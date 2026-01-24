ข่าวต่างประเทศ

ดาราสาวอินโดฯ เปิดบันทึกอุทาหรณ์ ถูกคุกคามตั้งแต่อายุ 15 “แต่งงานปลอม” ชายแก่กว่า 10 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 14:21 น.
64
ดาราหญิงอินโดนีเซีย 2026
แฟ้มภาพ @IG

โลกแห่แชร์บันทึกชีวิตอุทหรณ์ ดาราสาวอินโดนีเซีย เปิดโปงขบวนการจัดฉากแต่งงานปลอม หลอกครอบงำจิตใจทำลายชีวิตตั้งแต่ยังไม่รู้เดียงสา พร้อมฝากคำเตือนถึงพ่อแม่ทั่วอาเซียน

เมื่อดาราสาวชื่อดังชาวอินโดนีเซีย ออเรลี โมเรมันส์ (Aurelie Moeremans) ตัดสินใจเขียนบันทึกความทรงจำในชื่อ “Broken Strings: Fragments of Stolen Youth” เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยเธอไม่ได้เพียงแค่เล่าเรื่องส่วนตัว แต่กำลังจุดระเบิดทางความคิดที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาค เกี่ยวกับภัยเงียบที่ชื่อว่า “Child Grooming” หรือ การหลอกล่อสร้างความไว้วางใจเพื่อล่วงละเมิดเด็ก ซึ่งมักถูกพรางตาอยู่ในคราบของความรักที่สวยงาม

อ้างอิงจากรายงานของสื่อต่างประเทศระบุ ในบันทึกที่กลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์นั้น ออเรลีเล่าว่า ฝันร้ายของเธอเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุเพียง 15 ปี เมื่อชายคนหนึ่งที่แก่กว่าเธอมากกว่า 10 ปี เริ่มรุกรานชีวิตด้วยสิ่งที่เรียกว่า เลิฟบอมบิ้ง (Love Bombing) ทั้งการปรนเปรอด้วยของขวัญ คำชมเชย และความสนใจอย่างไม่ลดละ จนทำให้วัยรุ่นที่ยังอ่อนประสบการณ์ตกอยู่ในสภาวะพึ่งพาทางอารมณ์

เรื่องราวมาถึงจุดพีคในปี 2011 ทันทีที่อายุครบ 18 ปี ชายคนดังกล่าว (ในเล่มใช้ชื่อสมมติว่า บ็อบบี้) ได้วางแผนแยบยลด้วยการ “จ้างนักแสดงมาสวมบทเป็นพ่อแม่ของเธอ” เพื่อทำพิธีแต่งงานในโบสถ์ที่ชวาตะวันตก เนื่องจากกฎหมายอินโดนีเซียกำหนดว่า การแต่งงานต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

ออเรลีระบุว่านั่นคือ “งานแต่งงานปลอม” ที่ไร้ผลทางกฎหมายและศาสนา ก่อนที่หญิงสาวรายนี้จะเผชิญกับการถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจนานกว่า 2 ปี กระทั่งคริสตจักรคาทอลิกประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะในปี 2013

บันทึกของออเรลีไม่ได้เพียงส่งให้คำว่า “”กรูมมิ่ง (Grooming)” กลายเป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุด แต่ยังสร้างความกล้าให้กับผู้หญิงคนอื่นรวมถึง มาโนฮารา โอเดเลีย อดีตนางแบบชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวดังระดับโลกจากการแต่งงานกับเจ้าชายมาเลเซียขณะอายุ 16 ปี

มาโนฮาราได้ออกมาโพสต์ย้ำถึงบาดแผลของเธอว่า ตอนนั้นฉันเป็นผู้เยาว์ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับและขาดอิสรภาพ นั่นหมายความว่า ฉันไม่มีสิทธิ์เลือกที่แท้จริงหรือมีความสามารถในการให้ความยินยอมได้เลย

Aurelie Moeremans’ book viral 2026
ภาพจาก IG @aurelie

การเปิดโปงเหล่านี้ทำให้สังคมอินโดนีเซียเริ่มตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่า “ทำไมผู้ชายวัย 30 ปี ถึงมุ่งเป้าและเข้าหาเด็กมัธยมต้น?”

