ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 14:56 น.
แฟนคลับช็อกมีรายงานว่า ซีแอล (CL) หรือ ลี แชริน อดีตหัวหน้าวงเกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน 2NE1 ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจยงซาน กรุงโซล ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง ในข้อหาดำเนินกิจการค่ายเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 2 ปี

สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่า ซีแอลได้เปิดบริษัทเอเจนซี่ส่วนตัวในชื่อ “Very Cherry” ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2020 เป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยที่ “ไม่ได้จดทะเบียน” หรือรายงานต่อกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตามที่กฎหมายกำหนด วเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะสมัยนิยม ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน (ประมาณ 5 แสนบาท)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ทางตำรวจยงซานได้สรุปสำนวนส่งตัวซีแอลพร้อมด้วยนิติบุคคลของเธอให้อัยการพิจารณาโดยไม่มีการควบคุมตัว

คดีนี้เริ่มเป็นที่จับตามองตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 หลังจากมีสื่อรายงานเบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทของศิลปินคนดังหลายราย จนนำไปสู่การตรวจสอบเข้มข้นในวงการ

ในเวลานั้น ตัวแทนจากค่าย Very Cherry ได้ออกมาชี้แจง ยอมรับผิดทันที อ้างว่าเป็น “ความผิดพลาดจากการละเลย” และทางค่ายตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหานี้ดี พร้อมรับปากว่าจะเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

ซีแอลไม่ใช่คนดังเพียงรายเดียวที่เจอปัญหานี้ ในช่วงเวลาเดียวกันมีศิลปินชื่อดังอีกหลายราย อาทิ อ๊ก จูฮยอน (Ok Joo Hyun), ซอง ชีคยอง (Sung Si Kyung) และ คิม วันซอน (Kim Wan Sun) ที่ถูกตรวจสอบพบว่าเปิดค่ายส่วนตัวโดยไม่จดทะเบียนเช่นกัน

จากกรณีดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของเกาหลีใต้ จึงได้ประกาศขยายเวลาผ่อนผันให้ธุรกิจบันเทิงเหล่านี้รีบมาลงทะเบียนให้ถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งเตรียมให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ทราบข้อกฎหมายหรือเกิดความผิดพลาดทางเอกสาร

ในกรณีของพระเอกดัง คัง ดงวอน ทางตำรวจได้ตัดสินใจ ไม่สั่งฟ้อง ตัวนักแสดงหนุ่ม เนื่องจากสอบสวนแล้วพบว่าเจ้าตัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยตรง แต่ได้ส่งฟ้อง CEO ของค่ายและนิติบุคคลแทน ซึ่งต่างจากกรณีของซีแอลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการด้วยตนเอง

และที่ซีแอลถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งฟ้องในเดือนมกราคม 2569 นี้ อาจเพราะว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาของเธออาจไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่รัฐกำหนด หรือเจ้าหน้าที่มองว่าความผิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปีนั้นมีมูลความผิดชัดเจนเกินกว่าจะได้รับการยกเว้น

บันเทิงเกาหลี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 14:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

