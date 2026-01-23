เสื่อม! คุมตัวชายอังกฤษ-หญิงเร่ร่อน โชว์กินบวบริมชายหาดพัทยา
เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวชายอังกฤษและหญิงเร่ร่อน หลังทำอนาจารกินบวบริมชายหาดพัทยา อ้างไม่รู้ผิดกฎหมาย สั่งปรับคนละ 5,000
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบชายหญิงกำลังกระทำอนาจารอยู่บริเวณด้านหน้าชายหาดพัทยา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 4.20 น. จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงเกิดเหตุพบหญิงไทยสวมเสื้อสีดำ และชายชาวต่างชาติสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้น นอนอยู่ริมชายหาดในลักษณะกำลังมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ก่อนที่จะเห็นผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ ทั้งคู่ตกใจและรีบแยกย้ายกันเดินหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งการให้สายตรวจเชิญตัวทั้งสองกลับมาสอบสวน
ทราบชื่อฝ่ายหญิงต่อมาคือ นางนุชจรี อายุ 61 ปี ส่วนฝ่ายชายคือ อายุ 34 ปี สัญชาติอังกฤษ อยู่ในอาการคล้ายมึนเมาสุรา ให้การวกวน พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง และยังอ้างอีกว่าเป็นคนแบบออทิสติก ไม่ค่อยรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
จากการสอบถาม นางนุชจรี อ้างว่าไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายไทย พร้อมระบุว่า ตนเป็นคนสิงคโปร์และมาเรียนหนังสือในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านและผู้ที่อยู่บริเวณชายหาดให้ข้อมูลว่า หญิงคนดังกล่าวมีพฤติกรรมเร่ร่อน และมีอาการคล้ายผู้มีปัญหาทางสติปัญญา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา “กระทำการอนาจารในที่สาธารณะ” ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
