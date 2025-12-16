ข่าวการเมือง

แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 09:45 น.
71
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด "แม่-ลูกตระกูลดัง" ชี้เป้า "แม่" โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ "รมว.ดีอี" ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี
ภาพจาก : Nok Chidchob

ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด “แม่-ลูกตระกูลดัง” ชี้เป้า “แม่” โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ “รมว.ดีอี” ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี

เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 68 มีรายงานว่า เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ นางกรุณา ชิดชอบ มารดา โดยกล่าวหาว่ามีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการ ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ต้นตอของข้อพิพาทครั้งนี้ เกิดจากการที่มีการนำภาพข้อมูลทะเบียนราษฎรและรายละเอียดในทะเบียนบ้านของบุคคลอื่นไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทางฝั่งผู้ร้องมองว่าการกระทำของฝั่งมารดา หรือนางกรุณา ชิดชอบ เข้าข่ายการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนตามกรอบกฎหมาย PDPA

เนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎรถือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและควรได้รับการคุ้มครอง ไม่ควรถูกนำมาเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลได้

ขณะเดียวกัน ไฟแห่งความขัดแย้งยังลามไปถึงตัวนายไชยชนก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกฎหมายดิจิทัลโดยตรง

ผู้ร้องได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบในมุมของ การปฏิบัติหน้าที่ ว่าการปล่อยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว โดยไม่มีการดำเนินการตรวจสอบหรือระงับยับยั้งตามอำนาจหน้าที่ อาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ ซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ฉกรรจ์สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายไชยชนกได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และระบุว่าการกระทำดังกล่าว “ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย PDPA” โดยให้เหตุผลว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายและเอกสารในคดี เช่น เอกสารการแจ้งความ หรือหนังสือมอบอำนาจดำเนินคดี ซึ่งมีที่มาที่ไปตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้เสียหายต้องการดำเนินคดี ประเด็นที่อาจเข้าข่ายน่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทมากกว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายไชยชนกได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และระบุว่าการกระทำดังกล่าว “ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย PDPA”

นายไชยนก ให้เหตุผลว่า เอกสารที่มีการเผยแพร่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายและเอกสารในคดี เช่น เอกสารการแจ้งความ หรือหนังสือมอบอำนาจดำเนินคดี ซึ่งมีที่มาที่ไปตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้เสียหายต้องการดำเนินคดี ประเด็นที่อาจเข้าข่ายน่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทมากกว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ

กรณีนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเส้นบางๆ ระหว่าง “ข้อมูลจากกระบวนการยุติธรรม” กับ “การนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ” อีกทั้งยังเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างข้อกฎหมายกับบทบาทของผู้มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งสังคมกำลังจับตาดูมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลประชาชนของภาครัฐ

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้ตรวจสอบ ยังไม่มีคำสั่งฟ้องหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดจากศาล ซึ่งต้องรอติดตามความคืบหน้าและการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงในทิศทางใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

8 นาที ที่แล้ว
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง ข่าวกีฬา

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

11 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

14 นาที ที่แล้ว
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน ข่าวดารา

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หลั่งน้ำตา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พลิกดับ เวียดนาม ซิวแชมป์ซีเกมส์สมัย 17

21 นาที ที่แล้ว
เหอ ฉิง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน เสียชีวิตในวัย 61 ปี บันเทิง

สิ้นงามอมตะ “เหอ ฉิง” นักแสดง ไซอิ๋ว-สามก๊ก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 61 ปี

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

33 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน บันเทิง

เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน

41 นาที ที่แล้ว
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด &quot;แม่-ลูกตระกูลดัง&quot; ชี้เป้า &quot;แม่&quot; โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ &quot;รมว.ดีอี&quot; ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี ข่าวการเมือง

แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157

44 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส ข่าว

กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส

46 นาที ที่แล้ว
เลขธูปเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 12 68 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ จุดธูปพระพิฆเนศ เปิดเลข 3 ตัวตรง งวด 16/12/68 หวยออกบ่ายนี้

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ผลักดัน “ไทย-กัมพูชา” หยุดยิง ชี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรคือสมบัติล้ำค่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง ข่าวต่างประเทศ

หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” อัด “อนุทิน” ทำได้แค่นี้ เปลี่ยนสถานการณ์เป็นโลกล้อมไทยแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน &quot;หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน&quot; หลังไม่ร่วมงานปีใหม่ ข่าว

บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจคุมตัว “นิค ไรเนอร์” ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อ-ผกก.ดัง “ร็อบ ไรเนอร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมลุ้นผล ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2568 แล้ววันนี้ พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ธันวาคม 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา หนุนสันติวิธี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 12 68 พร้อมผลรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 09:45 น.
71
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button