ซานี บูเดียนตีนี เฮอร์มาวัน นักจิตวิทยาครอบครัว วิเคราะห์ว่าคนร้ายมักเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยที่บ้าน เด็กกลุ่มนี้ต้องการการยอมรับ คนร้ายจึงใช้วิธีเข้าหาแบบนุ่มนวลเพื่อให้เด็กตายใจและปิดบังความสัมพันธ์จากคนรอบข้างจนควบคุมได้ง่าย

ด้าน อารีฟาห์ เฟาซี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสริมสร้างศักยภาพสตรีและคุ้มครองเด็กแห่งอินโดนีเซีย ระบุว่า การเข้าใจ “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ในขณะที่หน่วยงานคุ้มครองเด็กยอมรับว่ากฎหมายยังมีช่องโหว่ เพราะจะลงโทษผู้ร้ายใน “ข้อหากรูมมิ่ง” ได้ก็ต่อเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศขึ้นแล้วเท่านั้น การพิสูจน์รูปแบบการปั่นหัว ก่อนเกิดเหตุจึงเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับกระบวนการยุติธรรม

บันทึกของออเรลีในวัย 32 ปี ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องกลับมาทบทวนพฤติกรรมของบุตรหลาน โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่คนร้ายเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้น

การที่เจ้าตัวกล้าออกมาเล่าว่า ความมั่นใจในตัวเองของเธอถูก “ฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยม” เพียงใด คือ เครื่องเตือนใจชั้นดีว่า “ความรัก” ที่เริ่มจากการผิดจรรยาบรรณและอายุน้อยเกินไปนั้น มักจบลงที่ความสูญเสียเสมอ.

แฟ้มภาพ
อดีตดาราสาวอินโดนีเซียเปิดโปงขบวนการจัดฉากแต่งงานปลอม
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิ้งค์พิชฌามลณ์ล่าสุด ข่าวกีฬา

“น้องพิ้งค์” ไล่อัดขนไก่มาเลย์ ทะลุชิงเวิลด์ทัวร์ 500 ลุ้นแชมป์ใหญ่หนแรก

2 นาที ที่แล้ว
ดาราหญิงอินโดนีเซีย 2026 ข่าวต่างประเทศ

ดาราสาวอินโดฯ เปิดบันทึกอุทาหรณ์ ถูกคุกคามตั้งแต่อายุ 15 “แต่งงานปลอม” ชายแก่กว่า 10 ปี

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งรื้อระบบความปลอดภัย หลังเครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยค้าบริการไต้หวัน ข่าวอาชญากรรม

ฉาวอีก! ทลายซ่องไต้หวัน รวบ 44 ผู้ต้องหา พบสาวไทยค้าบริการ 33 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบวัดใจ เพื่อลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินประกันสังคม ข่าวการเมือง

อนุทิน หลุดอุทานแรง! หาเสียงเจอชาวบ้านร้อง “ประกันสังคม” ย้ายที่อยู่แล้วเบิกยาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี บันเทิง

กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 คนไทยในฝรั่งเศส ข่าวการเมือง

สถานทูตปารีส ขยายวันรับบัตร หลังคนจำนวนมากไม่ได้เอกสารเลือกตั้ง 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต เลือกตั้ง 2569 พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ไวรัสนิปาห์” ระบาดอินเดีย เตือนผู้แสวงบุญคนไทยไปพื้นที่ใกล้เคียงต้องระวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี บันเทิง

อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ จ่อเปิดหลักฐาน UFO ของจริง ในปี 2026 นี้ หลังเจอกฎหมายใหม่บีบหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเกลียดพรรคส้ม จ๋ายไททส บันเทิง

“จ๋าย” รับอเมซิ่ง เกลียดส้มจนยืนตรงข้ามผู้ประกันตน “รักชนก” โผล่คอมเมนต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เข็ม ตีสิบ โพสต์ฟาด ทนายแก้ว &quot;หมาแก่&quot; หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมป่วยรุมโจมตีเหยื่อ บันเทิง

เข็ม ตีสิบ ฟาด ทนายแก้ว “หมาแก่” หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมป่วยรุมโจมตีเหยื่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อเด็ก 18 ยืนยัน ลูกถูกทำอนาจารจริง แต่เพิ่งรู้ ตัดพ้อจากผู้เสียหาย กลายเป็นจำเลยสังคม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ประกาศ แจกเงินล้าน วันละ 9 คน สร้างเศรษฐีใหม่ให้ประเทศ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ยโสธร แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ยโสธร แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

AIS ชี้แจงแล้ว ปมพบตู้ server แอบส่งสัญญาณเน็ตไปเขมร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 14:21 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิ้งค์พิชฌามลณ์ล่าสุด

“น้องพิ้งค์” ไล่อัดขนไก่มาเลย์ ทะลุชิงเวิลด์ทัวร์ 500 ลุ้นแชมป์ใหญ่หนแรก

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569

บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569

รมว.คมนาคม สั่งรื้อระบบความปลอดภัย หลังเครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
สาวไทยค้าบริการไต้หวัน

ฉาวอีก! ทลายซ่องไต้หวัน รวบ 44 ผู้ต้องหา พบสาวไทยค้าบริการ 33 ชีวิต

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
Back to top button