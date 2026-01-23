หวยลาววันนี้ 23 ม.ค. 69 เจาะสถิติ “วันศุกร์” ย้อนหลัง 121 งวด

หวยลาว

ผลหวยลาว 23 ม.ค. 69 วิเคราะห์เลขไหนมาแรง เจาะสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 121 งวด สรุปผลครบทุกรางวัล

เดินทางมาถึงงวดส่งท้ายสัปดาห์กันแล้วสำหรับ หวยลาวพัฒนา ประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. นี้ ก่อนที่จะไปลุ้นผลรางวัลจริงในเวลา 20.30 น. เราลองมาทำการบ้านด้วยการเจาะลึกข้อมูลทางสถิติกันสักนิด

ตรวจหวยลาว งวดประจำวันที่ 23 ม.ค. 69

  • เลข 6 ตัว : xxxxxx
  • เลข 5 ตัว : xxxxx
  • เลข 4 ตัว : xxxx
  • เลข 3 ตัว : xxx
  • เลข 2 ตัว : xx
  • เลข 1 ตัว : x

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล

สถิติหวยลาวพัฒนาออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 121 งวด รับ 23/1/69

จากการรวบรวมข้อมูลผลรางวัลหวยลาวพัฒนาที่ออกเฉพาะ วันศุกร์ จำนวนทั้งหมด 121 งวด (ตั้งแต่ปลายปี 66 – ต้นปี 69) พบข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจสำหรับคอหวย เพื่อนำไปเป็นแนวทาง ดังนี้ครับ

ในรอบ 121 งวดที่ผ่านมา มีเลข 2 ตัวที่ออกซ้ำกันถึง 4 รอบ คือ

  • 05 (ออกเมื่อ 02/08/67, 24/01/68, 21/02/68 และล่าสุด 09/01/69)
  • 77 (ออกเมื่อ 31/01/68, 14/03/68, 24/10/68, 14/11/68) สังเกตว่าปี 68 ปีเดียว ออกไปถึง 4 รอบ

รองแชมป์ เลขที่ออกบ่อยรองลงมา (3 ครั้ง) กลุ่มนี้ถือว่ามาสม่ำเสมอ เฉลี่ยปีละครั้ง ได้แก่

  • 17

  • 36

  • 45

  • 46

  • 47

  • 54

  • 56

  • 76

  • 88

ใครชอบสายเลขเบิ้ล วันศุกร์ถือว่าออกบ่อยพอสมควร โดยใน 121 งวด มีเลขเบิ้ลโผล่มาดังนี้

  • 77 (ออก 4 ครั้ง)

  • 88 (ออก 3 ครั้ง)

  • 11, 22, 44, 55, 99 (ออกเลขละ 1-2 ครั้ง)

ข้อสังเกต: เลขเบิ้ล 00, 33, 66 ยังไม่ปรากฏในตำแหน่งเลขท้าย 2 ตัวในช่วงที่เก็บสถิตินี้

คำแนะนำ สถิติเป็นเพียงข้อมูลในอดีตที่บอกว่า เลขไหนเคยออกบ่อย แต่ไม่ได้การันตีว่าจะออกอีกในงวดหน้า การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณครับ

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
16/01/2569 4182 182 82
09/01/2569 0905 905 05
02/01/2569 3626 626 26
26/12/2568 0052 052 52
19/12/2568 4603 603 03
12/12/2568 4546 546 46
05/12/2568 9145 145 45
28/11/2568 1679 679 79
21/11/2568 6238 238 38
14/11/2568 9877 877 77
07/11/2568 3320 320 20
31/10/2568 3725 725 25
24/10/2568 1677 677 77
17/10/2568 3509 509 09
10/10/2568 7318 318 18
03/10/2568 8654 654 54
26/09/2568 6958 958 58
19/09/2568 0862 862 62
12/09/2568 0188 188 88
05/09/2568 8775 775 75
29/08/2568 8976 976 76
22/08/2568 0568 568 68
15/08/2568 4662 662 62
08/08/2568 9503 503 03
01/08/2568 7617 617 17
25/07/2568 6849 849 49
18/07/2568 4269 269 69
11/07/2568 6988 988 88
04/07/2568 7957 957 57
27/06/2568 4787 787 87
20/06/2568 1056 056 56
13/06/2568 1630 630 30
06/06/2568 6446 446 46
30/05/2568 5284 284 84
23/05/2568 2597 597 97
16/05/2568 3794 794 94
09/05/2568 8518 518 18
02/05/2568 4409 409 09
25/04/2568 5741 741 41
18/04/2568 5116 116 16
11/04/2568 2011 011 11
04/04/2568 4445 445 45
28/03/2568 6845 845 45
21/03/2568 7289 289 89
14/03/2568 1177 177 77
07/03/2568 5215 215 15
28/02/2568 2439 439 39
21/02/2568 6705 705 05
14/02/2568 4647 647 47
07/02/2568 0055 055 55
31/01/2568 4277 277 77
24/01/2568 3205 205 05
17/01/2568 2944 944 44
10/01/2568 1393 393 93
03/01/2568 2256 256 56
27/12/2567 8667 667 67
20/12/2567 5092 092 92
13/12/2567 9498 498 98
06/12/2567 9036 036 36
29/11/2567 4493 493 93
22/11/2567 9497 497 97
15/11/2567 5136 136 36
08/11/2567 6347 347 47
01/11/2567 3851 851 51
25/10/2567 2002 002 02
18/10/2567 0741 741 41
11/10/2567 9692 692 92
04/10/2567 9636 636 36
27/09/2567 4821 821 21
20/09/2567 8644 644 44
13/09/2567 1647 647 47
06/09/2567 2846 846 46
30/08/2567 2764 764 64
23/08/2567 8254 254 54
16/08/2567 2076 076 76
09/08/2567 8431 431 31
02/08/2567 4005 005 05
26/07/2567 5048 048 48
19/07/2567 0517 517 17
12/07/2567 9065 065 65
05/07/2567 5056 056 56
28/06/2567 5514 514 14
21/06/2567 9106 106 06
14/06/2567 5059 059 59
07/06/2567 1732 732 32
31/05/2567 3303 303 03
24/05/2567 9057 057 57
17/05/2567 8717 717 17
10/05/2567 1155 155 55
03/05/2567 7999 999 99
26/04/2567 8721 721 21
19/04/2567 4271 271 71
12/04/2567 9432 432 32
05/04/2567 6804 804 04
29/03/2567 2420 420 20
22/03/2567 2858 858 58
15/03/2567 5488 488 88
01/03/2567 6727 727 27
23/02/2567 3772 772 72
16/02/2567 9390 390 90
09/02/2567 8251 251 51
02/02/2567 4413 413 13
26/01/2567 1622 622 22
19/01/2567 9528 528 28
12/01/2567 1724 724 24
05/01/2567 3675 675 75
29/12/2566 7095 095 95
22/12/2566 4354 354 54
15/12/2566 8186 186 86
08/12/2566 5468 468 68
01/12/2566 2499 499 99
24/11/2566 3910 910 10
17/11/2566 5473 473 73
10/11/2566 0879 879 79
03/11/2566 2224 224 24
27/10/2566 1222 222 22
20/10/2566 2007 007 07
13/10/2566 6026 026 26
06/10/2566 1976 976 76
29/09/2566 4010 010 10

