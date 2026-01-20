เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

เจ เจตริน สวนเดือด เพจปั่นข่าวปลอมทะเลาะลูก เจ้าขุน-เจ้านาย ปมการเมือง ลั่น ที่บ้านไม่ะพูดเรื่องนี้กัน ไม่สนใจทำแต่งาน ลั่น ทำแบบนี้ยิ่งทำพรรคเสื่อมเสีย
เกิดอะไรขึ้น? เจ เจตริน วรรธนะสิน นักร้องรุ่นใหญ่ออกมาตอกกลับเพจดังกรณีเจอข้อความปั่นข่าวปลอมว่าตนและลูกชายทั้ง 2 อย่าง เจ้าขุน และ เจ้านาย ทะเลาะกันเพราะเรื่องการเมือง ระบุว่า “Breaking : เจ้าขุน เจ้านาย ทะเลาะกับพ่อเจ หลังจากพ่อเจกับ ลุงโจจะเลือกรวมไทยสร้างชาติ แต่เจ้าขุนเจ้านายจะเลือกพรรคส้ม เพราะไม่อยากเป็นทหาร” ล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริง
เจ เจตริน ออกมาโต้กลับเฟกนิวส์ผ่านเฟซบุ๊ก Jetrin Wattanasin เผยว่า “คนโพสต์ คนแชร์ คนเลิฟ รอพี่แป๊ปนึงนะจ๊ะ พี่เอ็นจอยสโนบอร์ด แปปนึง #fakenews #SCAMMER #haters
ลักษณะการสร้างโพส fake news แบบนี้ วิญญูชนก็อ่านออกว่า ต้องการเชียร์พรรคการเมืองใด ซึ่งการกระทำแบบนี้คงอยากได้แค่ยอดไลค์ยอดแชร์จากด้อม กลุ่มเดิม ๆ แต่ในความเป็นจริง คนทั่วไปอีกจำนวนมากจะยิ่งมองเห็นในความสกปรกและเสื่อมความนิยมจากพรรคนี้ลงไปเรื่อย ๆ อย่างที่เป็นอยู่จากน้ำมือของพวกเค้าเอง”
งานนี้คนบันเทิงออกมาสนับสนุน เจ เจตริน ไม่ว่าจะเป็น มัม ลาโคนิคส์ คอมเมนต์ว่า “จัดค่ะ” รวมทั้ง ม้า อรนภา เข้ามาแสดงความเห็นว่า “เละเทะ” ขณะที่ บีม จารุวรรณ เมนต์ว่า “จัดฮะ” และ เท่ห์ อุเทน เผยว่า “เอามันสักทีฮะ”
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “ปกติของทุกบ้านนะคะ” ซึ่ง เจ เจตริน ออกมาแสดงจุดยืนของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองว่า “fake news ครับ บ้านผมไม่คุยเรื่องการเมืองกัน โดยเฉพาะลูก ๆ เค้าไม่สนใจเลย ทำแต่งาน”
