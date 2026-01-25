ข่าวการเมือง

จับตาเกมการเมือง สะพัด! มติลับสธ. เชือด “หมอสุภัทร” ปมจัดซื้อ ATK หวังผลสกัดคุณสมบัติ

เผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 14:00 น.
หมอสุภัทรถูกปลด กระทรวงสาธารณสุขมติ

สมรภูมิการเมืองสงขลา ส่อระอุ ! วาระด่วนโผล่ก่อนประชุมไม่กี่ชั่วโมง รมว.สาธารณสุข นำทีมลงมติฟันวินัยร้ายแรง ขณะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเบรกตัวโก่ง ชี้พยานหลักฐานก้ำกึ่ง หวั่นกระทบคุณสมบัติ สส.

ประเด็นร้อนกับกระแสลือสะพัดจากตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับชะตากรรมของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และแคนดิเดต สส. เขต 2 จ.สงขลา พรรคประชาชน ซึ่งกำลังเดินหน้าหาเสียงอยู่ในขณะนี้

เผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ อกพ. กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา มีการนำ “วาระเร่งด่วน” เข้าสู่ที่ประชุมอย่างกะทันหันก่อนเริ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมง เพื่อพิจารณาความผิดทางวินัยของ นพ.สุภัทร จากกรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงในช่วงวิกฤตโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ปมขัดแย้งนี้ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอให้ส่งเรื่องไปหารือที่ อกพ.วิสามัญของคณะกรรมการ ก.พ. เพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมที่สุด ทำให้ปลัดกระทรวงฯ ยังไม่ได้ลงนามในคำสั่งปลดอย่างเป็นทางการในขณะนี้

ประเด็นที่น่าจับตาที่สุดและกลายเป็นข้อสังเกตจากแหล่งข่าวหลายฝ่าย คือ “จังหวะเวลา” ของการดำเนินคดีนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของคดีค้างคาเกือบ 2 ปี แต่ปรากฏว่า กระบวนการสอบสวนวินัยครั้งนี้ลากยาวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 แต่กลับมีการเร่งรัดสรุปผลและยัดวาระด่วนในช่วงที่มีการแข่งขันเลือกตั้งเข้มข้นพอดี

ทั้งนี้หากคำสั่ง “ปลดออกจากราชการ” มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย อาจส่งผลโดยตรงต่อ “คุณสมบัติการเป็น สส.” ของ นพ.สุภัทร ทันที ไม่ว่าจะเป็นการตัดสิทธิ์ระหว่างสมัครหรือหากได้รับเลือกตั้งไปแล้วก็ตาม

ขณะที่มุมของนพ.สุภัทรนั้น เจ้าตัวออกมายืนยันแล้วว่า ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ และขอให้ผู้บริหารสธ. ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงเอง

ด้าน ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ พรรคประชาชน ออกมาแชร์โพสต์ของสำนักข่าวเดอะรีพอร์ตเตอร์ (The Reporters) พร้อมกับข้อความร่ายยาว โดยระบุว่า “เอากันให้ชัด!!!! ดิฉันอยากได้ความชัดเจนจาก นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทย ท่านต้องตอบให้ชัด….ข่าวนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ?

1.เหตุใดเร่งแทรกบรรจุประชุมเพื่อจารณาเรื่องนี้ขึ้นมา

2.ขณะนี้ท่านเป็นเพียงรักษาการรัฐมนตรี ท่านทำมากไปหรือไม่ที่ตัวเองร่วมลงมติโดยที่ประชุมมีการลงมติ 4 ต่อ 3 ให้ นพ.สุภัทร มีความผิดวินัยร้ายแรง จากกรณีการจัดซื้อ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงช่วยโควิด-19 โดยให้ปลดออกจากราชการ ทั้งที่เรื่องนี้ใช้เวลาสอบสวนมาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่มีคำสั่งย้าย เมื่อเดือน ก.พ.2566 เหตุใดเพิ่งจะมาเร่งสรุปก่อนเลือกตั้ง.

หมอสุภัทร ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนกว่า 30 ปีเพื่อพัฒนาชุมชน
แฟ้มภาพจาก : FB/Supat Hasuwannakit
แฟ้มภาพ

