อดีตดาราเด็ก สลัดลุคสดใส ผันตัวเปิด OnlyFans วันเดียวฟันรายได้มหาศาล
แฟนคลับอึ้ง ‘ไพเพอร์ ร็อคเคลล์’ อดีตดาราเด็ก ผันตัวเปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน ชาวเน็ตจับผิดตัดต่อตัวเลข
เปิดศักราชใหม่ปี 2026 ด้วยประเด็นร้อนเขย่าโซเชียล กรณี ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ (Piper Rockelle) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 18 ปี ผู้โด่งดังจากสารคดีตีแผ่ด้านมืดของวงการเด็กเน็ตไอดอลใน Netflix เรื่อง Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการผู้ใหญ่เต็มตัวด้วยการเปิดบัญชี OnlyFans
สิ่งที่ทำให้ทัวร์ลงและกลายเป็นไวรัลไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสายงาน แต่เป็นการที่เธอออกมาประกาศศักดาว่ากวาดรายได้ไปถึง 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 95-100 ล้านบาท) ภายในวันแรกที่เปิดตัว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์และการถูกจับผิดว่ายอดเงินมหาศาลนี้อาจเป็นเพียงเรื่องลวงโลก
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ไพเพอร์ได้โพสต์ภาพสกรีนช็อตรายได้ผ่านทาง X อ้างว่าเธอทำเงินได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงหลังจากเข้าร่วมแพลตฟอร์ม เจ้าตัวเผยว่าทำได้สูงถึง 2.9 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 2.34 ล้านดอลลาร์) ได้รับค่าสมัครสมาชิกเกือบ 900,000 ดอลลาร์ และ ทิปมากกว่า 60,000 ดอลลาร์
เธอระบุข้อความฉลองความสำเร็จว่า “เราทำลายสถิติแล้ว!!! 1 ล้านเหรียญในไม่ถึงชั่วโมง พวกคุณสุดยอดมาก ขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตฉัน”
ท่ามกลางความตื่นตะลึง Jameliz Smith อินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ชื่อดัง ออกมาแฉว่าภาพรายได้ดังกล่าวอาจเกิดจากการตัดต่อ พร้อมชี้จุดผิดสังเกตสำคัญ ได้แก่ เครื่องหมายดอลลาร์หาย ซึ่งในช่องรายได้รวม ไพเพอร์ลืมใส่เครื่องหมาย “$” หน้าตัวเลข ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นในระบบจริง รวมทั้งแซวเจ็บ ๆ ว่าไพเพอร์คงพยายามเลียนแบบ Sophie Rain (อินฟลูฯ อีกคนที่เคยมีประเด็นเรื่องปลอมรายได้) แต่ฝีมือการตัดต่อยังไม่เนียนพอ
อย่างไรก็ดี เส้นทางของอดีตดาราเด็กไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอเติบโตมาหน้ากล้องตั้งแต่ 8 ขวบ โดยมีแม่เป็นผู้ผลักดันจนโด่งดังในฐานะ Piper Squad แต่ชื่อเสียงก็นำมาซึ่งคดีความ ในปี 2022 อดีตสมาชิกแก๊ง Piper Squad ฟ้องร้องแม่ของไพเพอร์เรื่องค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการยอมความกันที่มูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
เรื่องราวครอบครัวของเธอถูกนำเสนอในสารคดี Bad Influence ปี 2025 ที่เจาะลึกความกดดันและปัญหาจริยธรรมของเด็กที่ถูกปั้นให้เป็นดาราโซเชียล
แม้โพสต์อวดรายได้จะถูกลบไปแล้ว แต่ไพเพอร์ไม่ได้สะทกสะท้าน เธอยังนำเงินรายได้ไปซื้อรถยนต์ให้คุณยาย และออกมาอัดคลิปโต้ตอบชาวเน็ตที่วิจารณ์เธอว่า “อย่ามาเกลียดผู้เล่น… ให้เกลียดเกมดีกว่า” และ “พวกคุณทำให้ฉันดูแย่ไม่ได้หรอก บอกมาซิว่าทำไมคำค้นหาของพวกคุณถึงมีแต่ ‘ภาพหลุด Piper Rockelle’, ‘ภาพก้น Piper Rockelle’ พวกคุณรีบเข้ามาด่า แต่ก็รีบไปกดค้นหาภาพพวกนั้น สรุปแล้วใครกันแน่ที่น่ารังเกียจ? ก็พวกคุณนั่นแหละ”
ปัจจุบัน ไพเพอร์ถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามมหาศาล ทั้งบน YouTube 12.2 ล้าน, TikTok 18.6 ล้าน และ Instagram 6.6 ล้าน
ข้อมูลจาก : bollywoodshaadis
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จวกยับ พ่อดาวโป๊ OnlyFans หลังควงลูกชาย อายุ 18 ถ่ายแบบหวิว เผยลูกอยากถ่ายเอง
- คำสารภาพดาว OnlyFans วัย 22 ถึงคำสาบานวิวาห์อัปยศ เมื่อรักเป็นเพียง “คอนเทนต์”
- สาวดาว Onlyfans ช็อก เพื่อนรักอิจฉา แจ้งตำรวจ บอกลูก แม่ทำคลิปโป๊ขาย เพราะทำเงิน 55 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: