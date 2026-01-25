ข่าวการเมือง

พิธา เปิดภาพจำคืนสภา 2 ปีก่อน จี้ดูสีหน้าคนนั่งข้าง ก่อนลุยหาเสียง-เช็กเรตติ้งส้มฟีเวอร์ยังขลังไหม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 13:37 น.
59
ภาพจาก @The Reporters

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ย้อนวันนี้ในอดีตเมื่อ 2 ปีก่อน จี้สังเกตสีหน้าคนข้างๆ ก่อนเตรียมลุยช่วยพรรคประชาชน หาเสียงโค้งสุดท้ายลุ้นเช็กกระแสนิยมยังพุ่งเหมือน 4 ปีก่อนไหม

การกลับมาของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน (ปชน.) เริ่มต้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กย้อนความหลังในวันเดียวกันนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว (25 มกราคม 2567) ซึ่งเป็นวันที่เขาได้รับชัยชนะจากคดีหุ้น ITV และได้กลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง

ในโพสต์ดังกล่าว นายพิธาได้ลงรูปภาพขณะนั่งอยู่ในสภาฯ พร้อมระบุว่าในวันนั้นเขากำลังฟังบรีฟจาก นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล และหยอกล้อให้สังเกตสีหน้าของคนข้างๆ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการทำงานที่เหนียวแน่นของทีมเศรษฐกิจส้มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน (25 มกราคม 2569) นายพิธากำลังจะกลับขึ้นเวทีหาเสียงครั้งแรกในรอบหลายเดือน เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนางสาวศิริกัญญา ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ภายใต้แฮชแท็ก #ศิริกัญญาเพื่อสมุทรปราการ โดยระบุว่าเวลา 2 ปีผ่านไปไวมาก และมองข้ามช็อตไปถึงอนาคตอีก 8 ปีข้างหน้าที่พรรคตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในทีมงานด้วยวลี “In TEAM we trust!”

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์การเมืองว่าเป็น “บททดสอบ” ครั้งสำคัญของพรรคประชาชน ว่ากระแสความนิยมของตัวบุคคลอย่างพิธา จะยังคงส่งแรงกระเพื่อมได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 4 ปีก่อนหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพรรคส้มต้องการพิสูจน์ความเป็น “แชมป์” อีกครั้งในศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้

วันนี้ ปี 2567 ผมกลับเข้าสภา หลังชนะคดี ITV นั่งข้างฟังศิริกัญญาบรีฟ (ดูสีหน้า) วันนี้ ปี 2569 กลับขึ้นเวทีหาเสียง ครั้งแรก ให้ ศิริกัญญา ในฐานะแคนดิเดตนายก #ศิริกัญญาเพื่อสมุทรปราการ 2 ปีผ่านไปเร็ว อีก 8 ปีก็เร็วเหมือนกัน ! In TEAM we trust!

เครดิตภาพจาก : The Reporters

ภาพจาก @The Reporters
แฟ้มภาพ Facebook @timpitaofficial

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69 ข่าว

ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน

1 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทรถูกปลด กระทรวงสาธารณสุขมติ ข่าวการเมือง

จับตาเกมการเมือง สะพัด! มติลับสธ. เชือด “หมอสุภัทร” ปมจัดซื้อ ATK หวังผลสกัดคุณสมบัติ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิธา เปิดภาพจำคืนสภา 2 ปีก่อน จี้ดูสีหน้าคนนั่งข้าง ก่อนลุยหาเสียง-เช็กเรตติ้งส้มฟีเวอร์ยังขลังไหม

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตหลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง 15 ปี ข่าว

อาลัยรัก “ออย ไอรีล” ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งนาน 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อธิบายนโยบายสร้างเศรษฐีวันละ 9 คน เพื่อเพิ่มรายได้รัฐจากภาษี ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” แจงนโยบาย “สร้างเศรษฐีวันละ 9 คน” ชี้ รัฐมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจนิด้าโพลชี้ คนสมุทรปราการสนับสนุนพรรคประชาชนในการเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผย คนสมุทรปราการ เลือก พรรคประชาชน นั่งนายกฯ พุ่งนำอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ มายอร์ก้า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัสไทยล้วนคือใคร ข่าวการเมือง

ย้อนรอยปมฉาว “ปฏิทิน-เสื้อแจก” วลีเด็ดบนเวทีแรงงาน 68 ประกาศหาคนตั้งคำถามใช้งบสุรุ่ยสุร่าย!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธเปรียบเทียบประกันสังคมมาเลเซียกับไทยที่มีผลตอบแทนต่างกันมาก ข่าว

“สรยุทธ” เทียบชัดๆ ข้อมูลประกันสังคมมาเลเซีย โตปีละ 12% สวนทางไทย กำไรแค่ 2%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสลพบุรี หัวคะแนนพรรคการเมือง ข่าวภูมิภาค

แฉ “เจ้าอาวาสหัวคะแนน” ควบกระบะแดงด่ากราดชาวบ้าน เหตุไม่หนุนพรรคดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินว่างงานประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนโวยหนัก! ประกันสังคมค้างจ่าย “เงินว่างงาน” อ้างระบบล่ม ไร้กำหนดจ่ายที่ชัดเจน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกหัวล้านสุขเกษมเป็นที่รักของแฟนคลับมานานหลายปี บันเทิง

สูญเสีย “ตลกหัวล้านสุขเกษม” ปิดตำนานลิเกดังขวัญใจชาวบ้าน แฟนคลับร่วมไว้อาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธนำเสนอข้อมูลเงินสมทบประกันสังคมที่สูงถึง 2,231 บาทต่อเดือน ข่าว

สรยุทธ ขยี้ เงินประกันสังคม กางตัวเลขลับ จ่ายหนักเดือนละ 2,231 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” เปิดใจ! ลูกชายคนโตเตรียมทิ้งสีกากี เผยเบื่อสังคมตำรวจ-ยศตำแหน่งอยู่ที่บุญวาสนา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหลุดทนายแก้วในห้องน้ำเผยให้เห็นความขัดแย้งในสังคมไทย ข่าว

ปมแฉภาพลับ “ทนายดัง” ซ้อเปา ชี้ เจ้าชู้ก็ส่วนหนึ่ง แต่ขุดภาพส่วนตัวมาประจาน “มองว่าไม่แฟร์”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องซีสาววัย 18 ปี ยืนยันไม่เคยทำ OnlyFans ตามข่าวลือ ข่าว

สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยันไม่เคยทำ OnlyFans ท้าโชว์หลักฐาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 25 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวังมือที่สามมาในคราบ “ที่ปรึกษา” เผลอใจนิดเดียว รักพังได้เลย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

คลิประทึก! คนในบ้านเล่านาที เครนยกบ้านน็อกดาวน์ ชะล่าใจนิดเดียวหล่นใส่ตู้มสนั่น!

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธาปราสรัยสมุทรปราการวันที่ 25 มกราคม ข่าวการเมือง

พิธา คัมแบ็ก! ลุ้นช่วยพรรคส้มโค้งสุดท้าย โพสต์เปรยไปจังหวัดไหนบ้างดี ?

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลุดแชต! บอร์ดประกันสังคม อัด สรยุทธ-พรรคส้มเน่า ลั่น ใครไม่เคารพสถาบันฯ ต้องมีอันเป็นไป

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองตลาดหนองปรือ โคราชถูกปล้นแต่ไม่สำเร็จ ข่าวอาชญากรรม

เห็นทะลุ 7 หมื่น คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองโคราช เจอพนง.ฮึดสู้! รีบยิงเปิดทางหนี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 13:37 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69

ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569

บาร์เซโลนา พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569

อาร์เซนอล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตหลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง 15 ปี

อาลัยรัก “ออย ไอรีล” ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งนาน 15 ปี

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
Back to top button