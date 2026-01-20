ข่าวการเมือง

ลุ้นเปิดชื่อ 10 สส. สแกมเมอร์ “ไชยชนก” แย้มพรรคเดียวกันหมด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:48 น.
รมว.ดีอี “ไชยชนก” ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ ยืนยัน 10 ส.ส. เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์สังกัด “พรรคเดียวทั้งหมด” ขณะที่ รมว.ยุติธรรม เตรียมสรุปรายละเอียด

ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (20 ม.ค.69) มีประเด็นร้อนเรื่อง “10 สส. เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์” ถูกโยนเข้ากลางวงคำถามสื่อมวลชน นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ทางการเมือง

ล่าสุด นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กลายเป็นผู้เปิดชนวนสำคัญในครั้งนี้ โดยยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบรายชื่อ 10 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่พัวพันกับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์กำลังเข้มข้น และทิ้งท้ายด้วยคำตอบที่ทำให้คอการเมืองต้องรีบเช็กบัญชีรายชื่อ เมื่อถูกถามย้ำว่า ทั้ง 10 คนสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันหรือไม่

นายไชยชนกตอบเพียงสั้นๆ ว่า “อยู่ทั้งหมด”

คำยืนยันนี้หมายความว่า รายชื่อลอตแรกที่จะถูกเปิดเผย ไม่ใช่การกระจายตัวหลายกลุ่ม แต่เป็นคนจากบ้านหลังเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจนำไปสู่คำถามเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของพรรคการเมืองต้นสังกัดในอนาคต

ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยระบุขณะนี้ขอเวลาให้คณะทำงานได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและทำรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดก่อนที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม ท่าทีของ รมว.ยุติธรรม ค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยในจังหวะที่สื่อมวลชนพยายามจี้ถามถึงประเด็น “พรรคเดียวกัน” พล.ต.ท.รุทธพล กลับไม่ได้ให้คำตอบเพิ่มเติม และรีบเดินขึ้นตึกบัญชาการไปในทันที.

แฟ้มภาพ
ไชยชนก ชิดชอบ
แฟ้มภาพ

