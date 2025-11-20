“ไอซ์ รักชนก” สวนทันควัน แฉ “ไผ่ ลิกค์” โยงคดีรถหรู ถามก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไร
“ไอซ์ รักชนก” งัดคำพิพากษา แฉความสัมพันธ์ลึก “ไผ่ ลิกค์” กับ “บอย ยูนิตี้” พ่อค้ารถหรูหนีภาษี ตั้งคำถามสมัยเป็น “ไผ่ วันพอยท์” ทำอาชีพอะไรถึงรวยอู้ฟู่
หลังจากที่ นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กถึง นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โดยระบุว่า สิ่งที่รักชนกชี้แจงเป็นการขุดอดีตของตนเพื่อเบี่ยงประเด็น ปมเงินบริจาค 200,000 บาท ว่าที่มาของเงินมาจากที่ใด พร้อมทั้งให้กางหลักฐานหากโปร่งใสจริง และตนพร้อมให้ตรวจสอบทุกประเด็น ทั้งคดีเก่าและทรัพย์สินนั้น
ล่าสุด รักชนก ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่ ไผ่ ลิกค์ โพสต์ได้เพียงไม่นาน โดยระบุว่า “ความสำคัญของ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 5865/2567 ที่นายไผ่ ลิกค์ เป็นจำเลยที่ 1 ไม่ใช่แค่เรื่องติดหนี้ 550,000 แล้วไม่คืน รวมถึงไม่ใส่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่น ป.ป.ช. ก็ยังไม่สำคัญที่สุด ถ้าทุกคนอ่านเนื้อหาจริงๆ เรื่องเงินมันเล็กน้อย ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นคือความเกี่ยวข้องกับ “บอย ยูนิตี้”
โจทก์ให้การว่าร่วมลงทุนทำธุรกิจนำเข้าและรับจำนำรถยนต์หรูกับ “บอย ยูนิตี้” โดยให้นายไผ่ ลิกค์ เป็นตัวแทน ซึ่งนายไผ่ ลิกค์ จะให้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของอดีตแฟนสาว (ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ)
ต่อมา “บอย ยูนิตี้” ถูกดำเนินคดีฐานนำเข้ารถยนต์โดยผิดกฎหมาย ต้องใช้เงินประกันตัว 2 ล้านบาท “บอย ยูนิตี้” จึงมอบหมายให้นายไผ่ ลิกค์ ติดต่อขอเงินจากโจทก์ หลังจากนั้น นายไผ่ ลิกค์ ก็ได้โอนเงินคืนด้วยตัวเองบางส่วน แต่ยังเหลืออีก 550,000 บาท ดูเผินๆก็เป็น คดียืมเงินไม่คืน ทั่วไป
แต่ แต่ แต่ ทุกคนคะ ประเด็นคือ “บอย ยูนิตี้” ถูกศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษา 5 คดี สำแดงราคาเท็จนำเข้ารถหรูต่ำกว่าความจริง โดนโทษจำคุกรวม 30 ปี ปรับเงินกว่า 300 ล้าน ริบรถหรูของกลาง แล้ว นายไผ่ ลิกค์ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่? สนิทสนมกันในระดับไหน? บอยยูนิตี้ถึงมอบหมายนายไผ่ ลิกค์ ติดต่อขอยืมเงินจากโจทก์ หาเงินมาประกันตัวบอย ถึงขนาดเกิดเป็นคดีความ?
ก่อนจะมาเป็น สส. เมื่อก่อน “ไผ่ วันพอยท์” เค้าทำมาหากินอะไรกันหนอ ถึงได้รวยอู้ฟู้ มีใครจำได้บ้าง เล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ”
