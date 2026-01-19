ศึกสายเลือด! “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาว หวังติดคุก ไม่สนเงิน “พี่ชายคนโต” โดดป้อง ซัดกันนัว

มหากาพย์ศึกสายเลือดที่ดูจะไม่จบลงง่ายๆ สำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มสายติสท์ “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” ล่าสุดเรื่องราวบานปลายถึงขั้นฟ้องร้องพี่สาวแท้ๆ ทั้ง 4 คน จนกลายเป็นคดีความในชั้นศาล เกิดการตอบโต้กันอย่างดุเดือดผ่านโซเชียลมีเดีย
ทนายนิด้า เผย แน็ก ฟ้องพี่สาว 4 คน ข้อหาหมิ่นประมาท
จุดเริ่มต้นของดราม่าระลอกล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อ ทนายนิด้า ศรันยา ทนายความฝั่ง 4 พี่สาวตระกูลปอทเจส ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดี แน็ก ชาลี ยื่นฟ้องพี่สาวทั้ง 4 คน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ว่าเป็นการฟ้องร้องจากกรณีที่พี่สาวออกมาโพสต์ปกป้องตัวเองช่วงกลางปีที่แล้ว แต่ฝั่งแน็กมองว่าเป็นการใส่ความและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ทนายนิด้าย้ำว่า “แน็กไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่ฟ้องขอให้ศาลลงโทษจำคุก” ซึ่งทางพี่สาวทั้ง 4 คนยอมรับว่าโพสต์จริงแต่ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อปกป้องตัวเองจากกระแสสังคม คดีนี้ ศาลนัดฟังคำสั่งในวันที่ 29 ม.ค. 2569 นี้ ซึ่งทนายเผยว่าหากศาลเมตตายกฟ้องก็ถือเป็นบุญของลูกความ
หลังจากข่าวเรื่องคดีถูกเผยแพร่ออกไป “พี่ตึ๊ง” พี่ชายคนโตของบ้านปอทเจส ได้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงในเพจดัง ปกป้องน้องสาวทั้ง 4 คน พร้อมงัดข้อมูลแย้งกระแสข่าวที่ว่าพี่น้องเกาะแน็กกิน อ้างว่าแน็กเพิ่งจะมีรายได้เยอะจริงๆ ช่วง 4-5 ปีหลังที่กระแส TikTok บูม ส่วนช่วงที่แน็กเริ่มดังจากหนังเรื่องแรกและ “แฟนฉัน” พี่ๆ เรียนจบทำงานกันหมดแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้แน็กเลี้ยงดู
พี่ตึ๊งยังชี้แจงว่า พี่น้องทุกคนทำงานแลกเงิน ใครร่วมงานกับแน็กก็ทำหน้าที่ของตัวเอง ส่วนเงินช่วยเหลือมีบ้างแค่หลักพันหลักหมื่นเป็นครั้งคราว ไม่ได้มีใครโกงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมตำหนิสื่อที่นำเสนอข่าวชี้เป้าให้ทัวร์ลงครอบครัวตน
แน็ก ชาลี ของขึ้น ซัดกลับพี่ชาย ทวงบุญคุณ ค่าห้องแสน
ทันทีที่เห็นคอมเมนต์ของพี่ชาย แน็ก ชาลี ก็เข้ามาตอบโต้แบบหนังคนละม้วน แฉกลับว่าปกติพี่ตึ๊งไม่ได้สนิทกับพี่น้อง นานๆ เจอกันที แต่ช่วงหลังกลับมารวมตัวกันประชุมบ่อย พร้อมทวงบุญคุณเรื่องที่ตนเคยช่วยจ่ายค่าเช่าห้องให้นับแสนบาทในช่วงที่พี่ชายมีปัญหา ตั้งคำถามว่าทำไมอยู่ดีๆ พี่น้องที่ไม่เคยลงรอยกันถึงกลับมารักกันกลมเกลียวในตอนนี้
ด้านพี่ตึ๊งไม่ยอมจบง่ายๆ สวนกลับแน็กในประเด็นเรื่องเงิน อ้างว่าตนเคยถูกนำชื่อไปใส่เป็นกรรมการ “บริษัท ชาลีมิวสิค” แต่ไม่เคยได้รับเงินเดือนจริง แถมยังโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากรายได้ทิพย์ที่บริษัทแจ้งเกินไป จนต้องตามแก้ปัญหาเอง
ส่วนเรื่องที่พัก ยืนยันว่าย้ายไปอยู่เพราะบ้านเก่าของครอบครัวถูกทุบและโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อแน็ก โดยสัญญาว่าจะสร้างบ้านใหม่ให้ทุกคนก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
ล่าสุด แน็ก ชาลี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนสติพี่น้องว่าอายุก็เยอะกันแล้ว ควรใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ใช่มาสร้างกระแสจนเครียดกันเอง พร้อมทิ้งท้ายเตือนชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า ใครจะพิมพ์อะไรระวังด้วย บางคนยิ่งหิวเงินกันอยู่ เดี๋ยวจะเสียเงินเสียเวลาเพราะเรื่องไร้สาระ
ศึกครั้งนี้ดูเหมือนรอยร้าวในครอบครัวจะยากเกินประสาน บทสรุปคงต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งแฟนคลับต่างก็ได้แต่จับตามองด้วยความเป็นห่วง
หลังจากนั้น แน็ก ชาลี โพสต์ข้อความล่าสุดด้วยว่า “อายุก็เยอะกันหมดแล้ว คิดกันไม่ได้ รวมกันก็ตั้งหลายหัว อยู่กันเงียบๆ ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ชอบกระแสกันมาก สุดท้าย กระแสคงไม่ได้ดีแบบที่ประชุมกันไว้ เลยทำให้มีเรื่องเครียด พาลโทษคนอื่นไปเรื่อย ทำไมไม่โทษตัวเอง กับทนายของตัวเองก่อนบ้าง ว่าไม่ต้องพูด หรือคิดดีๆว่ารอบนี้ กระแสมันเกิดจากอะไร ที่ทำให้ต้องมาเครียดกันอยู่แบบนี้ ”
แน็ก เผยแม่อยู่กับลูกชาย ยันไม่คิดหาประโยชน์จากพ่อแม่
“ผมบอกแม่ผมตลอด ผมพร้อมอยู่คนเดียว ผมไม่เครียด เวลามีปัญหาคนชอบบอก พ่อแม่เข้าข้างลูกใครหรือเปล่า พ่อแม่ผมไม่มีเข้าข้างใคร และผมก็ไม่ใช้ผลประโยชน์เอาพ่อแม่ผมมาอยู่ข้างตัวด้วย”
“บอกเลยถ้าเป็นพวกโน้น ป่านนี้เอาแม่ไปนั่งข้างๆ พูดให้ดูน่าสงสารแล้ว แต่ผมไม่เอามาใช้แบบนี้ ผมรู้สึกเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากๆ ผมให้คุณแม่ผมเลือกเลย แม่ผมเคยอยู่กับหลาน ผมพูดกับเขาผมพร้อมอยู่คนเดียว ผมไม่กลัวใดๆทั้งสิ้น มาทักทายผมก็พอ คุณแม่อยากกลับไปอยู่กับหลานๆ พี่ๆ ตามสบายเลย ”
“ผมพูดอย่างนี้ทุกครั้ง ผมพร้อมจะอยู่ตัวคนเดียว ผมไม่เครียด ผมอยู่กับสิ่งที่ผมมีก็พอใจแล้ว ผมมีเด็กๆมาเหมือนครอบครัว เหมือนพี่น้องแท้ๆ ที่วนอยู่รอบตัวแค่นี้ผมก็พอใจของผมแล้ว”
ทั้งนี้ครบรอบวันเกิด 19 ม.ค. อายุ 33 ปี แฟนๆ ต่างก็ร่วมอวยพร แน็ก เจ้าตัวบอกว่า ปีนี้จะทำงาน ไม่ได้แคร์คนรอบตัวมาก ปีที่แล้วไปแคร์คนรอบตัวมาก ตอนนี้เฉยๆแล้ว แคร์ตัวเราเองบ้าง เจ้าตัวยังไปตรวจสุขภาพมาแล้วแข็งแรงทั้งกายทั้งใจด้วย
