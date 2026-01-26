ข่าวการเมือง

บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 09:44 น.
63
กองทุนประกันสังคม
แฟ้มภาพ

มนตรี ฐิรโฆไท กรรมการประกันสังคม ออกโรงชำแหละ แนวคิดเสนอ “เอกชนเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” ชี้ชัดผู้ประกันตนต้นทุนสูงกระทบเป็นกลุมแรก

จากกรณี “ประกันสังคมก้าวหน้า” เตรียมเสนอกฎหมายนำประกันสังคมออกนอกระบบราชการสร้างความโปร่งใส ดึงคนมีความตั้งใจมีความสามารถเข้ามาบริหาร โดยระบุ “พอกันทีกับระบบโครงสร้างประกันสังคมที่เอื้อให้เหลือบไรเกาะกินเงินของผู้ประกันตนในมุมมืดมาตลอด 34 ปี พอกันทีกับบอร์ดประกันแบบเวียนเทียนผลัดกันมานั่ง ประกันสังคมก้าวหน้า เสนอนำประกันสังคมออกนอกระบบราชการมาเป็นของประชาชน ปลดล็อคประสิทธิภาพ บริหารคล่องตัว ยึดโยงกับประชาชน

ล่าสุด ดร.มนตรี ฐิรโฆไท กรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่มาจากการเลือกตั้ง โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่เสนอให้ “เอกชนเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” โดยเจ้าตัวระบุวานนี้ (24 ม.ค.69) ว่า ข้อเสนอดังกล่าวอาจฟังดูเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงการจัดการ

แต่ในเชิงนโยบายสาธารณะ ดร.มนตรี หนึ่งในบอร์ดสปส.ชี้ชัดว่า “มีความเสี่ยงสูง”

เนื่องจากประกันสังคมถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครอง “ผู้ประกันตน” ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ ทั้ง 7 กรณี มิใช่เพื่อมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว โดยระบบการลงทุนของกองทุนมีกรอบกำกับความเสี่ยงที่ชัดเจน ทั้งในด้านประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการประกันสังคมมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในรายละเอียด แต่ทำหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและระเบียบการลงทุนเท่านั้น

เมื่อแรงจูงใจของระบบเปลี่ยนจากหลักความเป็นธรรมทางสังคมไปสู่การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุด ผู้ประกันตนที่มีต้นทุนสูงหรือมีความเสี่ยงมากย่อมเป็นกลุ่มแรกที่ถูกจำกัดสิทธิหรือถูกบริหารเพื่อลดภาระ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เลือกให้รัฐกำกับระบบประกันสังคมอย่างเข้มแข็ง และนำมาตรฐานการบริหารแบบมืออาชีพมาใช้ แทนการแปรรูปให้กลไกตลาดกำหนดทิศทาง

ดังนั้น กรรมการประกันสังคมจึงสรุปถึงสิ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ คือ “การปฏิรูประบบประกันสังคม ให้โปร่งใส” มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่การเปลี่ยนสวัสดิการสาธารณะให้กลายเป็นธุรกิจ

หากถามว่าควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคตหรือไม่ ผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ารูปแบบใดดีที่สุด การผลักดันให้นำประกันสังคมออกนอกระบบของรัฐเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาผลกระทบเชิงโครงสร้างอย่างรอบด้าน ย่อมไม่ใช่คำตอบของการปฏิรูปที่ยั่งยืนของระบบประกันสังคม

ผมทำงานด้วยความจริงใจ จริงจัง และยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด ไม่เคยขัดขวางนโยบายหรือการดำเนินงานใดที่จะส่งผลดีต่อสิทธิของผู้ประกันตน เรื่องนี้สามารถสอบถาม กรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้โดยตรง

ภาพ Facebook @Montree Tirakothai

ก่อนหน้านี้ นส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เคยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยการเสนอให้นำสำนักงานประกันสังคมออกจากระบบราชการ โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงกองทุนบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นผลประโยชน์ของข้าราชการแท้ๆ แต่การบริหารจัดการอยู่นอกระบบราชการ สรรหามืออาชีพเข้ามาบริหาร เพื่อให้กองทุนปลอดภัยมั่นคง แต่กองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเงินของผู้ประกันตนและนายจ้าง กลับให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานบริหาร มาตลอด 30 ปี

ขณะที่ฝั่งของต้นสังกดอย่างกระทรวแรงงาน ล่าสุดเมื่อวานนี้เช่นกัน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยแนวทางการแก้ไขปัญหาสำนักงานประกันสังคม โดยยกระดับเป็น วาระเร่งด่วน ! ของกระทรวงรง. พร้อมไฟเขียวให้เดินหน้าปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารจัดการครั้งใหญ่ หลังดำเนินงานมากว่า 30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบโจทย์ผู้ประกันตนกว่า 24.5 ล้านคน รวมถึงนายจ้างกว่า 500,000 ราย.

ภาพ X @progressivesso

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก บันเทิง

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

24 วินาที ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง ข่าวการเมือง

เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ร้องสอบนโยบาย “แจกเงินล้าน วันละ 9 คน” ของเพื่อไทย

22 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทรออกจากราชการ ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!

44 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข่าว

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

45 นาที ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม Line News

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กออสซี่วัย 12 เสียชีวิต หลังถูกฉลามขย้ำขณะกระโดดหน้าผา

50 นาที ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; ซัดพรรคส้ม ปั่นกระแสไม่ขึ้น &quot;พิธา&quot; หมดแสง ซัด &quot;เท้ง&quot; เหมือนเด็กหัดปราศรัย ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ซัดพรรคส้ม ปั่นกระแสไม่ขึ้น “พิธา” หมดแสง ซัด “เท้ง” เหมือนเด็กหัดปราศรัย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์-โรม” บินพะเยา ศาลนัดไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุนประกันสังคม ข่าวการเมือง

บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาญ่า อุรัสยา จัดปาร์ตี้สละโสด บันเทิง

ออร่าเจ้าสาวพุ่ง ญาญ่า จัดปาร์ตี้สละโสด สวยหวานดุจเทพนิยาย เตรียมเข้าพิธีวิวาห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มิน อ่อง หล่าย” เมินเสียงวิจารณ์ประชาคมโลก หลังพรรคทหารชนะเลือกตั้งเมียนมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยต้องรู้ “สูติบัตร” ห้ามเคลือบพลาสติก “ใช้ไม่ได้ทันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินภูเก็ต เตรียมมาตรการคัดกรอง “ไวรัสนิปาห์” พบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอยง” วิเคราะห์ความเสี่ยง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย แนะวิธีป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัสนิปาห์ หมอยง เตือนคนไทย กิน &quot;น้ำตาลสด&quot; ต้องต้มสุก สายพันธุ์เอเชียใต้ โอกาสระบาดแค่ไหน ข่าว

ไวรัสนิปาห์ หมอยง เตือนคนไทย กิน “น้ำตาลสด” ต้มสุก สายพันธุ์เอเชียใต้ โอกาสระบาดแค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์เลือด! ระเบิดฆ่าตัวตายกลางแต่งปากีสถาน ตายแล้ว 7 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม รู้สึกไม่ปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขยนางแบบดังผวา ทหารคลั่งยิงใส่บ้าน ขู่ฆ่ายกครัว แค้นทำหมดอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทล. แจงข่าว เด็ก 10 ขวบเล่นประทัด ต้นตอไฟไหม้สะพานภูมิพล เสียหาย 15 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” หวนคืนเวที ช่วยหาเสียง ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 1 69 ดูดวง

3 ราศี ปลดหนี้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาปิดยอด หายใจคล่องคอขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 09:44 น.
63
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button