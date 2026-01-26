“พิธา” หวนคืนเวที ช่วยหาเสียง ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ
พิธา หวนคืนเวที ช่วยหาเสียงโค้งสุดท้าย ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ เล็งได้คะแนนเสียงมากพอที่พรรคอันดับสองไม่กล้าตั้งรัฐบาลแข่ง
นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ภายหลังลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 ที่ สามย่าน มิตรทาวน์ กทม. โดยระบุว่า “ชนะครั้งนี้ ต้อง ชนะให้เยอะ ชนะให้ยิ่งใหญ่ ชนะให้ยาว
1) เยอะแค่ไหน? -เยอะขนาดที่พรรคอันดับสองไม่กล้าตั้งรัฐบาลแข่ง
2) ยิ่งใหญ่ขนาดไหน? – ยิ่งใหญ่ขนาดปราศจากข้อกังขาใสสะอาด ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ชนะด้วยศักดิ์ศรีของประชาชน
3) ยาวขนาดไหน? – ยาวขนาดที่ นายกเท้ง สมัยที่ 1 ธนาธร ปิยบุตร และเพื่อนอนาคตใหม่ได้กลับมาครบทุกคน ยาวขนาดที่ นายกเท้ง สมัยที่ 2 พิธา ชัยธวัช และเพื่อนก้าวไกล ได้กลับมาครบทุกคน
8 กุมภา กา 46 ส่ง นายกเท้ง เข้าทำเนียบรัฐบาล พวกเขาตัดสิทธิ์ผมจากประชาชนได้ แต่ตัดความคิดถึงที่ผมมีต่อประชาชนไม่ได้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พิธา เปิดภาพจำคืนสภา 2 ปีก่อน จี้ดูสีหน้าคนนั่งข้าง ก่อนลุยหาเสียง-เช็กเรตติ้งส้มฟีเวอร์ยังขลังไหม
- “พิธา” ยอมรับเสียใจ พูดไม่เคลียร์ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ
- หลุดแชต! บอร์ดประกันสังคม อัด สรยุทธ-พรรคส้มเน่า ลั่น ใครไม่เคารพสถาบันฯ ต้องมีอันเป็นไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: