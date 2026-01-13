บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

ข่าว

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 14:49 น.
ตม. บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ ระดับสั่งการ แปลงสัญชาติหนีคดีฉ้อโกง 900 ล้าน พบกบดานอยู่ที่ชลบุรี

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ประสบความสำเร็จในการจับกุม “แจ๊ค หยาง” (Jack Yang) หรือชื่อเดิม “นายหยาง” อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ หรือ Tier 1 ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่หลบหนีคดีฉ้อโกงออนไลน์สร้างความเสียหายมูลค่าเกือบ 900 ล้านบาท

การจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ได้รับเบาะแสว่ามีบุคคลต้องสงสัยตามหมายจับสากลหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยนายหยางได้ใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อและแปลงสัญชาติเป็นชาวโดมินิกันเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ สตม. ควบคุมตัวนายแจ๊ค หยาง หรือ นายหยาง ผู้ต้องหา

จากการสืบสวนเชิงลึกและใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้า ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนได้ชัดเจนว่า “แจ๊ค หยาง” ชาวโดมินิกัน คือบุคคลเดียวกับ “นายหยาง” อาชญากรที่ตำรวจสากลต้องการตัว ก่อนเข้าบุกรวบตัวได้คาบ้านพักในอำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา

ย้อนรอยประวัติอาชญากรรม นายหยางถือเป็นตัวการสำคัญที่ถูกทางการจีนและหลายประเทศต้องการตัว โดยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ปี 2565 เขาได้ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองคากายันเดโอโร ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อชาวจีนกว่า 600 ราย ด้วยการส่งข้อความชักชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพนันออนไลน์ หลอกล่อให้ตายใจด้วยผลกำไรในระยะแรก ก่อนจะเชิดเงินลงทุนหนีหายไป ซึ่งจากการสอบสวนเครือข่ายลูกสมุนกว่า 320 คน ต่างซัดทอดว่านายหยางคือผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

เบื้องต้น ทาง สตม. ได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของนายหยางทันที และส่งตัวให้กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สตม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานงานส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

