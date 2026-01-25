ยิ่งขุดยิ่งฉาว! แฉ “ประกันสังคม” ตั้งงบคอนเนกชั่นปีละ 10 ล้าน ซัดเดือด #คอนเนกชั่นเขาเราจ่าย
ประกันสังคมก้าวหน้าชี้เป้าคนของ สปส. ร่วมหลักสูตรดัง ‘มินิ วปอ.’ จี้ตรวจสอบความโปร่งใสการใช้งบประมาณ ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นของผู้ประกันตนทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.69 กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า ได้ออกมาแฉข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภายในสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประกันตนอย่างหนัก โดยระบุว่า มีการตั้งงบประมาณเพื่อสร้าง “คอนเนกชั่น” ให้กับกลุ่มข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะ
กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าให้ข้อมูลว่า มีบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมบางราย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแถลงข่าวเรื่องการลงทุนของกองทุน ได้เข้าร่วมหลักสูตรเครือข่ายชื่อดังอย่าง “มินิ วปอ.” (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่)
โดยพบรายละเอียดที่น่าสนใจในประเด็นงบประมาณมหาศาล ซึ่งมีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนกชั่นสำหรับข้าราชการไว้สูงถึง ปีละกว่า 10 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าจึงตั้งคำถามว่า การนำเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนไปจ่ายเป็นค่าหลักสูตรเพื่อให้ข้าราชการได้สร้างสายสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ ภายใต้แฮชแท็ก #คอนเนกชั่นเขาเราจ่าย
การเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมกำลังจับจ้องความไร้ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ และข่าวการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายในด้านอื่น ๆ เช่น การทำปฏิทินและเสื้อแจก
ข้อมูลนี้ถูกนำมาตีแผ่ในช่วงจังหวะที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน กำลังมีนโยบาย “ยกเครื่อง” ประกันสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพพอดี ทำให้กระแสเรียกร้องจากภาคประชาชนและกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าทวีความรุนแรงขึ้น โดยต้องการให้มีการตรวจสอบงบประมาณย้อนหลังทั้งหมด และปรับโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- วาระเร่งด่วน “ตรีนุช” ไฟเขียว! ยกเครื่องประกันสังคม ย้ำทำเพื่อผู้ประกันตน 24.5 ล้านชีวิต
- สรยุทธ เทียบชัดๆ ข้อมูลประกันสังคมมาเลเซีย โตปีละ 12% สวนทางไทย กำไรแค่ 2%
- ผู้ประกันตนโวยหนัก! ประกันสังคมค้างจ่ายเงินว่างงาน อ้างระบบล่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: