จนท.ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ควักปืนยิงประชาชนดับกลางรถ (คลิป)
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ หรือ ICE ควักปืนยิงประชาชนดับกลางรถ ระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างผู้อพยพ อ้างผู้ตายพยายามขับรถเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ หรือ ICE ได้ยิงประชาชนวัย 37 ปีเสียชีวิต ขณะปฏิบัติการกวาดล้างผู้อพยพภายในรัฐมินนิโซตา ตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
โดยอ้างอิงจากรายงานระบุว่า นิโคล กู้ด หญิงวัย 37 ปีถูกยิงศีรษะเสียชีวิตต่อหน้าสมาชิกครอบครัว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถูกบันทึกไว้โดยประชาชนในพื้นที่
ซึ่งจากคลิปพบว่าหญิงคนดังกล่าวได้นำรถมาจอดขวางรถอีกคันหนึ่ง ซึ่งทางตำรวจได้พยายามจะเปิดประตูรถ ก่อนที่นางกู้ดจะพยายามขับรถหนี ซึ่งเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ควักปืนออกมายิงนางกู้ดเสียชีวิต ท่ามกลางความโกรธแค้นของประชาชนในพื้นที่
ด้าน คริสตี โนเอม เลขาหน่วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ออกมาแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า หญิงคนดังกล่าวพยายามขับรถทับเจ้าหน้าที่ของ ICE และเขาจำเป็นต้องป้องกันตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และกล่าวหาด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “ก่อการร้ายระดับท้องถิ่น” ทั้งนี้ทาง FBI จะเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป
อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีมินนิโซตา ออกมาโต้แย้งและระบุว่าคำให้การของนางโนเอมนั้น “ขยะ” สิ่งที่เห็นจากคลิปนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่ทางหน่วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิพูด และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ให้เจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน สร้างความปั่นป่วนในปฏิบัติการกวาดล้างผู้อพยพ
