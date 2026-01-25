ดูดวง

3 ราศี ปลดหนี้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาปิดยอด หายใจคล่องคอขึ้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 16:56 น.
50
ดูดวงวันนี้ 26 1 69

เตรียมตัวเป็นไท! 3 ราศีดวงการเงินพุ่งแรง มีเกณฑ์รับโชคก้อนโตปลดหนี้สิน หายใจโล่งคอหลังแบกภาระมานาน พร้อมเช็กที่มาของเงินลาภลอยที่ไม่คาดฝัน

ดวงชะตาประจำวันเผยสัญญาณบวกทางการเงินที่แรงที่สุดในรอบปี สำหรับใครที่กำลังหมุนเงินจนหน้ามืด หรือแบกภาระดอกเบี้ยจนหายใจไม่ออก เตรียมตัวยิ้มรับข่าวดีได้เลย เพราะดวงดาวโชคลาภกำลังโคจรเข้าทับเรือนการเงินของ 3 ราศีนี้ ส่งผลให้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่แบบฟลุค ๆ หรือได้ผลตอบแทนที่รอคอยมานาน จนสามารถนำไป “ปิดยอดหนี้” ให้กลายเป็นศูนย์ได้สำเร็จ!

1. ราศีพฤษภ : เงินเก่ากลับมา เงินใหม่ไหลเข้า

ชาวพฤษภที่ผ่านมาเหนื่อยกับการหมุนเงินหน้าตั้ง แต่ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความมั่งคั่งกำลังส่องแสง มีเกณฑ์จะได้เงินตกเบิก เงินมรดก หรือเงินจากการขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ (เช่น ที่ดิน, รถ, ทองคำที่เก็บไว้) รวมถึงลูกหนี้ที่เคยยืมเงินไปนานจนลืม จะติดต่อขอนำเงินมาคืนแบบงง ๆ

โอกาสปลดหนี้สูงมาก! เงินก้อนนี้จะเข้ามาโปะหนี้ก้อนใหญ่ได้เกือบหมด โดยเฉพาะหนี้บ้านหรือรถ ทำให้คุณรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก กลับมายืนได้มั่นคงอีกครั้ง

2. ราศีพิจิก : วาจาเรียกทรัพย์ จับอะไรก็เป็นเงิน

ชาวพิจิกช่วงนี้ “ปากพารวย” ดวงเจรจาโดดเด่นมาก ใครที่เป็นนายหน้า ค้าขาย หรือต้องติดต่อประสานงาน จะปิดจ๊อบใหญ่ได้สำเร็จ เงินก้อนมักมาจากค่าคอมมิชชันก้อนโต เงินปันผล หรือโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่รวมกันแล้วเป็นก้อนใหญ่พอสมควร บางคนอาจได้เงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแบบไม่ทันตั้งตัว

โอกาสปลดหนี้ คุณจะสามารถเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินยิบย่อยที่คอยกวนใจได้หมดเกลี้ยง ทำให้สภาพคล่องทางการเงินกลับมาลื่นไหล มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้

3. ราศีกุมภ์ : ฟ้าหลังฝน โปรเจกต์ลับสร้างเศรษฐีใหม่

ชาวกุมภ์ที่อดทนตรากตรำทำงานหนัก หรือแอบซุ่มทำโปรเจกต์เสริมมานาน ถึงเวลาที่ “เมล็ดพันธุ์แห่งความพยายาม” จะออกดอกออกผล ที่มาของเงินก้อนจากงานพิเศษ หรืองานเสริมที่ทำเล่น ๆ จะสร้างรายได้มหาศาลเกินคาด หรือโปรเจกต์ที่เคยถูกดองไว้จะกลับมาทำเงินได้อีกครั้ง เป็นช่วงกอบโกยที่แท้จริง

โอกาสปลดหนี้ เงินก้อนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคุณ จากที่เคยต้องจ่ายขั้นต่ำ จะสามารถปิดบัญชีหนี้สินระยะยาวได้ทันที เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเซตระบบการเงินใหม่ของชีวิต

คำแนะนำส่งท้าย

3 ราศีนี้ เมื่อได้เงินก้อนมาปิดหนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือ “วินัยทางการเงิน” เพื่อไม่ให้กลับไปวังวนเดิม

1. ปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อน : อย่าเพิ่งนำเงินไปซื้อของรางวัลให้ตัวเองจนหมด ให้ความสำคัญกับการลดต้นลดดอกเป็นอันดับแรก

2. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ : เพื่อเป็นการแก้เคล็ดทางจิตวิญญาณ แนะนำให้ไปทำบุญหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือบริจาคเงินช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ อานิสงส์จะช่วยให้ชีวิตเป็นไท ไม่มีเจ้ากรรมนายเวร (ในรูปแบบเจ้าหนี้) มาตามทวงถามอีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 26 1 69 ดูดวง

3 ราศี ปลดหนี้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาปิดยอด หายใจคล่องคอขึ้น

24 วินาที ที่แล้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปล้นร้านทอง ข่าวอาชญากรรม

คนในพื้นที่ช็อก! ที่แท้ “สท.คนดัง 2 สมัย” ปล้นทองโคราช ทำแผนสารภาพปมก่อเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;เสือตกถังพลังเงินดี&quot; แนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดล่าสุด ให้เลขเด่น 3 เลขรอง 2 พร้อมชุด 3 ตัวและ 2 ตัวฉบับเต็ม เก็งก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 1 ก.พ. 69 วิเคราะห์แนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
งบคอนเนกชั่น ประกันสังคม ข่าว

ยิ่งขุดยิ่งฉาว! แฉ “ประกันสังคม” ตั้งงบคอนเนกชั่นปีละ 10 ล้าน ซัดเดือด #คอนเนกชั่นเขาเราจ่าย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! หวยงวด 1 ก.พ. 2569 เลื่อนหรือไม่ หลังข่าวลือว่อนโซเชียลอ้างชนวันเลือกตั้งล่วงหน้า สรุปข้อเท็จจริงจากกองสลากฯ ออกรางวัลตามเดิม พร้อมไขสาเหตุทำไมคนสับสน ข่าว

เคลียร์ชัด! หวยงวด 1 ก.พ. 69 เลื่อนไหม? หลังลือสะพัด ชนวันเลือกตั้งล่วงหน้า

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเลือกตั้งพิมพ์ผิด ข่าวการเมือง

คิดดีไม่ได้! เอกสารเลือกตั้งพิมพ์ผิดมหันต์ สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์แจงแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วยอมรับภาพหลุดเป็นของจริง ไม่ใช่ AI ตามที่เพจ CSI LA เปิดเผย ข่าว

เพจดังเผย “ทนายแก้ว” รับแล้ว ภาพหลุดของจริง ไม่ใช่ AI ปิดฉากทฤษฎีตัดต่อ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” อัดคลิปเล่า เจ้าเดิมฟ้องหมิ่นฯ 100 ล้าน ลั่นคนทั้งจังหวัดนี้เดี๋ยวเจอกัน!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจนัดสอบ สาว 18 ก่อนออกหมายเรียก “ทนายแก้ว” ยัน ให้ความเป็นธรรม 2 ฝ่าย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายคลิปในด่านตรวจตำรวจ ข่าว

ตร.มาตอบเอง เคลียร์ชัด! เจอด่านตรวจ “ถ่ายคลิปได้ไหม?” กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนยกมือถือ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วาระเร่งด่วน “ตรีนุช” ไฟเขียว! ยกเครื่องประกันสังคม ย้ำทำเพื่อผู้ประกันตน 24.5 ล้านชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ เป็นบอร์ดประกันสังคมที่มีบทบาทสำคัญในนโยบายแรงงาน ข่าวการเมือง

ประวัติ ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ บอร์ด สปส. ฝั่งนายจ้าง คุมธุรกิจ แรงงานต่างด้าว-รปภ.

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69 ข่าว

ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุภัทรถูกปลด กระทรวงสาธารณสุขมติ ข่าวการเมือง

จับตาเกมการเมือง สะพัด! มติลับสธ. เชือด “หมอสุภัทร” ปมจัดซื้อ ATK หวังผลสกัดคุณสมบัติ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิธา เปิดภาพจำคืนสภา 2 ปีก่อน จี้ดูสีหน้าคนนั่งข้าง ก่อนลุยหาเสียง-เช็กเรตติ้งส้มฟีเวอร์ยังขลังไหม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตหลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง 15 ปี ข่าว

อาลัยรัก “ออย ไอรีล” ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งนาน 15 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อธิบายนโยบายสร้างเศรษฐีวันละ 9 คน เพื่อเพิ่มรายได้รัฐจากภาษี ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” แจงนโยบาย “สร้างเศรษฐีวันละ 9 คน” ชี้ รัฐมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจนิด้าโพลชี้ คนสมุทรปราการสนับสนุนพรรคประชาชนในการเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผย คนสมุทรปราการ เลือก พรรคประชาชน นั่งนายกฯ พุ่งนำอันดับ 1

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ มายอร์ก้า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัสไทยล้วนคือใคร ข่าวการเมือง

ย้อนรอยปมฉาว “ปฏิทิน-เสื้อแจก” วลีเด็ดบนเวทีแรงงาน 68 ประกาศหาคนตั้งคำถามใช้งบสุรุ่ยสุร่าย!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 16:56 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปล้นร้านทอง

คนในพื้นที่ช็อก! ที่แท้ “สท.คนดัง 2 สมัย” ปล้นทองโคราช ทำแผนสารภาพปมก่อเหตุ

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
เลขเด็ด &quot;เสือตกถังพลังเงินดี&quot; แนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดล่าสุด ให้เลขเด่น 3 เลขรอง 2 พร้อมชุด 3 ตัวและ 2 ตัวฉบับเต็ม เก็งก่อนเกลี้ยงแผง

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 1 ก.พ. 69 วิเคราะห์แนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
งบคอนเนกชั่น ประกันสังคม

ยิ่งขุดยิ่งฉาว! แฉ “ประกันสังคม” ตั้งงบคอนเนกชั่นปีละ 10 ล้าน ซัดเดือด #คอนเนกชั่นเขาเราจ่าย

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
เช็กด่วน! หวยงวด 1 ก.พ. 2569 เลื่อนหรือไม่ หลังข่าวลือว่อนโซเชียลอ้างชนวันเลือกตั้งล่วงหน้า สรุปข้อเท็จจริงจากกองสลากฯ ออกรางวัลตามเดิม พร้อมไขสาเหตุทำไมคนสับสน

เคลียร์ชัด! หวยงวด 1 ก.พ. 69 เลื่อนไหม? หลังลือสะพัด ชนวันเลือกตั้งล่วงหน้า

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
Back to top button