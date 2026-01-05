ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาราเด็ก สลัดลุคสดใส ผันตัวเปิด OnlyFans วันเดียวฟันรายได้มหาศาล

ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก เปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน

แฟนคลับอึ้ง ‘ไพเพอร์ ร็อคเคลล์’ อดีตดาราเด็ก ผันตัวเปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน ชาวเน็ตจับผิดตัดต่อตัวเลข

เปิดศักราชใหม่ปี 2026 ด้วยประเด็นร้อนเขย่าโซเชียล กรณี ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ (Piper Rockelle) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 18 ปี ผู้โด่งดังจากสารคดีตีแผ่ด้านมืดของวงการเด็กเน็ตไอดอลใน Netflix เรื่อง Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการผู้ใหญ่เต็มตัวด้วยการเปิดบัญชี OnlyFans

สิ่งที่ทำให้ทัวร์ลงและกลายเป็นไวรัลไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสายงาน แต่เป็นการที่เธอออกมาประกาศศักดาว่ากวาดรายได้ไปถึง 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 95-100 ล้านบาท) ภายในวันแรกที่เปิดตัว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์และการถูกจับผิดว่ายอดเงินมหาศาลนี้อาจเป็นเพียงเรื่องลวงโลก

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ไพเพอร์ได้โพสต์ภาพสกรีนช็อตรายได้ผ่านทาง X อ้างว่าเธอทำเงินได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงหลังจากเข้าร่วมแพลตฟอร์ม เจ้าตัวเผยว่าทำได้สูงถึง 2.9 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 2.34 ล้านดอลลาร์) ได้รับค่าสมัครสมาชิกเกือบ 900,000 ดอลลาร์ และ ทิปมากกว่า 60,000 ดอลลาร์

เธอระบุข้อความฉลองความสำเร็จว่า “เราทำลายสถิติแล้ว!!! 1 ล้านเหรียญในไม่ถึงชั่วโมง พวกคุณสุดยอดมาก ขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตฉัน”

ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก-4
ภาพจาก Instagram : piperrockelle

ท่ามกลางความตื่นตะลึง Jameliz Smith อินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ชื่อดัง ออกมาแฉว่าภาพรายได้ดังกล่าวอาจเกิดจากการตัดต่อ พร้อมชี้จุดผิดสังเกตสำคัญ ได้แก่ เครื่องหมายดอลลาร์หาย ซึ่งในช่องรายได้รวม ไพเพอร์ลืมใส่เครื่องหมาย “$” หน้าตัวเลข ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นในระบบจริง รวมทั้งแซวเจ็บ ๆ ว่าไพเพอร์คงพยายามเลียนแบบ Sophie Rain (อินฟลูฯ อีกคนที่เคยมีประเด็นเรื่องปลอมรายได้) แต่ฝีมือการตัดต่อยังไม่เนียนพอ

ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก-3
ภาพจาก Instagram : piperrockelle

อย่างไรก็ดี เส้นทางของอดีตดาราเด็กไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอเติบโตมาหน้ากล้องตั้งแต่ 8 ขวบ โดยมีแม่เป็นผู้ผลักดันจนโด่งดังในฐานะ Piper Squad แต่ชื่อเสียงก็นำมาซึ่งคดีความ ในปี 2022 อดีตสมาชิกแก๊ง Piper Squad ฟ้องร้องแม่ของไพเพอร์เรื่องค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการยอมความกันที่มูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์ในปี 2024

เรื่องราวครอบครัวของเธอถูกนำเสนอในสารคดี Bad Influence ปี 2025 ที่เจาะลึกความกดดันและปัญหาจริยธรรมของเด็กที่ถูกปั้นให้เป็นดาราโซเชียล

แม้โพสต์อวดรายได้จะถูกลบไปแล้ว แต่ไพเพอร์ไม่ได้สะทกสะท้าน เธอยังนำเงินรายได้ไปซื้อรถยนต์ให้คุณยาย และออกมาอัดคลิปโต้ตอบชาวเน็ตที่วิจารณ์เธอว่า “อย่ามาเกลียดผู้เล่น… ให้เกลียดเกมดีกว่า” และ “พวกคุณทำให้ฉันดูแย่ไม่ได้หรอก บอกมาซิว่าทำไมคำค้นหาของพวกคุณถึงมีแต่ ‘ภาพหลุด Piper Rockelle’, ‘ภาพก้น Piper Rockelle’ พวกคุณรีบเข้ามาด่า แต่ก็รีบไปกดค้นหาภาพพวกนั้น สรุปแล้วใครกันแน่ที่น่ารังเกียจ? ก็พวกคุณนั่นแหละ”

ปัจจุบัน ไพเพอร์ถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามมหาศาล ทั้งบน YouTube 12.2 ล้าน, TikTok 18.6 ล้าน และ Instagram 6.6 ล้าน

ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก-5
ภาพจาก Instagram : piperrockelle
ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก-2
ภาพจาก Instagram : piperrockelle
ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก
ภาพจาก Instagram : piperrockelle

ข้อมูลจาก : bollywoodshaadis

