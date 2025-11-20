ข่าว

“ไผ่ ลิกค์” ขอพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม จี้ “สส.ไอซ์” เรื่องเงินบริจาค ถามมาจากไหน?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 15:37 น.
88

ไผ่ ลิกค์ ขอพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม จี้ สส.ไอซ์ รักชนก เรื่องเงินบริจาค 200,000 บาท ถามมาจากไหน บอกจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีหลักฐานบัญชี

ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอพูดให้ชัดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับ
ประเด็นที่ผมถามตั้งแต่แรกมีอยู่ “ข้อเดียว” คือ เงินบริจาค 200,000 บาท ของคุณรักชนก… มาจากไหน?
คำถามว่า “มาจากไหน” ไม่ใช่คำถามว่า “บริจาคหรือไม่บริจาค”

แต่จนถึงตอนนี้…กลับ ยังไม่มีหลักฐานบัญชี ไม่มีสเตทเมนต์ ไม่มีเส้นทางเงิน มีแค่คำว่า “เงินเดือนมันพอทำได้” กับ “พรรคฉันไม่มีนายทุน” ขอโทษนะครับ… นี่ไม่ใช่คำตอบ นักการเมืองทุกคนตรวจสอบได้ และการบริจาคเงินทางการเมืองต้องอธิบายที่มาได้ เรื่องง่าย ๆ แบบนี้ ถ้า“โปร่งใสจริง” ก็แค่เปิดบัญชีให้ดู จบ! แต่แทนที่จะตอบกลับเรื่องเงิน 200,000 บาท คุณกลับเลือกใช้วิธีเดิม ๆ โจมตีส่วนตัว ขุดอดีต ยกคดีที่ผมถูกยกฟ้องแล้ว และเล่าเรื่องไม่เกี่ยวข้องยาวเป็นกิโลเมตร เพื่อ “เบี่ยงประเด็น” ให้คนลืมคำถามง่าย ๆ ข้อนี้

ผมจะพูดให้ตรงเลยนะครับ อะไรที่เป็นข้อเท็จจริง ผมรับเสมอ ผมมีคดีเมื่อ 20 ปีก่อน เรื่องนี้ผมปกป้องแม่ในเหตุวิวาท ผมรับสารภาพ ผมยอมรับโทษ และองค์กรอิสระทั้งหมด กกต. – ศาลรัฐธรรมนูญ – กฤษฎีกา วินิจฉัยตรงกันว่า ไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามในการเป็นรัฐมนตรี

ส่วนเรื่องที่ถูกคุณเอาไปป้ายสี อย่างคดี “เบนซ์ เรซซิ่ง” ศาล ยกฟ้อง ไม่เกี่ยวข้องกับยา ไม่เกี่ยวข้องกับผม การดึงเหยื่อคดีที่ถูกยกฟ้องแล้วมาเหยียบซ้ำบนเวทีการเมือง มันไม่ยุติธรรมกับใครทั้งนั้น และที่สำคัญ…คุณกำลังพูดเรื่องผมทุกเรื่อง

ยกเว้นเรื่องเดียวที่ผมถามคุณ คือเงินบริจาค 200,000 บาท ของคุณ… มาจากไหน? ผมยืนยันอีกครั้ง ผมพร้อมให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบทุกประเด็น ทั้งหนี้ – คดีเก่า – ทรัพย์สิน เพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง

แต่คุณก็ต้องพร้อมให้ตรวจสอบเช่นกัน เพราะนี่เป็นเรื่องของ ส.ส.ไผ่ ลิกค์ และ ส.ส.รักชนก ศรีนอก ที่ต้องมี มาตรฐานความโปร่งใสมากกว่าคนอื่นๆ ถ้าคุณมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องจริง ก็เปิดเส้นทางเงิน 200,000 บาทมาให้สังคมดูครับ ง่าย ๆ แค่นี้เอง
ความจริงไม่จำเป็นต้องมีบทพูดเยอะ แต่ต้องมี “หลักฐาน” และผมเชื่อว่าประชาชนรู้ดีว่าใครตอบตรงคำถาม…ใครเบี่ยงประเด็น

จบครับ.”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 15:37 น.
88
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button