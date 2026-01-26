ข่าวต่างประเทศ

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 10:50 น.
63

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์อูเอโนะ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังตึงเครียดต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นักท่องเที่ยวเดินทางไปรับชม “เสี่ยวเสี่ยว” และ “เล่ยเล่ย” แพนด้าในสวนสัตว์อุเอโนะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเตรียมส่งคืนประเทศจีน ในวันอังคารนี้ ท่ามกลางความสัมพันธ์ของสองชาติที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจากทางการกรุงโตเกียวระบุว่ามีนักท่องเที่ยวนับแสนคนแห่เดินทางไปดูสวนสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์อุเอโนะมาหลายปี ซึ่งอ้างอิงจากสื่อจีนระบุว่ามีชาวญี่ปุ่นร้องไห้ เพราะจะได้เห็นแพนด้าคู่นี้เป็นครั้งสุดท้าย

โดยการส่งคืนแพนด้าครั้งนี้ จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นไม่มีแพนด้าในประเทศเลยนับตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งเป็นปีที่ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

ประเทศจีนใช้แพนด้า เป็นสัญลักษณ์แสดงไมตรีจิตต่อพันธมิตรและคู่แข่งระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2492 อย่างไรก็ตามการส่งแพนด้าครั้งนี้เป็นสัญญายืม โดยประเทศที่ยืมแพนด้าต้องจ่ายเงินค่าสัญญาแพนด้าคู่ละ 31 ล้านบาท

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายชาติได้ส่งแพนด้ากลับประเทศ เนื่องจากสัญญายืม มักจะมีอายุ 10 ปี แต่ก็มีบางชาติเลือกจะขยายเวลาส่งกลับเหมือนกัน ซึ่งความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะยืมแพนด้าตัวใหม่มา ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นและจีนที่ยังคุกรุ่น

สำหรับ “เสี่ยวเสี่ยว” และ “เล่ยเล่ย” เกิดเมื่อปี 2564 เป็นลูกของ “ชินชิน” และ “รื่อรื่อ” แม่และพ่อแพนด้ายักษ์ ซึ่งถูกส่งกลับจีนไปเมื่อเดือนกันยายนปี 2567 ไปก่อนหน้านี้

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 10:50 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

