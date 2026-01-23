นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุที่แท้จริง “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย” ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
หลังจากที่ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว แถลงข่าวขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงจากฝั่งตัวเองกับกรณีถูกกล่าวหาว่าลวนลาม-ทำอนาจารเด็กสาวอายุ 18 ปี ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ ทนายแก้ว ก็ได้เดินทางไปที่สภาทนายความ เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตถึงสาเหตุที่ทนายดังยอมลาออก เพราะยอมรับผิดใช่หรือไม่
ล่าสุด ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ ได้ออกมาโพสต์ภาพรับมอบหนังสือลาออกจากตำแหน่งของทนายแก้ว และรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือลาออก พร้อมระบุข้อความอธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย ถึงต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) สิ่งสำคัญที่สุดมิใช่เพียงการตอบคำถามเฉพาะหน้า หากแต่คือการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ความเป็นธรรม และความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมโดยรวม
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเป็นอิสระและปราศจากข้อกังขา ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในส่วนของบุคคล มิใช่การยุติหรือชี้ขาดข้อเท็จจริงใด ๆ แต่อย่างใด
ในส่วนของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงยึดมั่นในหลักการสำคัญว่า ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรม และไม่มีผู้ใดควรถูกตัดสินก่อนที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏครบถ้วน ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
บทบาทของนายกสภาทนายความในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ใช่การชี้นำผลหรือแสดงความเห็นแทนกระบวนการ แต่คือการทำหน้าที่รักษามาตรฐานขององค์กร คุ้มครองความศรัทธาของประชาชนต่อวิชาชีพทนายความ และประคับประคองให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปอย่างมั่นคง
สภาทนายความขอเรียนย้ำว่า ความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ ไม่ได้เกิดจากการปกป้องกันเอง แต่เกิดจากความกล้าที่จะยืนอยู่บนกติกาเดียวกัน และยอมให้กระบวนการทำหน้าที่ของมันอย่างตรงไปตรงมา เมื่อการตรวจสอบได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และข้อเท็จจริงปรากฏครบถ้วน สภาทนายความจะได้แถลงแนวทางการดำเนินการให้พี่น้องประชาชนและทนายความทั่วประเทศได้รับทราบต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18
- ด่วน! “ทนายแก้ว” ยื่นใบลาออกสภาทนายความแล้ว ทักไลน์กราบขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” หลังจบแถลง
- ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง
อ้างอิงจาก : FB ดร.ธนพล คงเจี้ยง – นายกสภาทนายความ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: