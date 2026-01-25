พิธา เปิดภาพจำคืนสภา 2 ปีก่อน จี้ดูสีหน้าคนนั่งข้าง ก่อนลุยหาเสียง-เช็กเรตติ้งส้มฟีเวอร์ยังขลังไหม
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ย้อนวันนี้ในอดีตเมื่อ 2 ปีก่อน จี้สังเกตสีหน้าคนข้างๆ ก่อนเตรียมลุยช่วยพรรคประชาชน หาเสียงโค้งสุดท้ายลุ้นเช็กกระแสนิยมยังพุ่งเหมือน 4 ปีก่อนไหม
การกลับมาของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน (ปชน.) เริ่มต้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กย้อนความหลังในวันเดียวกันนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว (25 มกราคม 2567) ซึ่งเป็นวันที่เขาได้รับชัยชนะจากคดีหุ้น ITV และได้กลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง
ในโพสต์ดังกล่าว นายพิธาได้ลงรูปภาพขณะนั่งอยู่ในสภาฯ พร้อมระบุว่าในวันนั้นเขากำลังฟังบรีฟจาก นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล และหยอกล้อให้สังเกตสีหน้าของคนข้างๆ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการทำงานที่เหนียวแน่นของทีมเศรษฐกิจส้มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน (25 มกราคม 2569) นายพิธากำลังจะกลับขึ้นเวทีหาเสียงครั้งแรกในรอบหลายเดือน เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนางสาวศิริกัญญา ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ภายใต้แฮชแท็ก #ศิริกัญญาเพื่อสมุทรปราการ โดยระบุว่าเวลา 2 ปีผ่านไปไวมาก และมองข้ามช็อตไปถึงอนาคตอีก 8 ปีข้างหน้าที่พรรคตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในทีมงานด้วยวลี “In TEAM we trust!”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์การเมืองว่าเป็น “บททดสอบ” ครั้งสำคัญของพรรคประชาชน ว่ากระแสความนิยมของตัวบุคคลอย่างพิธา จะยังคงส่งแรงกระเพื่อมได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 4 ปีก่อนหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพรรคส้มต้องการพิสูจน์ความเป็น “แชมป์” อีกครั้งในศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้
วันนี้ ปี 2567 ผมกลับเข้าสภา หลังชนะคดี ITV นั่งข้างฟังศิริกัญญาบรีฟ (ดูสีหน้า) วันนี้ ปี 2569 กลับขึ้นเวทีหาเสียง ครั้งแรก ให้ ศิริกัญญา ในฐานะแคนดิเดตนายก #ศิริกัญญาเพื่อสมุทรปราการ 2 ปีผ่านไปเร็ว อีก 8 ปีก็เร็วเหมือนกัน ! In TEAM we trust!
