บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:32 น.
67

24 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เอเนส อูนาล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เดวิด บรู๊คส์, มาตาย อาคินโบนี่ และ ฮูลิโอ โซแลร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, มาร์กอส เซเนซี่, เจมส์ ฮิลล์, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ลูอิส คุ้ก, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด บรู๊คส์, จูเนียร์ ครูปี, อามีน อัดลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอวานิลซอน

Credit : AFC Bournemouth

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิบราฮิม่า โกนาเต้ ที่มีปัญหาส่วนตัว

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, โจ โกเมซ, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 15/08/25 ลิเวอร์พูล 4-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/02/25 บอร์นมัธ 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/24 ลิเวอร์พูล 3-0 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/24 บอร์นมัธ 0-4 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/23 บอร์นมัธ 1-2 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

  • 19/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1(พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 เสมอ นิวคาสเซิล 3-3 (แพ้จุดโทษ 6-7, เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 ชนะ สเปอร์ส 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

ลิเวอร์พูล

  • 21/01/26 ชนะ มาร์กเซล 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : AFC Bournemouth

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, มาร์กอส เซเนซี่, เจมส์ ฮิลล์, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ลูอิส คุ้ก, อเล็กซ์ สก็อตต์ – เดวิด บรู๊คส์, จูเนียร์ ครูปี, อามีน อัดลี่ – เอวานิลซอน

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, โจ โกเมซ, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

บอร์นมัธ 1-2 ลิเวอร์พูล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

