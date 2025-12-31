“พิธา” อวยพรปีใหม่ 2026 อย่าลืมนัดลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร
พิธา โพสต์คลิปอวยพรปีใหม่ 2026 ขอให้ทุกคนมีความสุข สมปรารถนาทุกอย่าง อย่าลืมนัดลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์คลิปในอินสตาแกรม โดยเขียนข้อความว่า “Happy New Year 2026 ทีม คนไทยไกลบ้าน อย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งนอก ราชอาณาจักรกันนะครับ
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout
หมดเขต 5 มกราคมนี้เท่านั้น รบกวยช่วยกัน Like Re Share post นี้ไปเยอะๆ หน่อยนะครับ ตัวเลขล่าสุดปีนี้ ดูน้อยกว่าปี 2023 ครับ ต้องขอแรงทุกคนเพื่อการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยของทุกคนนะครับ
มีความสุขมากๆ คิดอะไร สมปรารถนานะครับ ปีใหม่นี้ แล้วเราอาจจะได้เจอกันเร็วๆ นี้ครับ”
ทั้งนี้ในคลิปนายพิธากล่าวว่า ขอให้ปีใหม่ปีนี้มีความสุขมากๆ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่าง ในช่วงที่พวกเรากำลังเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่นี้ อย่าลืมเรามีนัดกัน ในการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ถึงวันที่ 5 มกราเท่านั้น ใครไม่ลงทะเบียน ก็ไม่สามารถเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ มีความสำคัญมากที่จะมีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบนี้ คราวที่แล้วปี 66 ตอนเลือกตั้งก้าวไกล ก็มีผู้มาลงทะเบียนแสนนิดๆ ตอนนี้อยู่ประมาณสี่หมื่น ห้าหมื่นคน เพราะฉะนั้นเรายังพอมีเวลาที่จะช่วยกันรณรงค์ บอกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนชาวไทยที่อยู่ในแต่ละประเทศทั่วโลก ช่วยกันมาลงทะเบียนเยอะๆ แล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสเจอกันเร็วๆนี้
