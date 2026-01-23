เปิดภาพนาที “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออก สภาทนายความ น้อมรับบทเรียนครั้งใหญ่
น้อมรับผิด-ยกมือไหว้ ลาออกต่อหน้านายกสภาทนายฯ ด้าน เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา โผล่คอมเมนต์ ชี้ผิดก็ว่าไปตามผิด แต่โชคดีที่สังคมยังให้โอกาส
หลังจากแถลงข่าวและส่งข้อความขอโทษคนใกล้ชิด ล่าสุด ทนายแก้ว ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าสื่อโซเชียลของตนเองอย่างเป็นทางการ โดยโพสต์ภาพขณะเข้าพบผู้ใหญ่ในสภาทนายความ เพื่อยื่นหนังสือลาออกตามที่ได้ลั่นวาจาไว้
ในโพสต์ดังกล่าว เผยให้เห็นภาพของทนายแก้วขณะกำลังนั่งอยู่บนโซฟา และยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อมต่อ นายกสภาทนายความ และ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความประกอบว่า
“มายื่นหนังสือลาออก ต่อนายกสภาทนาย/ผอ.สำนักฝึกอบรม จากตำแหน่งกรรมการอำนวยการ เพื่อเป็นการแสดงสปิริตและไม่อยากให้สภาทนายได้รับความเสียหาย #ทนายแก้ว”
บทสรุปทางสังคมอาจเริ่มคลี่คลายด้วยการแสดงความรับผิดชอบ แต่ในส่วนของคดีความและข้อเท็จจริงทางกฎหมาย ยังคงต้องติดตามกันต่อไปตามพยานหลักฐานครับ
