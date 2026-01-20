จำได้ไหม “คชโยธี” แกนนำรักชาติ ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก
คชโยธี เฉียบแหลม ปัจจุบัน ทำอาชีพไรเดอร์ส่งของ โซเชียลแห่ดูถูก เพราะเห็นต่างการเมือง อ.ปวิน พูดดีมาก
หากใครจำได้ ในช่วงปี 2563 ที่การแบ่งฝ่ายทางการเมืองรุนแรง คชโยธี เฉียบแหลม เป็นเยาวชนนักกิจกรรมทางการเมืองฝั่งขวา ในฐานะแกนนำ กลุ่มเยาวชนช่วยชาติ สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มักปรากฏตัวบนเวทีของกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยม เช่น กลุ่มไทยภักดี
ตอนนั้น คชโยธี อายุ 15 ปี ถูกพูดถึงอย่างมากจากบุคลิกการพูดที่มักใช้คำผิดจนกลายเป็นไวรัล เช่น คำว่า “สัมพันธไมติ๊ด” (แทนคำว่า สัมพันธไมตรี) และการใช้คำว่า “ปลดแอ๊ก” (แทนคำว่า ปลดแอก)
ต่อมา คชโยธีค่อยๆ หายไปจากหน้าสื่อ จนคนสงสัยว่าหายไปไหน ชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างไร ล่าสุด ช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ที่ชาวเน็ตได้แห่แชร์ภาพถ่ายของคชโยธีในวัย 20 ปี พร้อมเล่าว่าเขาได้ผันตัวมาทำอาชีพไรเดอร์หาเลี้ยงชีพ
มีผู้ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปแล้วพบว่าผู้ขับขี่คือคชโยธี” หลังโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย มีชาวเน็ตจำนวนมาก ฝ่ายประชาธิปไตย เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ สมน้ำหน้า เหยียดหยามสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของอดีตแกนนำเยาวชนรายนี้
ด้าน ศาสตราจารย์ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเตือนสติสังคม ระบุว่ารู้สึกตกใจที่เห็นคน “ฝ่ายเรา” หรือฝ่ายประชาธิปไตย เข้าไปรุมด่าทอ เหยียดหยามคชโยธี ทั้งที่ในความเป็นจริง เหตุการณ์ในอดีตนั้นคชโยธียังมีความเป็นเด็กมาก อาจจะยังขาดความเข้าใจในบริบททางการเมืองที่ถ่องแท้ ในปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้ถอยห่างออกจากบทบาททางการเมืองมาใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปแล้ว จึงไม่ควรที่สังคมจะใจดำกับน้องเขาขนาดนั้น
อาจารย์ปวิน ยังได้ยกเรื่องราวส่วนตัวขึ้นมาประกอบ ยอมรับว่าในอดีตตนเองก็เคยถูกคชโยธีโจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรง ถึงขั้นเคยไปกดดันสถานทูตญี่ปุ่นให้ส่งตัวตนกลับประเทศไทย แต่สำหรับกรณีนี้ ตนเลือกที่จะให้อภัยและปล่อยผ่าน เพราะมองว่าคชโยธีไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองที่จะให้คุณให้โทษใครได้อีกแล้ว
ที่สำคัญที่สุด การที่คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาประกอบสัมมาชีพสุจริต ไม่ว่าจะขับรถรับจ้างหรือทำงานบริการ ก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขากำลังพยายามรับผิดชอบชีวิตตัวเองในฐานะพลเมือง
อาจารย์ปวินทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า การไปรุมถล่มหรือเหยียดหยามคนที่กำลังทำมาหากินสุจริต ไม่ได้ทำให้ฝ่ายที่ด่าดูดีขึ้น แต่กลับสะท้อนให้เห็นถึงความใจแคบ ตราบใดที่เขาไม่ได้เบียดเบียนใคร สังคมควรลดความเกลียดชังส่วนตัวลง และมองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของเขาที่กำลังสู้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ต่อไป
