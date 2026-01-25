ย้อนรอยปมฉาว “ปฏิทิน-เสื้อแจก” วลีเด็ดบนเวทีแรงงาน 68 ประกาศหาคนตั้งคำถามใช้งบสุรุ่ยสุร่าย!
ดิจิตอลฟุตปริ้นต์กำลังเล่นงานท่าน ! โลกออนไลน์แห่แชร์ คลิปหลุดวาทะทอง ปธ.สภาองค์การลูกจ้างฯ ประกาศตามหาคนตั้งคำถามงบสุรุ่ยสุร่าย หลังทัวร์ลงประกันสังคมใช้เงินไม่เห็นหัวผู้ประกันตน
กลายเป็นไวรัลที่ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งท่ามกลางวิกฤต “ประกันสังคมระบบล่ม” จนค้างจ่ายเงินว่างงานในขณะนี้ สำหรับคำปราศรัยดุเดือดบนเวทีวันแรงงานแห่งชาติ2568 เมื่อประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งหนึ่ง ได้ประกาศตามหาตัวบุคคลที่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคม (สปส.)
ชนวนเหตุสำคัญมาจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลที่มองว่า สปส. ใช้งบประมาณมหาศาลไปกับเรื่องที่ไม่สร้างประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ประกันตน เช่น “งบจัดทำปฏิทิน” และ “งบเสื้อแจก” ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ในขณะที่สิทธิประโยชน์พื้นฐานของผู้ประกันตนกลับยังคงมีปัญหาติดขัด
บนเวทีวันแรงงานครั้งนั้น ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยได้กล่าวตอบโต้ด้วยอารมณ์รุนแรง โดยระบุว่า การตั้งคำถามถึงงบประมาณเหล่านี้คือการ “ดูถูกคนทำงาน” และไม่เข้าใจบริบทของการบริหารงานองค์กร พร้อมประกาศท้าทายตามหาตัวคนต้นเรื่องที่ทำให้เกิดกระแสโจมตีดังกล่าวจนกลายเป็นข่าวดัง
อย่างไรก็ตาม วลีเด็ดนี้กลับย้อนมาทิ่มแทงหน่วยงานอีกครั้ง เมื่อผู้ประกันตนในปัจจุบันมองว่า คำกล่าวที่ว่า “ดูถูกเราชัดๆ” ควรเป็นความรู้สึกของคนว่างงานที่กำลังถูกระบบทอดทิ้งมากกว่า โดยเฉพาะเคสล่าสุดที่ถูกตีข่าวว่าได้รับเงินชดเชยเพียง 150 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณที่แท้จริง
ขณะที่ รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน แชร์คลิปดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่า “เงินในกองทุนนี้มันเป็นของคุณ พนัส ไทยล้วน หรอ? อยากมีของแจก ควักเงินทำเองเลยสิ” (ดูคลิป).
