3 ราศี ปลดหนี้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาปิดยอด หายใจคล่องคอขึ้น
เตรียมตัวเป็นไท! 3 ราศีดวงการเงินพุ่งแรง มีเกณฑ์รับโชคก้อนโตปลดหนี้สิน หายใจโล่งคอหลังแบกภาระมานาน พร้อมเช็กที่มาของเงินลาภลอยที่ไม่คาดฝัน
ดวงชะตาประจำวันเผยสัญญาณบวกทางการเงินที่แรงที่สุดในรอบปี สำหรับใครที่กำลังหมุนเงินจนหน้ามืด หรือแบกภาระดอกเบี้ยจนหายใจไม่ออก เตรียมตัวยิ้มรับข่าวดีได้เลย เพราะดวงดาวโชคลาภกำลังโคจรเข้าทับเรือนการเงินของ 3 ราศีนี้ ส่งผลให้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่แบบฟลุค ๆ หรือได้ผลตอบแทนที่รอคอยมานาน จนสามารถนำไป “ปิดยอดหนี้” ให้กลายเป็นศูนย์ได้สำเร็จ!
1. ราศีพฤษภ : เงินเก่ากลับมา เงินใหม่ไหลเข้า
ชาวพฤษภที่ผ่านมาเหนื่อยกับการหมุนเงินหน้าตั้ง แต่ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความมั่งคั่งกำลังส่องแสง มีเกณฑ์จะได้เงินตกเบิก เงินมรดก หรือเงินจากการขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ (เช่น ที่ดิน, รถ, ทองคำที่เก็บไว้) รวมถึงลูกหนี้ที่เคยยืมเงินไปนานจนลืม จะติดต่อขอนำเงินมาคืนแบบงง ๆ
โอกาสปลดหนี้สูงมาก! เงินก้อนนี้จะเข้ามาโปะหนี้ก้อนใหญ่ได้เกือบหมด โดยเฉพาะหนี้บ้านหรือรถ ทำให้คุณรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก กลับมายืนได้มั่นคงอีกครั้ง
2. ราศีพิจิก : วาจาเรียกทรัพย์ จับอะไรก็เป็นเงิน
ชาวพิจิกช่วงนี้ “ปากพารวย” ดวงเจรจาโดดเด่นมาก ใครที่เป็นนายหน้า ค้าขาย หรือต้องติดต่อประสานงาน จะปิดจ๊อบใหญ่ได้สำเร็จ เงินก้อนมักมาจากค่าคอมมิชชันก้อนโต เงินปันผล หรือโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่รวมกันแล้วเป็นก้อนใหญ่พอสมควร บางคนอาจได้เงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแบบไม่ทันตั้งตัว
โอกาสปลดหนี้ คุณจะสามารถเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินยิบย่อยที่คอยกวนใจได้หมดเกลี้ยง ทำให้สภาพคล่องทางการเงินกลับมาลื่นไหล มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้
3. ราศีกุมภ์ : ฟ้าหลังฝน โปรเจกต์ลับสร้างเศรษฐีใหม่
ชาวกุมภ์ที่อดทนตรากตรำทำงานหนัก หรือแอบซุ่มทำโปรเจกต์เสริมมานาน ถึงเวลาที่ “เมล็ดพันธุ์แห่งความพยายาม” จะออกดอกออกผล ที่มาของเงินก้อนจากงานพิเศษ หรืองานเสริมที่ทำเล่น ๆ จะสร้างรายได้มหาศาลเกินคาด หรือโปรเจกต์ที่เคยถูกดองไว้จะกลับมาทำเงินได้อีกครั้ง เป็นช่วงกอบโกยที่แท้จริง
โอกาสปลดหนี้ เงินก้อนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคุณ จากที่เคยต้องจ่ายขั้นต่ำ จะสามารถปิดบัญชีหนี้สินระยะยาวได้ทันที เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเซตระบบการเงินใหม่ของชีวิต
คำแนะนำส่งท้าย
3 ราศีนี้ เมื่อได้เงินก้อนมาปิดหนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือ “วินัยทางการเงิน” เพื่อไม่ให้กลับไปวังวนเดิม
1. ปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อน : อย่าเพิ่งนำเงินไปซื้อของรางวัลให้ตัวเองจนหมด ให้ความสำคัญกับการลดต้นลดดอกเป็นอันดับแรก
2. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ : เพื่อเป็นการแก้เคล็ดทางจิตวิญญาณ แนะนำให้ไปทำบุญหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือบริจาคเงินช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ อานิสงส์จะช่วยให้ชีวิตเป็นไท ไม่มีเจ้ากรรมนายเวร (ในรูปแบบเจ้าหนี้) มาตามทวงถามอีก
