บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69
24 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เอเนส อูนาล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เดวิด บรู๊คส์, มาตาย อาคินโบนี่ และ ฮูลิโอ โซแลร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, มาร์กอส เซเนซี่, เจมส์ ฮิลล์, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ลูอิส คุ้ก, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด บรู๊คส์, จูเนียร์ ครูปี, อามีน อัดลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอวานิลซอน
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิบราฮิม่า โกนาเต้ ที่มีปัญหาส่วนตัว
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, โจ โกเมซ, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 15/08/25 ลิเวอร์พูล 4-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 01/02/25 บอร์นมัธ 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/24 ลิเวอร์พูล 3-0 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/24 บอร์นมัธ 0-4 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/23 บอร์นมัธ 1-2 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
- 19/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1(พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 เสมอ นิวคาสเซิล 3-3 (แพ้จุดโทษ 6-7, เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 ชนะ สเปอร์ส 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 21/01/26 ชนะ มาร์กเซล 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, มาร์กอส เซเนซี่, เจมส์ ฮิลล์, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ลูอิส คุ้ก, อเล็กซ์ สก็อตต์ – เดวิด บรู๊คส์, จูเนียร์ ครูปี, อามีน อัดลี่ – เอวานิลซอน
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, โจ โกเมซ, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ 1-2 ลิเวอร์พูล
