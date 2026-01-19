ข่าวดาราบันเทิง

เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ CEO สาว ขายดีสต๊อกแน่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 13:18 น.
72
เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ ขายดีสต๊อกแน่น

นาทีนี้ถ้าจะหาใครที่ชีวิตดี๊ดีจนน่าอิจฉาที่สุด คงหนีไม่พ้นนางเอกซุปตาร์ขวัญใจมหาชนอย่าง “เบลล่า-ราณี แคมเปน” เพราะนอกจากกราฟความรักกับหวานใจไฮโซโปรไฟล์หรู “วิล-ชวิณ เจียรวนนท์” ทายาทแสนล้านแห่งเครือซีพี จะพุ่งทะยาน โลกเป็นสีชมพูแล้ว กราฟการงานในบทบาทนักธุรกิจก็รุ่งโรจน์ไม่แพ้กัน

เบลล่า ราณี เรียกว่าขึ้นแท่นเป็น CEO สาว ที่ประสบความสำเร็จแบบฉุดไม่อยู่ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ต้องยอมรับว่าเบลล่าไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการแสดง แต่สัญชาตญาณนักธุรกิจยังเฉียบคมสุดๆ ไม่ว่าจะปั้นแบรนด์ความงามก็ขายดี

ล่าสุดยังแตกไลน์ธุรกิจใหม่เป็น “ยาดม” สมุนไพรไทยที่เจาะตลาดมหาชน รวมถึงกิจการคาเฟ่ขนมหวานชื่อดัง JO’S BANOFFEE ที่ขยายสาขาไปทั่วและการันตีความอร่อยด้วยคิวลูกค้าที่แน่นขนัดทุกวัน

ท่านประธานเบลล่า ขอสลัดลุคนางเอกชั่วคราว ลงพื้นที่ลุยตรวจความเรียบร้อยที่โกดังสินค้าด้วยตัวเอง พร้อมเผยภาพเบื้องหลังที่ทำเอาอึ้ง เพราะเต็มไปด้วยกองทัพลังสินค้าที่วางเรียงรายซ้อนกันสูงลิบเต็มพื้นที่โกดัง เป็นเครื่องการันตีว่าออเดอร์ถล่มทลาย ขายดีเทน้ำเทท่าขนาดไหน

งานนี้บอกเลยว่าครบเครื่องสมเป็นต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่ ที่ทั้ง Lucky in Game ธุรกิจปังสต็อกแน่น และ Lucky in Love มีหนุ่มวิลคอยซัพพอร์ต สมฐานะว่าที่สะใภ้หมื่นล้านที่ สวย รวย และเก่งตัวจริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่งโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท ข่าว

วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว

7 นาที ที่แล้ว
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่

31 นาที ที่แล้ว
แม่บ้านจีนใช้ถ้วยสแตนเลส 2 ชั้นใส่น้ำมันเดือดจนระเบิด ข่าวต่างประเทศ

สยอง หญิงเทน้ำมันเดือดใส่สิ่งนี้ ระเบิดใส่หน้าเจ็บสาหัส เตือน 3 ภาชนะควรเลี่ยง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม

44 นาที ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ ขายดีสต๊อกแน่น ข่าวดารา

เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ CEO สาว ขายดีสต๊อกแน่น

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พบศพหญิงนอนพิงกำแพงเสียชีวิต กลางอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศึกสายเลือด! “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาว หวังติดคุก ไม่สนเงิน “พี่ชายคนโต” โดดป้อง ซัดกันนัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
20 อันดับมหาเศรษฐีประจำปี 2026 ข่าวต่างประเทศ

เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาวซองดูฮี ส่งชันสูตร ข่าว

โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมิรินด้า บันเทิง

เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 1/2568 รู้ผล 2 ก.พ. 2569 ข่าว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2568 ผ่านเว็บไซต์ เช็กรายชื่อที่นี่ 2 ก.พ. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชาตีข่าว “ฝรั่งปริศนา” ร่วมม็อบ ยุทั่วโลกคว่ำบาตรไทย ใส่ร้ายเป็น “ผู้รุกราน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย เสียใจเหตุเครนถล่ม ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 ซื้อเสียง 7500 ข่าวการเมือง

แฉสะพัด! เลือกตั้ง 69 ซื้อเสียงดุ กทม.อันดับ 1 จ่ายหัวละ 7500 เกลียดสุดรัฐมนตรีสีเทา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน เศรษฐกิจ

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 13:18 น.
72
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่งโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท

วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button