อาการล่าสุด เบิร์ด ธงไชย หลังแฟนเพลงห่วงหนักพูดไม่ชัด ขอบคุณความห่วงใย

เบิร์ด ธงไชย เคลื่อนไหวแล้ว ยืนยันสบายดี หลังแฟนเพลงแห่ห่วงหนัก หลังสังเกตอาการพูดไม่ชัด คนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจแน่น
หลังจากกลายเป็นที่ทำเอาแฟนเพลงห่วงหนัก กรณี เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ นักร้องแนวหน้าของไทย ออกมารีวิวตุ๊กตาลาบูบู้ที่ได้รับมาจากแฟนคลับรุ่นใหญ่ พร้อมยกมือไหว้ของคุณพูดอย่างเป็นกันเอง แต่ที่ทำเอาหลายคนสังเกตคือพี่เบิร์ดมีอาการพูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง เหมือนคนลิ้นแข็ง
ปล่อยให้แฟน ๆ ห่วงได้ไม่นาน ล่าสุด พี่เบิร์ด ธงไชย ออกมาอัปเดตอาการพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนเพลงและคนบันเทิงทุกคน ผ่านอินสตาแกรม birdthongchai ระบุว่า “เบิร์ดมาแล้วครับ สบายดีมากครับ ขอขอบคุณในความห่วงใยจากทุก ๆ คนครับ จุ๊บ ๆ”
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ให้พี่เบิรืดสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเที่ยวพักผ่อนให้สนุก ไม่ว่าจะเป็น หญิง รฐา เข้ามาคอมเมนต์ว่า “เที่ยว แล้วก็พักผ่อนเยอะ ๆ นะคะ” ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา แสดงความรักต่อนักร้องคนดังว่า “รักพี่เบิร์ดค่ะ” รวมทั้งนักแสดงสาว อ้อม พิยดา คอมเมนต์ต่อว่า “รักและคิดถึงที่สุดดดดดค่า” และ กาละแมร์ พัชรศรี ส่งกำลังใจสุดอบอุ่นให้พี่เบิร์ด ระบุว่า “ส่งความรักและกำลังใจให้พี่เบิร์ดเสมอค่ะ ความสุขทุกวันนะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
- ต้นสังกัด “พี่เบิร์ด” ร่อนแถลงโต้ เจอกุข่าวปลอมถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์
- รูปหาดูยาก พี่เบิร์ด-ปุ๊ อัญชลี ขุดกรุตำนานคู่จิ้น 30 ปี แฟนคลับยุค 90 ไม่เคยลืม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: