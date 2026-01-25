ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

คริสตัล พาเลซ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

เผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:49 น.
25 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค คริสตัล พาเลซ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก พาเลซ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Crystal Palace Football Club

วิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ริโอ คาร์ดีนส์, ชีค ดูคูเร่, ไดชิ คามาดะ, คาเลบ ปอร์ฮา, ดาเนี่ยล มูญอซ และ เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา แดนกลางเป็น จัสติน เดเวนนี่, อดัม วาร์ตัน, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะยังไม่มีชื่อของ โตซิน อดาราบิโอโย่, ลีไว โคลวิลล์, ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โคล พาลเมอร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 17/08/25 เชลซี 0-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/25 คริสตัล พาเลซ 1-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/09/24 เชลซี 1-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/02/24 คริสตัล พาเลซ 1-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/23 เชลซี 2-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ

  • 17/01/26 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 แพ้ แม็กเคิลฟิลด์ส 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ แอสตัน วิลล่า 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 21/01/26 ชนะ ปาฟอส 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Crystal Palace Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา – จัสติน เดเวนนี่, อดัม วาร์ตัน, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิป์ มาเตต้า

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

คริสตัล พาเลซ 1-2 เชลซี

 

Bas

Bas

