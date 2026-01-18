ข่าว

เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 17:35 น.
60
หนุ่มสายเปย์ในรายการโหนกระแสประกาศตามหาความรัก แต่กลับถูกแฉเรื่องโกงลงทุน
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, โหนกระแส

จากรายการโหนกระแสสู่จำเลยสังคม “หนุ่มสายเปย์” ที่ไปประกาศตามหาช้างเผือก เจอสาวๆ แห่แฉคดีพลิก เผยพฤติกรรมสุดแสบหลอกลงทุนหลักล้านแล้วอ้างบัญชีถูกอายัด พีคสุดเลิกแล้วฟ้องแฟนเก่าเรียกเงินที่เคยให้คืน ด้านเพจ “ท่านเปา” กางหลักฐานมัดตัว เหยื่อโผล่แฉเพิ่มไม่หยุด

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่ารับวันหยุด เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “ท่านเปา” ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกด้านของ “หนุ่มสายเปย์” ที่เพิ่งไปออกรายการดัง “โหนกระแส” เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อประกาศตามหารักแท้ (สาวช้างเผือก) จนกลายเป็นไวรัล แต่ล่าสุดกลับ “งานเข้า” อย่างจัง เมื่อมีหญิงสาวหลายรายจำน้ำเสียงและบุคลิกได้แม่นยำ พร้อมออกมาแฉว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้คือคู่กรณีที่เคยสร้างวีรกรรมฉาวโฉ่ไว้เพียบ

ผู้เสียหายรายแรกเปิดเผยว่า รู้จักและสนิทสนมกับ “พี่เปย์” มานานหลายปีจนเกิดความไว้ใจ จนกระทั่งถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน โดยฝ่ายชายการันตีว่า “เงินต้นไม่หายแน่นอน” และจะได้รับผลกำไรตอบแทนในระยะเวลาสั้นๆ

แต่เมื่อถึงกำหนดคืนเงิน “พี่เปย์” กลับบ่ายเบี่ยง โดยอ้างเหตุผลว่า “เงินในบัญชีถูกอายัด” ไม่สามารถถอนเงินหลักล้านออกมาได้ ทั้งที่ผู้เสียหายมีหลักฐานครบถ้วน ทั้งสลิปโอนเงินและสัญญาการลงทุน เมื่อผู้เสียหายตัดสินใจเข้าแจ้งความ จึงได้ทราบความจริงสุดช็อกว่า ชายคนนี้เคยมีคดีฉ้อโกงติดตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว

หญิงสาวหลายคนออกมาแฉพฤติกรรมของหนุ่มสายเปย์ที่หลอกเงินลงทุน
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, โหนกระแส

หญิงสาวสวยอีกรายได้ออกมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมรักแรง-เลิกแรง โดยเล่าว่าช่วงที่คบหากัน “พี่เปย์” ดูแลดีสมฉายา แต่เมื่อถึงวันที่ฝ่ายชายบอกเลิกด้วยเหตุผลสั้น ๆ ว่า “เบื่อแล้ว” เรื่องกลับไม่จบแค่นั้น เมื่อฝ่ายชายได้ทำการ “ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย” เพื่อให้เธอชดใช้เงินคืน ทั้งที่ตอนให้เป็นการให้โดยเสน่หาในช่วงที่คบกัน

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของ “อดีตภรรยา” ของหนุ่มสายเปย์รายนี้ ออกมาสมทบอีกแรงว่า ครั้งหนึ่งฝ่ายชายเคยนำเงินไปจำนวน 300,000 บาท และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการคืนเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด

จากภาพลักษณ์หนุ่มสายเปย์ผู้ตามหาความรักในจอทีวี สู่การถูกขุดคุ้ยวีรกรรม “ชักดาบ” ในโลกความจริง ทำให้ขณะนี้สังคมกำลังจับตามองว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างไร

อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เรอัล โซเซียดาด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

57 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

16 นาที ที่แล้ว
หนุ่มสายเปย์ในรายการโหนกระแสประกาศตามหาความรัก แต่กลับถูกแฉเรื่องโกงลงทุน ข่าว

เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน

26 นาที ที่แล้ว
บรูซ เหลียง นักแสดงคนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตในวัย 77 ปี บันเทิง

สิ้นเทพเมฆาอัคคี “บรูซ เหลียง” ดาวร้าย คนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตแลัวในวัย 77 ปี

36 นาที ที่แล้ว
ม 5 สู้ชีวิตคนเดียวในห้องเช่า ข่าว

เปิดเรื่องราว “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพังในห้องเช่า ฝันรับใช้ชาติแต่อนาคตการศึกษายังกังวล

41 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยสามารถเดินทางไปคีร์กีซสถานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยว

อัปเดตฟรีวีซ่า 2569 พาสปอร์ตไทยเที่ยว “คีร์กีซสถาน” ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ยาว 30 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปจากพรรคประชาชนเน้นการสร้างความหวังให้ประชาชนในประเทศ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญหมวด 1 2 ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เผยยอดเงินรางวัลรวม 282 ล้านบาท งวด 17 ม.ค. ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์ยอดจุกๆ หวยงวด 17 ม.ค. แตก 282 ล้าน เศรษฐีใหม่ 2 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สับเละ! พนง.ศูนย์ดังตวาดคุณลุง “สมองไม่พกมาเหรอ” เหตุแค่จอดำแก้ไม่เป็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวที่วัดผาลาด เชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อรักษาความสงบ. ข่าว

เชียงใหม่เดือด! “วัดผาลาด” ขู่ปิดวัด เซ่นนักท่องเที่ยวปีนป่ายกลางวัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยถูกรางวัล ข่าวภูมิภาค

เฮลั่นรพ. ผู้ป่วยถูกรางวัลที่ 1 สองใบ 12 ล้าน พร้อมเปิดที่มาเลขเหนี่ยวทรัพย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรม Holiday Inn Phuket ข่าว

ด่วน! Holiday Inn Phuket ปฏิเสธข่าว ยัน ดราม่าคลิปดัง ไม่ได้เกิดที่โรงแรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา ข่าว

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility. ข่าว

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 17:35 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรอัล โซเซียดาด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

เอซี มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
บรูซ เหลียง นักแสดงคนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตในวัย 77 ปี

สิ้นเทพเมฆาอัคคี “บรูซ เหลียง” ดาวร้าย คนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตแลัวในวัย 77 ปี

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
Back to top button