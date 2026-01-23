เปิดธุรกิจ “ทนายแก้ว” กวาดรายได้หลัก 10 ล้าน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ยันอสังหาฯ

เจาะลึกพอร์ตธุรกิจมูลค่าหุ้นกว่า 16.7 ล้านบาท ของทนายคนดัง พบมีความหลากหลายตั้งแต่สำนักงานกฎหมาย, รับเหมาก่อสร้าง, อสังหาฯ ไปจนถึงสื่อโฆษณาที่ร่วมทุนกับ “เบลล์ ขอบสนาม” และผู้บริหาร The Standard
นอกจากบทบาททนายความชื่อดังหน้าจอทีวีแล้ว ในมุมนักธุรกิจ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ถือเป็นนักลงทุนที่น่าจับตามอง โดยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 10 แห่ง (ยังดำเนินกิจการ 6 แห่ง) และถือหุ้นในบริษัทต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 16.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
ธุรกิจอาหาร ดาวเด่นที่ทำรายได้สูงสุด
เริ่มกันที่ธุรกิจที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเลขรายได้ที่โดดเด่นที่สุดในพอร์ต คือ บริษัท ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียแก้ว จำกัด ซึ่งทนายแก้วถือหุ้นใหญ่ถึง 96.67% จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการภัตตาคารและร้านอาหาร โดยผลประกอบการล่าสุดปี 2567 บริษัทนี้กวาดรายได้รวมไปสูงถึง 21.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.73 แสนบาท สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจร้านอาหารคือ กระแสเงินสด หลักที่สำคัญไม่แพ้งานวิชาชีพ
- ปี 2567 รายได้ 21,566,057.22 บาท กำไร 773,523.01 บาท
- ปี 2567 สินทรัพย์รวม 5,663,871.83 บาท รวมหนี้สิน 2,285,609.26 บาท
ธุรกิจหลัก รากฐานวิชาชีพกฎหมาย
ในส่วนของธุรกิจที่ตรงสายงานที่สุด คือ บริษัท ลีกัล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2546 ทนายแก้วถือหุ้นในสัดส่วน 70% และนั่งแท่นบริหารเอง โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 7.7 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิได้ 1.24 ล้านบาท ถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
- ปี 2567 รายได้ 7,701,125.53 บาท กำไร 1,248,983.81 บาท
- ปี 2567 สินทรัพย์รวม 9,494,627.07 บาท รวมหนี้สิน 870,926.88 บาท
ธุรกิจรับเหมาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
ขยายไลน์มาสู่ธุรกิจก่อสร้าง ทนายแก้วได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท ต้นแสง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้น 70%) ซึ่งจดทะเบียนเมื่อกลางปี 2566 ด้วยทุน 3 ล้านบาท เพื่อรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร โดยปี 2567 สามารถทำรายได้รวม 3.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิราว 5.98 แสนบาท
- นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2567 สินทรัพย์รวม 2,022,564 บาท
- รายได้รวม 3,472,568 บาท กำไรสุทธิ 598,298 บาท
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ผ่าน บริษัท เพื่อการจัดการของหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด (ถือหุ้น 25%) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนสูงถึง 21 ล้านบาท โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้ 7.32 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 1.78 แสนบาท
- นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2567 สินทรัพย์รวม 17,557,844 บาท
- รายได้รวม 7,323,151 บาท กำไรสุทธิ 178,925 บาท
ธุรกิจสื่อและบันเทิง คอนเนกชันระดับประเทศ
ไฮไลต์สำคัญที่น่าจับตามองคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในวงการสื่อและบันเทิงร่วมกับคนดังมากมาย เริ่มจากธุรกิจใหม่แกะกล่องอย่าง บริษัท สปอตแซด จำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อกรกฎาคม 2568 โดยทนายแก้วถือหุ้น 5% ร่วมกับ เบลล์ (อดีต) ขอบสนาม และ กาโม่ อาชวิน อยู่บำรุง บุตรชายของ วัน อยู่บำรุง เพื่อดำเนินธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาและการตลาด
อีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจคือ บริษัท เดย์อาฟเตอร์เดย์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ทนายแก้วถือหุ้นอยู่ 25.64% โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นระดับบิ๊กเนมอย่างผู้บริหารเครือ The Standard (นิติพัฒน์ สุขสวย, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์) รวมถึง โน้ส อุดม แต้พานิช และ น้าเน็ก ร่วมด้วย ซึ่งบริษัทนี้มีผลกำไรปี 2567 สูงถึง 2.23 ล้านบาท
- ปี 2567 รายได้ 2,400,000.00 บาท กำไร 2,237,456.60 บาท
- ปี 2567 สินทรัพย์รวม 9,264,463.72 บาท รวมหนี้สิน 1,706,655.00 บาท
นอกจากนี้ ทนายแก้วยังถือหุ้นสัดส่วนเล็กน้อย (0.01% – 5%) ในบริษัทเครือข่ายของ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อีกหลายแห่ง อาทิ บริษัท ซะอย่างงั้น จำกัด (จัดหานักแสดง/พิธีกร), บริษัท ณัฐธยาน์ เพสทรี่ สตูดิโอ จำกัด (เครื่องดื่ม) และ บริษัท แฮปปี้เอนดิ้ง จำกัด (ผลิตสื่อโฆษณา) ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนในปีล่าสุด
ธุรกิจที่ยุติบทบาทลง
บนเส้นทางธุรกิจย่อมมีทั้งสมหวังและผิดหวัง ทนายแก้วมีบริษัทที่เสร็จชำระบัญชีไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท บริหารกิจการหมู่บ้านโนเบิลจีโอวัชรพล จำกัด, บริษัท ระนอง กรุ๊ป จำกัด (ประมงน้ำจืด) และ หจก.โฟร์พลัสวัน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ รวมถึงมี 1 แห่งที่สถานะล้มละลาย คือ บริษัท อวาตา จำกัด ซึ่งเคยประกอบธุรกิจผลิตฮาร์ดดิสก์
ข้อมูลจาก : Creden Data
