ด่วน! Holiday Inn Phuket ปฏิเสธข่าว ยัน ดราม่าคลิปดัง ไม่ได้เกิดที่โรงแรม
Holiday Inn Resort Phuket ร่อนจดหมายด่วน! ปัดเอี่ยว ดราม่าดังโซเชียล ยันเหตุการณ์ในคลิปไม่ได้เกิดที่นี่ ย้ำชัดให้ความสำคัญความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวลูกค้าสูงสุด วอนเช็กข้อมูลผ่านช่องทางทางการ
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างพากันจับตามองทันที เมื่อเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (Holiday Inn Resort Phuket) โรงแรมชื่อดังย่านหาดป่าตอง ได้เผยแพร่แถลงการณ์ด่วน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ขณะนี้
ใจความสำคัญของแถลงการณ์ระบุว่า ทางโรงแรมได้รับทราบถึงกระแสข่าวและภาพเหตุการณ์ที่กำลังถูกเผยแพร่และส่งต่อกันในโลกโซเชียล จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกันว่า “เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต” ตามที่มีการเข้าใจผิดหรือตั้งข้อสังเกต
“ทางโรงแรมขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่กำลังถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต”
ทางโรงแรมยังได้เน้นย้ำจุดยืนในการให้บริการ โดยระบุว่า ให้ความสำคัญสูงสุดกับ “ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน” โดยปัจจุบันยังคงดำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าพักมั่นใจได้ว่าจะได้รับการพักผ่อนที่ปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุด
“โรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน และยังคงดำเนินงานตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าพักมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเข้าพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย”
ทั้งนี้ ทางโรงแรมระบุทิ้งท้ายว่า หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรมได้ทันที
“หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงผ่าน ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรม”
