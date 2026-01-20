ข่าวดาราบันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 13:33 น.
126
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

เกิดอะไรขึ้น? หลัง “เบิร์ด ธงไชย” ศิลปินชื่อดังระดับตำนาน อัดคลิปขอบคุณแฟนคลับที่ส่งลาบูบู้ให้ ชาวเน็ตสังเกตเห็นความผิดปกติ พี่เบิร์ดพูดไม่ชัด-ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

ทำเอาเหล่าแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถึงกับอดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของศิลปินเบอร์หนึ่งของไทย อย่าง พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ กับคลิปล่าสุดที่นักร้องดังออกมาอัดวิดีโอเพื่อขอบคุณแฟนคลับรุ่นเดอะและครอบครัวที่ส่งตุ๊กตาลาบูบู้ให้เป็นของขวัญถึง 2 ตัวใหญ่

นอกจากความน่ารักสดใสของ พี่เบิร์ด ธงไชย แล้ว ก็มีชาวเน็ตสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคลิปดังกล่าวกับการพูดจาที่เปลี่ยนไปของศิลปินระดับตำนานที่ดูเหมือนว่า จะพูดไม่ชัด คล้ายกับคนลิ้นแข็ง จนฟังไม่รู้เรื่อง ทำให้เกิดเป็นกระแสความเป็นห่วงที่ส่งถึงนักร้องดังสนั่นโลกออนไลน์ ทว่าขณะนี้คลิปดังกล่าวที่เป็นต้นฉบับได้หายไปจากโลกออนไลน์แล้ว คาดว่าหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เจ้าของโพสต์ตัดสินใจซ่อนคลิปเอาไว้

เกิดอะไรขึ้น เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด-5

จากกรณีความผิดปกติของ พี่เบิร์ด ที่เกิดอาการพูดไม่ชัด-ฟังไม่รู้เรื่อง เหมือนคนลิ้นแข็ง ทำให้กลุ่มแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เข้ามาคอมเมนต์จนกล่องคอมเมนต์แทบแตก โดยทุกคนอยากจะให้นักร้องดังตรวจเช็กสุขภาพอย่างละเอียด กลัวว่าจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคเส้นเลือดสมองตีบ อีกทั้งยังมีคนแสดงความคิดเห็นว่าสังเกตเห็นความผิดปกติเช่นนี้ตั้งแต่ในคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดแล้ว

อย่างไรก็ตามคงต้องรอการอัปเดตจาก พี่เบิร์ด ธงไชย หรือทางต้นสังกัด หรือคนใกล้ชิดของศิลปินระดับตำนานอีกครั้ง ถึงกรณีที่เกิดขึ้น หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

เกิดอะไรขึ้น เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @warit.siri

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน แฉพฤติกรรมแสบ ชอบแต่งหญิงหนีคดี

4 วินาที ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

30 นาที ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

39 นาที ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

49 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชทัณฑ์ สร้างความเข้าใจ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” ไม่มีเลือกปฏิบัติ

60 นาที ที่แล้ว
โกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง มีพัสดุตกค้างจำนวนมากจนล้นพื้นที่ ข่าว

เช็กพัสดุด่วน! Flash Express สาขาคลองหลวง ของค้างกองพะเนิน ลูกค้าหวั่นส่งไม่ทัน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยโดนหางเลข &quot;พายุสนามแม่เหล็กโลก&quot; รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม ข่าว

ไทยโดนหางเลข “พายุสนามแม่เหล็กโลก” รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข่าวอาชญากรรม

สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” จ.ยะลา เหตุโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ คนร้ายเสียชีวิตแล้ว 1 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงนาทีที่คนร้ายทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินอย่างโหดเหี้ยม ข่าวอาชญากรรม

คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย ข่าวดารา

จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระนาคปรกช่องอานม้า สุรินทร์ ข่าวการเมือง

เสริมมงคลช่องอานม้า! คลิปอัญเชิญ “พระนาคปรก” ประดิษฐานแทนเทวรูปเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสซี่ระทึก! ฉลามบุกโจมตีเหยื่อ 2 รายในซิดนีย์ภายใน 24 ชั่วโมง เตือนประชาชนงดเล่นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถูกแท็กซี่ไทยเรียกเก็บค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน ข่าว

งามหน้า! แท็กซี่ไทยไถ่ค่ารถ 1 หมื่นเยน หนุ่มญี่ปุ่นขวัญเสีย ตัดใจบินกลับทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าขนมจีนใจดำ หนองปรือ ข่าวภูมิภาค

ขนมจีนมื้อ 1400 ! น้าหลานสแกนผิดชีวิตเปลี่ยน แม่ค้าท้าแจ้งความ-ตร.ยกหูเจอตัดสาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเนย พลเมืองดีช่วยเหยื่อกราดยิงโคราชเสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย น้องเนย ฮีโร่ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุ จากไปกะทันหัน วัยเพียง 32

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 13:33 น.
126
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน แฉพฤติกรรมแสบ ชอบแต่งหญิงหนีคดี

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button