เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน
จากรายการโหนกระแสสู่จำเลยสังคม “หนุ่มสายเปย์” ที่ไปประกาศตามหาช้างเผือก เจอสาวๆ แห่แฉคดีพลิก เผยพฤติกรรมสุดแสบหลอกลงทุนหลักล้านแล้วอ้างบัญชีถูกอายัด พีคสุดเลิกแล้วฟ้องแฟนเก่าเรียกเงินที่เคยให้คืน ด้านเพจ “ท่านเปา” กางหลักฐานมัดตัว เหยื่อโผล่แฉเพิ่มไม่หยุด
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่ารับวันหยุด เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “ท่านเปา” ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกด้านของ “หนุ่มสายเปย์” ที่เพิ่งไปออกรายการดัง “โหนกระแส” เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อประกาศตามหารักแท้ (สาวช้างเผือก) จนกลายเป็นไวรัล แต่ล่าสุดกลับ “งานเข้า” อย่างจัง เมื่อมีหญิงสาวหลายรายจำน้ำเสียงและบุคลิกได้แม่นยำ พร้อมออกมาแฉว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้คือคู่กรณีที่เคยสร้างวีรกรรมฉาวโฉ่ไว้เพียบ
ผู้เสียหายรายแรกเปิดเผยว่า รู้จักและสนิทสนมกับ “พี่เปย์” มานานหลายปีจนเกิดความไว้ใจ จนกระทั่งถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน โดยฝ่ายชายการันตีว่า “เงินต้นไม่หายแน่นอน” และจะได้รับผลกำไรตอบแทนในระยะเวลาสั้นๆ
แต่เมื่อถึงกำหนดคืนเงิน “พี่เปย์” กลับบ่ายเบี่ยง โดยอ้างเหตุผลว่า “เงินในบัญชีถูกอายัด” ไม่สามารถถอนเงินหลักล้านออกมาได้ ทั้งที่ผู้เสียหายมีหลักฐานครบถ้วน ทั้งสลิปโอนเงินและสัญญาการลงทุน เมื่อผู้เสียหายตัดสินใจเข้าแจ้งความ จึงได้ทราบความจริงสุดช็อกว่า ชายคนนี้เคยมีคดีฉ้อโกงติดตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว
หญิงสาวสวยอีกรายได้ออกมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมรักแรง-เลิกแรง โดยเล่าว่าช่วงที่คบหากัน “พี่เปย์” ดูแลดีสมฉายา แต่เมื่อถึงวันที่ฝ่ายชายบอกเลิกด้วยเหตุผลสั้น ๆ ว่า “เบื่อแล้ว” เรื่องกลับไม่จบแค่นั้น เมื่อฝ่ายชายได้ทำการ “ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย” เพื่อให้เธอชดใช้เงินคืน ทั้งที่ตอนให้เป็นการให้โดยเสน่หาในช่วงที่คบกัน
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของ “อดีตภรรยา” ของหนุ่มสายเปย์รายนี้ ออกมาสมทบอีกแรงว่า ครั้งหนึ่งฝ่ายชายเคยนำเงินไปจำนวน 300,000 บาท และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการคืนเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด
จากภาพลักษณ์หนุ่มสายเปย์ผู้ตามหาความรักในจอทีวี สู่การถูกขุดคุ้ยวีรกรรม “ชักดาบ” ในโลกความจริง ทำให้ขณะนี้สังคมกำลังจับตามองว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างไร
อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ
- ‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก
- เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: