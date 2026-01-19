สยอง หญิงเทน้ำมันเดือดใส่สิ่งนี้ ระเบิดใส่หน้าเจ็บสาหัส เตือน 3 ภาชนะควรเลี่ยง
หญิงจีนใช้ถ้วยสแตนเลส 2 ชั้นใส่น้ำมันเดือดจนระเบิด หน้าเป็นแผลไฟไหม้-บาดเจ็บสาหัส แพทย์ชี้ความร้อนทำอากาศขยายตัว พร้อมแนะวิธีเลือกภาชนะที่ปลอดภัย
ในชีวิตประจำวัน หลายครอบครัวนิยมใช้ถ้วยสแตนเลส เพราะทนทาน ตกไม่แตก และทำความสะอาดง่าย แต่ใครจะคิดว่าของใช้สามัญประจำบ้านชิ้นนี้อาจกลายเป็นระเบิดได้หากใช้ผิดวิธี เหมือนกรณีของหญิงชาวจีนรายหนึ่งที่ต้องบาดเจ็บสาหัสจากการใช้ถ้วยผิดประเภท
สื่อท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์ระทึกในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีหญิงรายหนึ่งกำลังทำอาหาร และได้นำถ้วยสแตนเลสแบบ 2 ชั้นมารองรับน้ำมันที่เพิ่งเดือดจัด เพียงไม่กี่นาทีต่อมา ถ้วยใบนั้นเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้น้ำมันร้อนกระเด็นใส่ใบหน้าและร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแผลไฟไหม้
นพ.เหยียน จงไห่ ผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาคลินิก โรงพยาบาลฉางเกิง (ไต้หวัน) อธิบายสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัสดุสแตนเลส แต่อยู่ที่โครงสร้างของภาชนะ เพราะถ้วยสแตนเลสแบบ 2 ชั้น ถูกออกแบบมาเพื่อกันความร้อน โดยมีช่องว่างอยู่ระหว่างชั้นโลหะ เมื่อเทน้ำมันที่มีความร้อนสูงกว่า 150 องศาเซลเซียสลงไป ความร้อนจะทำให้อากาศภายในช่องว่างนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็ว หากแรงดันเกินขีดจำกัดที่วัสดุจะรับไหว ถ้วยจึงเกิดการแตกร้าวหรือระเบิดออกมาทันที
เตือน 3 ภาชนะต้องระวัง อย่าใส่น้ำมันร้อนเด็ดขาด
นอกจากถ้วยสแตนเลส 2 ชั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนให้หลีกเลี่ยงภาชนะอีก 2 ประเภทที่ไม่ควรนำมาใส่น้ำมันร้อนจัด หรือของเหลวอุณหภูมิสูง เพราะเสี่ยงอันตรายไม่แพ้กัน
1. ถ้วยสแตนเลส 2 ชั้น : อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ช่องว่างอากาศภายในคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงดันสะสมจนระเบิดเมื่อเจอความร้อนสูง
2. ถ้วยแก้วทั่วไป : แก้วปกติมีความยืดหยุ่นต่ำและทนความร้อนได้จำกัด เมื่อเทน้ำมันร้อนลงไป ผิวด้านในจะขยายตัวทันทีขณะที่ผิวด้านนอกยังเย็นอยู่ ความต่างของอุณหภูมินี้ทำให้แก้วแตกกระจาย และอาจบาดมือพร้อมกับโดนน้ำมันลวกได้
แนะนำภาชนะปลอดภัย เลือกใช้อะไรดี?
หากจำเป็นต้องใส่น้ำมันร้อน หรือพักน้ำมันหลังทอดอาหาร แพทย์แนะนำให้เลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย ดังนี้
- เครื่องแก้วทนความร้อนสูง : สังเกตฉลากที่ระบุว่า “Borosilicate” หรือระบุชัดเจนว่า “ทนความร้อนสูง” (Heat Resistant)
- ถ้วยสแตนเลสชั้นเดียว : วิธีเช็กง่าย ๆ คือให้เคาะที่ข้างถ้วย หากเสียงทึบ (ไม่ก้องเหมือนมีช่องว่าง) และขอบถ้วยบาง มักจะเป็นสแตนเลสชั้นเดียว ซึ่งไม่มีความเสี่ยงเรื่องระเบิด
- ถ้วยเซรามิกเนื้อหนาคุณภาพดี : ควรเลือกแบบเนื้อหนา และเคล็ดลับสำคัญคือ ให้นำถ้วยไปกลั้วน้ำอุ่นก่อนใช้งาน เพื่อปรับอุณหภูมิถ้วยไม่ให้เย็นจัด ช่วยลดความเสี่ยงจากการแตกร้าวเมื่อเจอความร้อน
แม้สแตนเลสชั้นเดียวจะไม่ระเบิด แต่ข้อเสียคือมันนำความร้อนได้ดีมาก หากเผลอไปจับด้วยมือเปล่าอาจทำให้มือพองได้ ดังนั้นควรใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้ง
สำหรับการเลือกซื้อสแตนเลสที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและการทำอาหาร ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้มองหา รหัส 304 (มีโครเมียม 18% นิกเกิล 8%) หรือ รหัส 316 (มีโครเมียม 18% นิกเกิล 10%) ซึ่งเป็นเกรดมาตรฐานที่ทนทานและปลอดภัยที่สุดสำหรับการใช้งานในครัวเรือน
