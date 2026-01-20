เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

เกิดอะไรขึ้น? หลัง “เบิร์ด ธงไชย” ศิลปินชื่อดังระดับตำนาน อัดคลิปขอบคุณแฟนคลับที่ส่งลาบูบู้ให้ ชาวเน็ตสังเกตเห็นความผิดปกติ พี่เบิร์ดพูดไม่ชัด-ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
ทำเอาเหล่าแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถึงกับอดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของศิลปินเบอร์หนึ่งของไทย อย่าง พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ กับคลิปล่าสุดที่นักร้องดังออกมาอัดวิดีโอเพื่อขอบคุณแฟนคลับรุ่นเดอะและครอบครัวที่ส่งตุ๊กตาลาบูบู้ให้เป็นของขวัญถึง 2 ตัวใหญ่
นอกจากความน่ารักสดใสของ พี่เบิร์ด ธงไชย แล้ว ก็มีชาวเน็ตสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคลิปดังกล่าวกับการพูดจาที่เปลี่ยนไปของศิลปินระดับตำนานที่ดูเหมือนว่า จะพูดไม่ชัด คล้ายกับคนลิ้นแข็ง จนฟังไม่รู้เรื่อง ทำให้เกิดเป็นกระแสความเป็นห่วงที่ส่งถึงนักร้องดังสนั่นโลกออนไลน์ ทว่าขณะนี้คลิปดังกล่าวที่เป็นต้นฉบับได้หายไปจากโลกออนไลน์แล้ว คาดว่าหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เจ้าของโพสต์ตัดสินใจซ่อนคลิปเอาไว้
จากกรณีความผิดปกติของ พี่เบิร์ด ที่เกิดอาการพูดไม่ชัด-ฟังไม่รู้เรื่อง เหมือนคนลิ้นแข็ง ทำให้กลุ่มแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เข้ามาคอมเมนต์จนกล่องคอมเมนต์แทบแตก โดยทุกคนอยากจะให้นักร้องดังตรวจเช็กสุขภาพอย่างละเอียด กลัวว่าจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคเส้นเลือดสมองตีบ อีกทั้งยังมีคนแสดงความคิดเห็นว่าสังเกตเห็นความผิดปกติเช่นนี้ตั้งแต่ในคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดแล้ว
อย่างไรก็ตามคงต้องรอการอัปเดตจาก พี่เบิร์ด ธงไชย หรือทางต้นสังกัด หรือคนใกล้ชิดของศิลปินระดับตำนานอีกครั้ง ถึงกรณีที่เกิดขึ้น หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
TikTok @warit.siri
