บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ
มนตรี ฐิรโฆไท กรรมการประกันสังคม ออกโรงชำแหละ แนวคิดเสนอ “เอกชนเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” ชี้ชัดผู้ประกันตนต้นทุนสูงกระทบเป็นกลุมแรก
จากกรณี “ประกันสังคมก้าวหน้า” เตรียมเสนอกฎหมายนำประกันสังคมออกนอกระบบราชการสร้างความโปร่งใส ดึงคนมีความตั้งใจมีความสามารถเข้ามาบริหาร โดยระบุ “พอกันทีกับระบบโครงสร้างประกันสังคมที่เอื้อให้เหลือบไรเกาะกินเงินของผู้ประกันตนในมุมมืดมาตลอด 34 ปี พอกันทีกับบอร์ดประกันแบบเวียนเทียนผลัดกันมานั่ง ประกันสังคมก้าวหน้า เสนอนำประกันสังคมออกนอกระบบราชการมาเป็นของประชาชน ปลดล็อคประสิทธิภาพ บริหารคล่องตัว ยึดโยงกับประชาชน
ล่าสุด ดร.มนตรี ฐิรโฆไท กรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่มาจากการเลือกตั้ง โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่เสนอให้ “เอกชนเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” โดยเจ้าตัวระบุวานนี้ (24 ม.ค.69) ว่า ข้อเสนอดังกล่าวอาจฟังดูเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงการจัดการ
แต่ในเชิงนโยบายสาธารณะ ดร.มนตรี หนึ่งในบอร์ดสปส.ชี้ชัดว่า “มีความเสี่ยงสูง”
เนื่องจากประกันสังคมถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครอง “ผู้ประกันตน” ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ ทั้ง 7 กรณี มิใช่เพื่อมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว โดยระบบการลงทุนของกองทุนมีกรอบกำกับความเสี่ยงที่ชัดเจน ทั้งในด้านประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการประกันสังคมมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในรายละเอียด แต่ทำหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและระเบียบการลงทุนเท่านั้น
เมื่อแรงจูงใจของระบบเปลี่ยนจากหลักความเป็นธรรมทางสังคมไปสู่การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุด ผู้ประกันตนที่มีต้นทุนสูงหรือมีความเสี่ยงมากย่อมเป็นกลุ่มแรกที่ถูกจำกัดสิทธิหรือถูกบริหารเพื่อลดภาระ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เลือกให้รัฐกำกับระบบประกันสังคมอย่างเข้มแข็ง และนำมาตรฐานการบริหารแบบมืออาชีพมาใช้ แทนการแปรรูปให้กลไกตลาดกำหนดทิศทาง
ดังนั้น กรรมการประกันสังคมจึงสรุปถึงสิ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ คือ “การปฏิรูประบบประกันสังคม ให้โปร่งใส” มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่การเปลี่ยนสวัสดิการสาธารณะให้กลายเป็นธุรกิจ
หากถามว่าควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคตหรือไม่ ผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ารูปแบบใดดีที่สุด การผลักดันให้นำประกันสังคมออกนอกระบบของรัฐเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาผลกระทบเชิงโครงสร้างอย่างรอบด้าน ย่อมไม่ใช่คำตอบของการปฏิรูปที่ยั่งยืนของระบบประกันสังคม
ผมทำงานด้วยความจริงใจ จริงจัง และยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด ไม่เคยขัดขวางนโยบายหรือการดำเนินงานใดที่จะส่งผลดีต่อสิทธิของผู้ประกันตน เรื่องนี้สามารถสอบถาม กรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้โดยตรง
ก่อนหน้านี้ นส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เคยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยการเสนอให้นำสำนักงานประกันสังคมออกจากระบบราชการ โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงกองทุนบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นผลประโยชน์ของข้าราชการแท้ๆ แต่การบริหารจัดการอยู่นอกระบบราชการ สรรหามืออาชีพเข้ามาบริหาร เพื่อให้กองทุนปลอดภัยมั่นคง แต่กองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเงินของผู้ประกันตนและนายจ้าง กลับให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานบริหาร มาตลอด 30 ปี
ขณะที่ฝั่งของต้นสังกดอย่างกระทรวแรงงาน ล่าสุดเมื่อวานนี้เช่นกัน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยแนวทางการแก้ไขปัญหาสำนักงานประกันสังคม โดยยกระดับเป็น วาระเร่งด่วน ! ของกระทรวงรง. พร้อมไฟเขียวให้เดินหน้าปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารจัดการครั้งใหญ่ หลังดำเนินงานมากว่า 30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบโจทย์ผู้ประกันตนกว่า 24.5 ล้านคน รวมถึงนายจ้างกว่า 500,000 ราย.
