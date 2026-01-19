เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ CEO สาว ขายดีสต๊อกแน่น

นาทีนี้ถ้าจะหาใครที่ชีวิตดี๊ดีจนน่าอิจฉาที่สุด คงหนีไม่พ้นนางเอกซุปตาร์ขวัญใจมหาชนอย่าง “เบลล่า-ราณี แคมเปน” เพราะนอกจากกราฟความรักกับหวานใจไฮโซโปรไฟล์หรู “วิล-ชวิณ เจียรวนนท์” ทายาทแสนล้านแห่งเครือซีพี จะพุ่งทะยาน โลกเป็นสีชมพูแล้ว กราฟการงานในบทบาทนักธุรกิจก็รุ่งโรจน์ไม่แพ้กัน
เบลล่า ราณี เรียกว่าขึ้นแท่นเป็น CEO สาว ที่ประสบความสำเร็จแบบฉุดไม่อยู่ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ต้องยอมรับว่าเบลล่าไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการแสดง แต่สัญชาตญาณนักธุรกิจยังเฉียบคมสุดๆ ไม่ว่าจะปั้นแบรนด์ความงามก็ขายดี
ล่าสุดยังแตกไลน์ธุรกิจใหม่เป็น “ยาดม” สมุนไพรไทยที่เจาะตลาดมหาชน รวมถึงกิจการคาเฟ่ขนมหวานชื่อดัง JO’S BANOFFEE ที่ขยายสาขาไปทั่วและการันตีความอร่อยด้วยคิวลูกค้าที่แน่นขนัดทุกวัน
ท่านประธานเบลล่า ขอสลัดลุคนางเอกชั่วคราว ลงพื้นที่ลุยตรวจความเรียบร้อยที่โกดังสินค้าด้วยตัวเอง พร้อมเผยภาพเบื้องหลังที่ทำเอาอึ้ง เพราะเต็มไปด้วยกองทัพลังสินค้าที่วางเรียงรายซ้อนกันสูงลิบเต็มพื้นที่โกดัง เป็นเครื่องการันตีว่าออเดอร์ถล่มทลาย ขายดีเทน้ำเทท่าขนาดไหน
งานนี้บอกเลยว่าครบเครื่องสมเป็นต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่ ที่ทั้ง Lucky in Game ธุรกิจปังสต็อกแน่น และ Lucky in Love มีหนุ่มวิลคอยซัพพอร์ต สมฐานะว่าที่สะใภ้หมื่นล้านที่ สวย รวย และเก่งตัวจริง
