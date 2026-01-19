ไม่ใช่ครั้งแรก! ย้อนรีวิวโรงแรมหรู เคยมีแม่บ้านพยายามเข้าห้องตอนเย็น
เพจ Drama Addict หยิบรีวิวของนักท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วที่เข้าพักโรงแรมหรู เล่าแม่บ้านใช้คีย์การ์ด พยายามเข้าห้องตอนเย็น
จากกรณีที่ ดีเจสาว เข้าไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต แต่กลับมีชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องเข้ามา แต่ติดสลักล็อกประตู สร้างความหวาดกลัวให้ดีเจสาวคนดังกล่าว และกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งล่าสุดตำรวจสามารถคุมตัวหัวหน้ารักษาความปลอดภัยได้แล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ Drama Addict ได้หยิบรีวิวจากกูเกิ้ลของโรงแรมดังกล่าว โดยนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้พักที่โรงแรมแห่งนี้เมื่อปีที่แล้ว และให้แค่ดาวเดียว
โดยรีวิวดังกล่าวระบุว่า “เพิ่งเจอประสบการณ์เลวร้ายมากที่โรงแรมแห่งนี้ เริ่มจากมีเหตุการณ์แปลก ๆ กับพนักงานแม่บ้านตอนที่เธอเข้ามาทำความสะอาดห้องในช่วงกลางวัน เธอถามคำถามส่วนตัวหลายอย่าง ทั้งเรื่องว่าฉันมาจากที่ไหนและจะพักอยู่นานแค่ไหน หลังจากเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงอายุน้อยที่พักอยู่คนเดียวในห้อง
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในช่วงเย็น (ซึ่งเลยเวลาทำงานของแม่บ้านไปแล้ว) ฉันได้ยินเสียงมีคนพยายามเปิดประตูห้องด้วยคีย์การ์ดที่ใช้งานได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อรู้ว่าฉันล็อกกลอนจากด้านในแล้ว คนคนนั้นก็พยายามดันประตูอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง เหมือนพยายามจะพังกลอนให้เปิดออก พร้อมกับกดกริ่งหน้าห้องรัว ๆ เพื่อบังคับให้ฉันเปิดประตู
ในฐานะผู้หญิงที่พักคนเดียว แน่นอนว่าฉันรู้สึกหวาดกลัวมากที่มีคนพยายามจะบุกเข้ามาในห้องด้วยคีย์การ์ดที่ใช้ได้จริง ฉันรีบโทรหาพี่สาวซึ่งโชคดีพักอยู่อีกส่วนหนึ่งของภูเก็ต ให้รีบขับรถมาที่โรงแรมทันทีเพื่อช่วยพาฉันออกจากห้อง
ด้วยความตกใจสุดขีด ฉันรีบลงไปที่แผนกต้อนรับและแจ้งเรื่องกับผู้จัดการโรงแรม เขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดและยืนยันว่าคนที่พยายามเข้าห้องฉันก็คือพนักงานแม่บ้านคนเดียวกับที่ถามคำถามส่วนตัวกับฉันก่อนหน้านี้ ผู้จัดการบอกว่าเธอเพิ่งถูกจ้างมาและนี่เป็นวันแรกที่ทำงาน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติงานของแม่บ้าน และทางโรงแรมจะไล่เธอออกทันที
เรื่องทั้งหมดจบลงแค่นั้น เหมือนฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์น่ากลัวอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขา “ขอโทษ” โดยไม่มีการเสนอชดเชยใด ๆ และไม่มีการแสดงให้เห็นถึงมาตรการรับผิดชอบที่เหมาะสม นอกจากการคืนเงินให้หลังจากที่ฉันต้องเป็นฝ่ายร้องขอเองโดยตรง
แน่นอนว่าฉันไม่รู้สึกปลอดภัยพอที่จะพักต่อที่โรงแรมนี้อีก หลังจากเพิ่งมีคนพยายามบุกเข้าห้องพัก และยังขาดการดูแลความปลอดภัยจากฝ่ายบริหารอย่างจริงจัง ทางโรงแรมไม่ได้ขอให้ฉันให้การอย่างเป็นทางการ ไม่ได้แจ้งตำรวจ และไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะยกระดับการสอบสวนเรื่องนี้แต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาว่านี่คือโรงแรมหรูที่ทำการตลาดว่าเป็นรีสอร์ตสำหรับครอบครัว ซึ่งมีเด็กจำนวนมากเข้าพัก ฉันมองว่าประสบการณ์ครั้งนี้น่ากังวลและไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง ฉันจะไม่กลับมาพักที่นี่อีก และไม่แนะนำให้ใครที่รู้จักมาพักที่นี่เช่นกัน มีโรงแรมอื่นอีกมากมายอยู่ติดกัน ซึ่งน่าจะทำให้คุณและครอบครัวรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้”
