“พิธา” หวนคืนเวที ช่วยหาเสียง ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 07:40 น.
พิธา หวนคืนเวที ช่วยหาเสียงโค้งสุดท้าย ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ เล็งได้คะแนนเสียงมากพอที่พรรคอันดับสองไม่กล้าตั้งรัฐบาลแข่ง

นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ภายหลังลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 ที่ สามย่าน มิตรทาวน์ กทม. โดยระบุว่า “ชนะครั้งนี้ ต้อง ชนะให้เยอะ ชนะให้ยิ่งใหญ่ ชนะให้ยาว

1) เยอะแค่ไหน? -เยอะขนาดที่พรรคอันดับสองไม่กล้าตั้งรัฐบาลแข่ง

2) ยิ่งใหญ่ขนาดไหน? – ยิ่งใหญ่ขนาดปราศจากข้อกังขาใสสะอาด ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ชนะด้วยศักดิ์ศรีของประชาชน

3) ยาวขนาดไหน? – ยาวขนาดที่ นายกเท้ง สมัยที่ 1 ธนาธร ปิยบุตร และเพื่อนอนาคตใหม่ได้กลับมาครบทุกคน ยาวขนาดที่ นายกเท้ง สมัยที่ 2 พิธา ชัยธวัช และเพื่อนก้าวไกล ได้กลับมาครบทุกคน

8 กุมภา กา 46 ส่ง นายกเท้ง เข้าทำเนียบรัฐบาล พวกเขาตัดสิทธิ์ผมจากประชาชนได้ แต่ตัดความคิดถึงที่ผมมีต่อประชาชนไม่ได้”

