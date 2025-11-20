“ไผ่ ลิกค์” ขอพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม จี้ “สส.ไอซ์” เรื่องเงินบริจาค ถามมาจากไหน?
ไผ่ ลิกค์ ขอพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม จี้ สส.ไอซ์ รักชนก เรื่องเงินบริจาค 200,000 บาท ถามมาจากไหน บอกจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีหลักฐานบัญชี
ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอพูดให้ชัดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับ
ประเด็นที่ผมถามตั้งแต่แรกมีอยู่ “ข้อเดียว” คือ เงินบริจาค 200,000 บาท ของคุณรักชนก… มาจากไหน?
คำถามว่า “มาจากไหน” ไม่ใช่คำถามว่า “บริจาคหรือไม่บริจาค”
แต่จนถึงตอนนี้…กลับ ยังไม่มีหลักฐานบัญชี ไม่มีสเตทเมนต์ ไม่มีเส้นทางเงิน มีแค่คำว่า “เงินเดือนมันพอทำได้” กับ “พรรคฉันไม่มีนายทุน” ขอโทษนะครับ… นี่ไม่ใช่คำตอบ นักการเมืองทุกคนตรวจสอบได้ และการบริจาคเงินทางการเมืองต้องอธิบายที่มาได้ เรื่องง่าย ๆ แบบนี้ ถ้า“โปร่งใสจริง” ก็แค่เปิดบัญชีให้ดู จบ! แต่แทนที่จะตอบกลับเรื่องเงิน 200,000 บาท คุณกลับเลือกใช้วิธีเดิม ๆ โจมตีส่วนตัว ขุดอดีต ยกคดีที่ผมถูกยกฟ้องแล้ว และเล่าเรื่องไม่เกี่ยวข้องยาวเป็นกิโลเมตร เพื่อ “เบี่ยงประเด็น” ให้คนลืมคำถามง่าย ๆ ข้อนี้
ผมจะพูดให้ตรงเลยนะครับ อะไรที่เป็นข้อเท็จจริง ผมรับเสมอ ผมมีคดีเมื่อ 20 ปีก่อน เรื่องนี้ผมปกป้องแม่ในเหตุวิวาท ผมรับสารภาพ ผมยอมรับโทษ และองค์กรอิสระทั้งหมด กกต. – ศาลรัฐธรรมนูญ – กฤษฎีกา วินิจฉัยตรงกันว่า ไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามในการเป็นรัฐมนตรี
ส่วนเรื่องที่ถูกคุณเอาไปป้ายสี อย่างคดี “เบนซ์ เรซซิ่ง” ศาล ยกฟ้อง ไม่เกี่ยวข้องกับยา ไม่เกี่ยวข้องกับผม การดึงเหยื่อคดีที่ถูกยกฟ้องแล้วมาเหยียบซ้ำบนเวทีการเมือง มันไม่ยุติธรรมกับใครทั้งนั้น และที่สำคัญ…คุณกำลังพูดเรื่องผมทุกเรื่อง
ยกเว้นเรื่องเดียวที่ผมถามคุณ คือเงินบริจาค 200,000 บาท ของคุณ… มาจากไหน? ผมยืนยันอีกครั้ง ผมพร้อมให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบทุกประเด็น ทั้งหนี้ – คดีเก่า – ทรัพย์สิน เพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง
แต่คุณก็ต้องพร้อมให้ตรวจสอบเช่นกัน เพราะนี่เป็นเรื่องของ ส.ส.ไผ่ ลิกค์ และ ส.ส.รักชนก ศรีนอก ที่ต้องมี มาตรฐานความโปร่งใสมากกว่าคนอื่นๆ ถ้าคุณมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องจริง ก็เปิดเส้นทางเงิน 200,000 บาทมาให้สังคมดูครับ ง่าย ๆ แค่นี้เอง
ความจริงไม่จำเป็นต้องมีบทพูดเยอะ แต่ต้องมี “หลักฐาน” และผมเชื่อว่าประชาชนรู้ดีว่าใครตอบตรงคำถาม…ใครเบี่ยงประเด็น
จบครับ.”
