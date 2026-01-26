ทล. แจงข่าว เด็ก 10 ขวบเล่นประทัด ต้นตอไฟไหม้สะพานภูมิพล เสียหาย 15 ล้าน
กรมทางหลวง แจงข่าว เด็ก 10 ขวบเล่นประทัด ต้นตอไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ความเสียหายไม่ได้สูงถึง 15 ล้าน
จากกรณีที่ เพลิงไหม้รุนแรงบริเวณตอม่อ สะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงวันที่ 15 มกราคม 69 ก่อนที่ไฟจะลุกลามติดท่อยางระบายน้ำของโครงสร้างสะพาน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กกรมทางหลวงชนบท ได้ออกมาชี้แจงว่า “ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ Social media กรณี “ปมไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล” โดยสรุปเรื่องราว จากคำบอกเล่าของ ผู้ให้บริการเครนที่มาซ่อมแซม ระบุว่า พ่อแม่เด็ก ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ ตอนนี้อยู่ระหว่างคุมขัง โดยมีค่าเสียหาย คาดการณ์ 15 ล้านบาท ค่าเครนขนาด 30 ตัน วันละ 13,000 บาท/วัน และค่าสเตรงปูนด้านล่างที่โดนไฟไหม้ หายไป 2/3 (จากคำบอกเล่าของผู้ให้บริการเครนที่อยู่ในเหตุการณ์) ฯลฯ
กรมทางหลวงชนบทขอเรียนชี้แจงว่า คอนกรีตมีความเสียหายบางส่วน บริเวณผิวเฉพาะส่วนที่โดนไฟไหม้เท่านั้น ซึ่งเนื้อคอนกรีตที่อยู่ภายใต้ส่วนที่กระเทาะออก ยังคงมีกำลังอัดเป็นไปตามที่มีการออกแบบไว้ ซึ่งตัวโครงสร้างยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ในส่วนของผู้กระทำความผิดนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย อีกทั้งในส่วนมูลค่าของการซ่อมแซม ไม่ได้มีมูลค่าสูงตามที่ปรากฏในข่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินราคาและเข้าดำเนินการซ่อมแซม”
