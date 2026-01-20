วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ
ย้ำอีกครั้ง! ปภ. ดีเดย์ยิงสัญญาณทดสอบครอบคลุม 76 จังหวัดและ กทม. เสียงเตือนดังยาว 8 วินาทีแม้ปิดเสียงหรือล็อกหน้าจอ ย้ำชัดของจริงต้องชื่อ DDPM และ ไม่มีแนบลิงก์
(20 มกราคม 2569) บ่ายสองโมงตรงวันนี้ เตรียมตัวให้พร้อม! หากโทรศัพท์มือถือของคุณส่งเสียงดังขึ้นมาเองพร้อมข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นหน้าจอ อย่าเพิ่งตกใจหรือคิดว่าเป็นสายเข้าปริศนา เพราะนี่คือ “การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยระดับชาติ” (Nationwide Test) ครั้งสำคัญจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่จะยิงสัญญาณผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่รองรับ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
จะเกิดอะไรขึ้นตอน 14.00 น.
ทาง ปภ. ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศจะได้รับสัญญาณเสียงเตือนภัยพร้อมข้อความอัตโนมัติ ความยาวประมาณ 8 วินาที ความพิเศษของระบบนี้คือ “ต่อให้ปิดเสียง ล็อกหน้าจอ หรือเปิดโหมดสั่น” ข้อความและเสียงก็จะยังดังแทรกขึ้นมาได้
โดยข้อความจะระบุเนื้อหาทำนองว่า “ทดสอบแจ้งเตือนภัย ไม่ใช่สถานการณ์จริง…โปรดอย่าตื่นตระหนก” และภาษาอังกฤษ “This is a test message… No action required.” ซึ่งผู้รับไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องโทรสอบถามหน่วยงาน เพียงแค่อ่านรับทราบ ข้อความจะหายไปเอง
จุดสังเกตกันมิจฉาชีพ: ของจริงต้อง “ไม่มีลิงก์”
ท่ามกลางความกังวลเรื่องมิจฉาชีพ ปภ. ย้ำชัดเจนว่าข้อความทดสอบของจริงจะส่งในชื่อผู้ส่งว่า DDPM เท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือ จะไม่มีการแนบลิงก์ใด ๆ ให้กด หากพบข้อความเตือนภัยที่มีลิงก์แปลกปลอมแนบมา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ หรือ SMS หลอกลวง
มือถือแบบไหนถึงจะได้รับแจ้งเตือน?
เงื่อนไขเบื้องต้นที่ ปภ. แจ้งไว้คือ โทรศัพท์ที่จะรับสัญญาณได้ ควรเชื่อมต่อเครือข่าย 4G/5G และมีระบบปฏิบัติการที่รองรับ (iOS 18 ขึ้นไป หรือ Android 11 ขึ้นไป) หากเป็นเครื่องรุ่นเก่ามากหรือปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนฉุกเฉินไว้ อาจไม่ได้รับข้อความ
วิธีตั้งค่ารับการแจ้งเตือน (เช็กด่วนก่อนบ่ายสอง)
-
iPhone (iOS): ไปที่ Settings > Notifications > เลื่อนลงล่างสุด เปิดหัวข้อ Emergency Alerts และ Amber Alerts
-
Android: ไปที่ Settings > Safety and Emergency > เปิดการแจ้งเตือนในเมนู Wireless Emergency Alerts
ระบบ Cell Broadcast นี้ถือเป็นมาตรฐานสากลที่เหนือกว่า SMS ปกติ ตรงที่สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วไปยังคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต และไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆ เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินขนาดใหญ่ที่ต้องการความรวดเร็วและครอบคลุม
ย้ำอีกครั้ง 14.00 น. วันนี้ หากมือถือดังขึ้น เป็นเพียงการทดสอบระบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่อย่างใด
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์
