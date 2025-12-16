แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด “แม่-ลูกตระกูลดัง” ชี้เป้า “แม่” โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ “รมว.ดีอี” ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 68 มีรายงานว่า เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ นางกรุณา ชิดชอบ มารดา โดยกล่าวหาว่ามีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการ ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ต้นตอของข้อพิพาทครั้งนี้ เกิดจากการที่มีการนำภาพข้อมูลทะเบียนราษฎรและรายละเอียดในทะเบียนบ้านของบุคคลอื่นไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทางฝั่งผู้ร้องมองว่าการกระทำของฝั่งมารดา หรือนางกรุณา ชิดชอบ เข้าข่ายการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนตามกรอบกฎหมาย PDPA
เนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎรถือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและควรได้รับการคุ้มครอง ไม่ควรถูกนำมาเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลได้
ขณะเดียวกัน ไฟแห่งความขัดแย้งยังลามไปถึงตัวนายไชยชนก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกฎหมายดิจิทัลโดยตรง
ผู้ร้องได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบในมุมของ การปฏิบัติหน้าที่ ว่าการปล่อยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว โดยไม่มีการดำเนินการตรวจสอบหรือระงับยับยั้งตามอำนาจหน้าที่ อาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ ซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ฉกรรจ์สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายไชยชนกได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และระบุว่าการกระทำดังกล่าว “ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย PDPA” โดยให้เหตุผลว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายและเอกสารในคดี เช่น เอกสารการแจ้งความ หรือหนังสือมอบอำนาจดำเนินคดี ซึ่งมีที่มาที่ไปตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้เสียหายต้องการดำเนินคดี ประเด็นที่อาจเข้าข่ายน่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทมากกว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายไชยชนกได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และระบุว่าการกระทำดังกล่าว “ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย PDPA”
นายไชยนก ให้เหตุผลว่า เอกสารที่มีการเผยแพร่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายและเอกสารในคดี เช่น เอกสารการแจ้งความ หรือหนังสือมอบอำนาจดำเนินคดี ซึ่งมีที่มาที่ไปตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้เสียหายต้องการดำเนินคดี ประเด็นที่อาจเข้าข่ายน่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทมากกว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ
กรณีนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเส้นบางๆ ระหว่าง “ข้อมูลจากกระบวนการยุติธรรม” กับ “การนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ” อีกทั้งยังเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างข้อกฎหมายกับบทบาทของผู้มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งสังคมกำลังจับตาดูมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลประชาชนของภาครัฐ
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้ตรวจสอบ ยังไม่มีคำสั่งฟ้องหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดจากศาล ซึ่งต้องรอติดตามความคืบหน้าและการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงในทิศทางใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทะเบียนราษฎร์ หลุดว่อนเน็ต แม่ รมว.ดีอี โพสต์โชว์หรา ไชยชนก ยัน ไม่ผิด PDPA
- ประวัติ ไชยชนก ชิดชอบ ทายาทเนวิน โปรไฟล์แน่น ทรัพย์สินอู้ฟู่ 161 ล้าน
- พรรคประชาชาติ แถลงจุดยืน ค้านร่าง กาสิโน ชี้ ขัดหลักศาสนาอิสลาม
รูปภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: