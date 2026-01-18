ข่าว

ด่วน! Holiday Inn Phuket ปฏิเสธข่าว ยัน ดราม่าคลิปดัง ไม่ได้เกิดที่โรงแรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 13:51 น.
91
คลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรม Holiday Inn Phuket
Holiday Inn Resort Phuket

Holiday Inn Resort Phuket ร่อนจดหมายด่วน! ปัดเอี่ยว ดราม่าดังโซเชียล ยันเหตุการณ์ในคลิปไม่ได้เกิดที่นี่ ย้ำชัดให้ความสำคัญความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวลูกค้าสูงสุด วอนเช็กข้อมูลผ่านช่องทางทางการ

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างพากันจับตามองทันที เมื่อเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (Holiday Inn Resort Phuket) โรงแรมชื่อดังย่านหาดป่าตอง ได้เผยแพร่แถลงการณ์ด่วน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ขณะนี้

ใจความสำคัญของแถลงการณ์ระบุว่า ทางโรงแรมได้รับทราบถึงกระแสข่าวและภาพเหตุการณ์ที่กำลังถูกเผยแพร่และส่งต่อกันในโลกโซเชียล จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกันว่า “เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต” ตามที่มีการเข้าใจผิดหรือตั้งข้อสังเกต

“ทางโรงแรมขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่กำลังถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต”

ทางโรงแรมยังได้เน้นย้ำจุดยืนในการให้บริการ โดยระบุว่า ให้ความสำคัญสูงสุดกับ “ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน” โดยปัจจุบันยังคงดำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าพักมั่นใจได้ว่าจะได้รับการพักผ่อนที่ปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุด

“โรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน และยังคงดำเนินงานตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าพักมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเข้าพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย”

ทั้งนี้ ทางโรงแรมระบุทิ้งท้ายว่า หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรมได้ทันที

“หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงผ่าน ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรม”

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

โรงแรม Holiday Inn Phuket ยืนยันเหตุการณ์ในคลิปไม่เกิดขึ้นที่นี่
Holiday Inn Resort Phuket

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปจากพรรคประชาชนเน้นการสร้างความหวังให้ประชาชนในประเทศ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”

2 นาที ที่แล้ว
ภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญหมวด 1 2 ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์

37 นาที ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เผยยอดเงินรางวัลรวม 282 ล้านบาท งวด 17 ม.ค. ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์ยอดจุกๆ หวยงวด 17 ม.ค. แตก 282 ล้าน เศรษฐีใหม่ 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สับเละ! พนง.ศูนย์ดังตวาดคุณลุง “สมองไม่พกมาเหรอ” เหตุแค่จอดำแก้ไม่เป็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวที่วัดผาลาด เชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อรักษาความสงบ. ข่าว

เชียงใหม่เดือด! “วัดผาลาด” ขู่ปิดวัด เซ่นนักท่องเที่ยวปีนป่ายกลางวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยถูกรางวัล ข่าวภูมิภาค

เฮลั่นรพ. ผู้ป่วยถูกรางวัลที่ 1 สองใบ 12 ล้าน พร้อมเปิดที่มาเลขเหนี่ยวทรัพย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรม Holiday Inn Phuket ข่าว

ด่วน! Holiday Inn Phuket ปฏิเสธข่าว ยัน ดราม่าคลิปดัง ไม่ได้เกิดที่โรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา ข่าว

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility. ข่าว

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ตรวจหวย

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 13:51 น.
91
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปจากพรรคประชาชนเน้นการสร้างความหวังให้ประชาชนในประเทศ

พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญหมวด 1 2

“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

แอต.มาดริด พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ผู้ป่วยถูกรางวัล

เฮลั่นรพ. ผู้ป่วยถูกรางวัลที่ 1 สองใบ 12 ล้าน พร้อมเปิดที่มาเลขเหนี่ยวทรัพย์

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
Back to top button