ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! ย้อนรีวิวโรงแรมหรู เคยมีแม่บ้านพยายามเข้าห้องตอนเย็น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 08:05 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:59 น.
82

เพจ Drama Addict หยิบรีวิวของนักท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วที่เข้าพักโรงแรมหรู เล่าแม่บ้านใช้คีย์การ์ด พยายามเข้าห้องตอนเย็น

จากกรณีที่ ดีเจสาว เข้าไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต แต่กลับมีชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องเข้ามา แต่ติดสลักล็อกประตู สร้างความหวาดกลัวให้ดีเจสาวคนดังกล่าว และกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งล่าสุดตำรวจสามารถคุมตัวหัวหน้ารักษาความปลอดภัยได้แล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดเพจ Drama Addict ได้หยิบรีวิวจากกูเกิ้ลของโรงแรมดังกล่าว โดยนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้พักที่โรงแรมแห่งนี้เมื่อปีที่แล้ว และให้แค่ดาวเดียว

โดยรีวิวดังกล่าวระบุว่า “เพิ่งเจอประสบการณ์เลวร้ายมากที่โรงแรมแห่งนี้ เริ่มจากมีเหตุการณ์แปลก ๆ กับพนักงานแม่บ้านตอนที่เธอเข้ามาทำความสะอาดห้องในช่วงกลางวัน เธอถามคำถามส่วนตัวหลายอย่าง ทั้งเรื่องว่าฉันมาจากที่ไหนและจะพักอยู่นานแค่ไหน หลังจากเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงอายุน้อยที่พักอยู่คนเดียวในห้อง

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในช่วงเย็น (ซึ่งเลยเวลาทำงานของแม่บ้านไปแล้ว) ฉันได้ยินเสียงมีคนพยายามเปิดประตูห้องด้วยคีย์การ์ดที่ใช้งานได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อรู้ว่าฉันล็อกกลอนจากด้านในแล้ว คนคนนั้นก็พยายามดันประตูอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง เหมือนพยายามจะพังกลอนให้เปิดออก พร้อมกับกดกริ่งหน้าห้องรัว ๆ เพื่อบังคับให้ฉันเปิดประตู

ในฐานะผู้หญิงที่พักคนเดียว แน่นอนว่าฉันรู้สึกหวาดกลัวมากที่มีคนพยายามจะบุกเข้ามาในห้องด้วยคีย์การ์ดที่ใช้ได้จริง ฉันรีบโทรหาพี่สาวซึ่งโชคดีพักอยู่อีกส่วนหนึ่งของภูเก็ต ให้รีบขับรถมาที่โรงแรมทันทีเพื่อช่วยพาฉันออกจากห้อง

ด้วยความตกใจสุดขีด ฉันรีบลงไปที่แผนกต้อนรับและแจ้งเรื่องกับผู้จัดการโรงแรม เขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดและยืนยันว่าคนที่พยายามเข้าห้องฉันก็คือพนักงานแม่บ้านคนเดียวกับที่ถามคำถามส่วนตัวกับฉันก่อนหน้านี้ ผู้จัดการบอกว่าเธอเพิ่งถูกจ้างมาและนี่เป็นวันแรกที่ทำงาน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติงานของแม่บ้าน และทางโรงแรมจะไล่เธอออกทันที

เรื่องทั้งหมดจบลงแค่นั้น เหมือนฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์น่ากลัวอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขา “ขอโทษ” โดยไม่มีการเสนอชดเชยใด ๆ และไม่มีการแสดงให้เห็นถึงมาตรการรับผิดชอบที่เหมาะสม นอกจากการคืนเงินให้หลังจากที่ฉันต้องเป็นฝ่ายร้องขอเองโดยตรง

แน่นอนว่าฉันไม่รู้สึกปลอดภัยพอที่จะพักต่อที่โรงแรมนี้อีก หลังจากเพิ่งมีคนพยายามบุกเข้าห้องพัก และยังขาดการดูแลความปลอดภัยจากฝ่ายบริหารอย่างจริงจัง ทางโรงแรมไม่ได้ขอให้ฉันให้การอย่างเป็นทางการ ไม่ได้แจ้งตำรวจ และไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะยกระดับการสอบสวนเรื่องนี้แต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาว่านี่คือโรงแรมหรูที่ทำการตลาดว่าเป็นรีสอร์ตสำหรับครอบครัว ซึ่งมีเด็กจำนวนมากเข้าพัก ฉันมองว่าประสบการณ์ครั้งนี้น่ากังวลและไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง ฉันจะไม่กลับมาพักที่นี่อีก และไม่แนะนำให้ใครที่รู้จักมาพักที่นี่เช่นกัน มีโรงแรมอื่นอีกมากมายอยู่ติดกัน ซึ่งน่าจะทำให้คุณและครอบครัวรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

30 วินาที ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน เศรษฐกิจ

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

13 นาที ที่แล้ว
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

16 นาที ที่แล้ว
ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว ข่าว

ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา

31 นาที ที่แล้ว
แก้ผ้ารีวิวรีสอร์ต เพิ่งรู้มีในไทย ต้องถอดหมด ห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำกิจกรรมปกติได้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็กห้ามละเมิด ข่าว

เปิดวาร์ป รีสอร์ตเปลือยในไทย สาวรีวิวสุดสยิว แก้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็ก

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” จี้ “กัมพูชา” กวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ข่าว

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. 12 เขตต้องระวัง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Holiday Inn ภูเก็ต สาขาหาดสุรินทร์ขอโทษ ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้พัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! ย้อนรีวิวโรงแรมหรู เคยมีแม่บ้านพยายามเข้าห้องตอนเย็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบตัว หัวหน้า รปภ. ใช้มาสเตอร์คีย์การ์ดพยายามเข้าห้องดีเจสาว ลบภาพหวังหนีผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 19 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ระวัง ของมีคมบาด หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยในบ้าน เลือดตกยางออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดข้อมูล “มือยิงดับหัวหน้าวงดนตรี” ตร.รู้ตัวแล้ว หลังภรรยาเล่าปมเขม่น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล โซเซียดาด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสายเปย์ในรายการโหนกระแสประกาศตามหาความรัก แต่กลับถูกแฉเรื่องโกงลงทุน ข่าว

เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูซ เหลียง นักแสดงคนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตในวัย 77 ปี บันเทิง

สิ้นเทพเมฆาอัคคี “บรูซ เหลียง” ดาวร้าย คนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตแลัวในวัย 77 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม 5 สู้ชีวิตคนเดียวในห้องเช่า ข่าว

เปิดเรื่องราว “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพังในห้องเช่า ฝันรับใช้ชาติแต่อนาคตการศึกษายังกังวล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยสามารถเดินทางไปคีร์กีซสถานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยว

อัปเดตฟรีวีซ่า 2569 พาสปอร์ตไทยเที่ยว “คีร์กีซสถาน” ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ยาว 30 วัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปจากพรรคประชาชนเน้นการสร้างความหวังให้ประชาชนในประเทศ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญหมวด 1 2 ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 08:05 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:59 น.
82
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button