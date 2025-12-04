ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงหาย-คอติดเชื้อ จำใจยกเลิกงาน

ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่น PM 2.5 ติดเชื้อในคอ-เสียงหาย หมอสั่งพักงาน 5 วัน ต้นสังกัดร่อนจดหมายขออภัย เลื่อนคอนเสิร์ต 4-6 ธ.ค. นี้ เพื่อนดารา-แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
ช่วงนี้สภาพอากาศในเมืองไทยน่าห่วงมาก โดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง ล่าสุดทำเอาร็อกเกอร์สาวตัวแม่ของวงการอย่าง ดา เอ็นโดรฟิน (DA ENDORPHINE) ร่างกายสู้ไม่ไหวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังเจอพิษฝุ่นเล่นงานจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสียง
ดา เอ็นโดรฟิน ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก Da Endorphine ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยเธอนอนอยู่บนเตียงคนไข้ สวมหน้ากากอนามัยสีขาวปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเชื้อโรค ขณะที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยเข้ามาวัดไข้ ตรวจเช็กสัญญาณชีพและอาการอย่างใกล้ชิด แม้แววตาจะดูอิดโรยจากอาการป่วยที่รุมเร้า แต่ด้วยสปิริตของศิลปินก็ยังยกมือชูนิ้วโป้งให้กล้อง
ศิลปินสาวได้อัปเดตอาการด้วยตัวเองผ่านแคปชั่น ระบุสาเหตุที่ทำให้ล้มป่วยครั้งนี้ว่า เกิดจากสภาพอากาศและฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบัน ทำให้เกิดอาการแพ้ ส่งผลให้ติดเชื้อในลำคอ ตามมาด้วยอาการเสียงแหบและไอหนักมากจนไม่สามารถทำการแสดงได้
“ขออภัยทางผู้จัดงานและแฟน ๆ เพลงอีกครั้ง ด้วยสภาพอากาศฝุ่น PM ตอนนี้ ทำให้เกิดอาการแพ้ ติดเชื้อในลำคอ ทำให้เสียงแหบ และไอหนักมาก
ขอภัยทางผู้จัด การรักษาเสียงดังกล่าวจึงทำให้งานต้องเลื่อนไปก่อน ดาและทีมจะจัดหาวันทำการแสดงใหม่โดยเร็วที่สุด
วันที่ 4 ร้านบ้านตะเกียง ลำลูกกา
วันที่ 5 ร้าน ร้านคืนเหล้า นครปฐม
วันที่ 6 ร้าน โรงเหล้าแสงจันทร์ รามอินทรา
แล้วจะรีบหาย กลับไปร้องเพลงให้ฟังอีกครั้งนะคะ”
ขณะเดียวกัน ทางต้นสังกัด Bars Entertainment (บาร์ส เอนเทอร์เทนเมนท์) ได้ออกประกาศด่วนแจ้งเลื่อนงานแสดง อ้างอิงตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าศิลปินจำเป็นต้องพักการใช้เสียงเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้อาการอักเสบลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลให้คิวงานคอนเสิร์ตที่วางไว้ในช่วงนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน
“ประกาศแจ้งเลื่อนงานแสดงของศิลปิน DA ENDORPHINE เนื่องด้วยศิลปิน DA ENDORPHINE (ดา เอ็นโดรฟิน) มีอาการเจ็บคอและเสียงแหบ ไม่สามารถใช้เสียงได้ จากคําแนะนําแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้พักการใช้เสียงเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและเรื้อรังมากกว่านี้ จึงขอยกเลิกการแสดงที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ทําการรักษาดังนี้
- วันที่ 4 ธันวาคม 2568 – ร้านบ้านตะเกียง ลําลูกกา คลอง 5
- วันที่ 5 ธันวาคม 2568 – ร้านคืนเหล้า สามพราน จ.นครปฐม
- วันที่ 6 ธันวาคม 2568 – โรงเหล้าแสงจันทร์ สาขา รามอินทรา-เอกมัย
ทางค่าย BARS ENTERTAINMENT และศิลปิน ต้องกราบขออภัยผู้จัดงาน ทีมงาน ผู้เกี่ยวข้อง และแฟนเพลงเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
BARS ENTERTAINMENT 4 ธันวาคม 2568″
ทางด้านเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง เมื่อทราบข่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม อาทิ แก้ม วิชญาณี ที่บอกว่า “หายไว ๆ นะคะพี่” รวมถึงนักร้องหนุ่ม แพทริค อานัน ที่เข้ามาอวยพรให้หายป่วยโดยเร็ว “Get well soon kub P’Da”
แฟนเพลงคงต้องอดใจรอกันนิดนึง ให้แม่ดาพักฟื้นจนเสียงกลับมาใสกิ๊ง แล้วค่อยกลับมาระเบิดความมันส์กันใหม่กันอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปนาที น้องอินเตอร์ ลื่นล้ม-แขนหัก แอดมิด รพ. ด่วน เตรียมผ่าตัดดามเหล็ก
- ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ
- หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: