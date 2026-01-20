ข่าวดาราบันเทิง

เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:35 น.
เจ เจตริน สวนเดือด เพจปั่นข่าวปลอมทะเลาะลูก เจ้าขุน-เจ้านาย ปมการเมือง ลั่น ที่บ้านไม่ะพูดเรื่องนี้กัน ไม่สนใจทำแต่งาน ลั่น ทำแบบนี้ยิ่งทำพรรคเสื่อมเสีย

เกิดอะไรขึ้น? เจ เจตริน วรรธนะสิน นักร้องรุ่นใหญ่ออกมาตอกกลับเพจดังกรณีเจอข้อความปั่นข่าวปลอมว่าตนและลูกชายทั้ง 2 อย่าง เจ้าขุน และ เจ้านาย ทะเลาะกันเพราะเรื่องการเมือง ระบุว่า “Breaking : เจ้าขุน เจ้านาย ทะเลาะกับพ่อเจ หลังจากพ่อเจกับ ลุงโจจะเลือกรวมไทยสร้างชาติ แต่เจ้าขุนเจ้านายจะเลือกพรรคส้ม เพราะไม่อยากเป็นทหาร” ล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริง

เจ เจตริน ออกมาโต้กลับเฟกนิวส์ผ่านเฟซบุ๊ก Jetrin Wattanasin เผยว่า “คนโพสต์ คนแชร์ คนเลิฟ รอพี่แป๊ปนึงนะจ๊ะ พี่เอ็นจอยสโนบอร์ด แปปนึง #fakenews #SCAMMER #haters

ลักษณะการสร้างโพส fake news แบบนี้ วิญญูชนก็อ่านออกว่า ต้องการเชียร์พรรคการเมืองใด ซึ่งการกระทำแบบนี้คงอยากได้แค่ยอดไลค์ยอดแชร์จากด้อม กลุ่มเดิม ๆ แต่ในความเป็นจริง คนทั่วไปอีกจำนวนมากจะยิ่งมองเห็นในความสกปรกและเสื่อมความนิยมจากพรรคนี้ลงไปเรื่อย ๆ อย่างที่เป็นอยู่จากน้ำมือของพวกเค้าเอง”

เจ เจตริน ซัดเพจปั่นการเมือง
ภาพจาก Facebook : Jetrin Wattanasin

งานนี้คนบันเทิงออกมาสนับสนุน เจ เจตริน ไม่ว่าจะเป็น มัม ลาโคนิคส์ คอมเมนต์ว่า “จัดค่ะ” รวมทั้ง ม้า อรนภา เข้ามาแสดงความเห็นว่า “เละเทะ” ขณะที่ บีม จารุวรรณ เมนต์ว่า “จัดฮะ” และ เท่ห์ อุเทน เผยว่า “เอามันสักทีฮะ”

อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “ปกติของทุกบ้านนะคะ” ซึ่ง เจ เจตริน ออกมาแสดงจุดยืนของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองว่า “fake news ครับ บ้านผมไม่คุยเรื่องการเมืองกัน โดยเฉพาะลูก ๆ เค้าไม่สนใจเลย ทำแต่งาน”

ชาวเน็ตเมนต์เจ เจตริน ซัดเพจปั่นการเมือง-2
ภาพจาก Facebook : Jetrin Wattanasin
ชาวเน็ตเมนต์เจ เจตริน ซัดเพจปั่นการเมือง
ภาพจาก Facebook : Jetrin Wattanasin
เจ เจตริน และ ครอบครัว-2
ภาพจาก Facebook : Jetrin Wattanasin
เจ เจตริน และ ครอบครัว
ภาพจาก Facebook : Jetrin Wattanasin

