมแซมจุดเครนถล่ม ยันไม่อุ้มผู้รับเหมา คาดรถติดสะสม 4 กม. แนะวางแผนเดินทาง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาชี้แจงเพื่อลดความกังวลของประชาชน กรณีข่าวการปิดพื้นที่ก่อสร้าง “มอเตอร์เวย์ M82” บนถนนพระราม 2 แบบ 100% โดยยืนยันว่าไม่ใช่การปิดถนนทั้งเส้นแบบถาวร แต่เป็นการปิดเฉพาะจุดที่จำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุเครนถล่ม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้สัญจร พร้อมย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายอุ้มผู้รับเหมาที่ประมาท บทลงโทษและการพิจารณาแบล็กลิสต์ยังคงเดินหน้าอย่างเฉียบขาด หากจุดไหนเสี่ยงอันตรายต้องปิดกั้นทันทีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงรายละเอียดการปิดจราจรว่า จุดที่ต้องดำเนินการคือช่วง กม.ที่ 29+100 ถึง 32+100 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยจำเป็นต้องปิดช่องทางหลัก (Main Road) ทั้งหมด 3 เลน หรือปิด 100% ในจุดดังกล่าว เพื่อรื้อถอนซากเครน พื้นสะพานที่เสียหาย และเทคอนกรีตเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ซึ่งประชาชนยังสามารถสัญจรได้ในช่องทางขนาน (Frontage Road) ที่เปิดใช้งาน 2 เลนต่อทิศทาง โดยกรมทางหลวงจะปรับกายภาพทางเชื่อมเข้า-ออก เพื่อลดคอขวดและระบายรถให้คล่องตัวที่สุด
จากการประเมินผลกระทบด้านการจราจร คาดว่าความสามารถในการรองรับปริมาณรถจะลดลงถึง 60% และอาจมีท้ายแถวสะสมยาวประมาณ 4 กิโลเมตรในช่วงเวลาเร่งด่วน กรมทางหลวงจึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาจราจรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมวางแผนเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible lane) ในบางช่วงเวลาเพื่อคืนผิวจราจรให้ระบายรถได้มากขึ้น รวมถึงเร่งประสานงานเพื่อจัดการจราจรบริเวณทางเชื่อมให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่หนาแน่น
สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 27 มีนาคม 2569 โดยนายพิพัฒน์ ได้สั่งการเน้นย้ำว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรื้อถอน การจ้างผู้เชี่ยวชาญ และมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น “บริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว” ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงหรือแจ้งเหตุด่วนได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586
