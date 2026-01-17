ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ
ดีเจสาวผวา โพสต์เตือนภัย พักโรงแรมหรูภูเก็ตลำพัง เจอชายแปลกหน้าใช้คีย์การ์ดเปิดห้องพัก โชคดีล็อกสลักไว้ทัน พนง.อ้างไม่เห็นอะไรในกล้องวงจรปิด ซ้ำโรงแรมปัดความรับผิดชอบ
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลเมื่อดีเจสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เธอกลัวการเข้าพักโรงแรมเพียงลำพังไปเลย ดีเจสาวรายนี้ โพสต์คลิปเหตุการณ์ พร้อมระบุข้อความประกอบผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Mirinda Nalinrattanawadee ระบุว่า
“วันนี้ไม่สบายเลยไม่ได้ไปงาน EDC แต่กลับเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วผู้หญิงอยู่ห้องคนเดียว
1. ครั้งแรกแค่กดกริ่ง ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายพูดว่า hey เราก็ออกไปดูตาแมวแล้วก็นอนเงียบๆ
2. ครั้งที่สองกดกริ่งอีกครั้ง เลยเตรียมมือถือรอถ่าย สรุปรอบนี้ใช้คีย์การ์ดเปิดแล้วดันเข้ามาเลย โชคดีที่รอบนี้ใส่สลัก ล็อกไว้อีกชั้นหลังจากที่ได้ยินเสียงกริ่งรอบแรก
สรุป ทางโรงแรมปัดความรับผิดชอบทุกอย่าง โคตรไม่โอเค !!เอาเป็นว่า ให้รูปและวิดีโอเล่าเรื่องแล้วกันนะคะตอนนี้เหนื่อยมาก คุยกับพี่ตำรวจแป๊บค่ะ”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ดีเจสาวรายนี้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต แต่กลับถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เมื่อจู่ ๆ มีชายปริศนาพยายามใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องเข้ามาในยามวิกฤตขณะที่เธอพักผ่อนอยู่เพียงลำพัง แต่โชคดีที่เธอล็อกสลักประตูชั้นที่ 2 เอาไว้ ชายคนดังกล่าวจึงไม่สามารถบุกเข้ามาได้ และเธอก็ปลอดภัย แต่มีบาดเจ็บเล็กน้อยที่มือ
ดีเจสาวหยิบโทรศัทพ์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้บางส่วน ในช่วงที่ชายปริศนาใช้คีย์การ์ดแตะเปิดประตูได้แล้ว หลังจากนั้นเธอก็แจ้งให้พนักงานโรงแรมทราบถึงเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น แต่พนักงานกลับตอบกลับมาว่า “ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วไม่พบความผิดปกติใด ๆ” ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังไมาได้รับความรับผิดชอบใด ๆ จากทางโรงแรมแห่งนี้ด้วย ทั้งที่มีคลิปหลักฐานชัดเจนในมือถือ
หลังจากนั้น ดีเจสาว ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความโกรธแค้นแทน พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของโรงแรมหรูว่า เหตุใดคนแปลกหน้าถึงมีคีย์การ์ดที่สามารถเปิดห้องผู้โดยสารที่เข้าพักอยู่ได้ และทำไมพนักงานถึงให้การช่วยเหลืออย่างไม่ใส่ใจ ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้หญิงที่ต้องเดินทางและพักแรมคนเดียว
ล่าสุดมีอัปเดตจากหน้าเฟซบุ๊กของ ดีเจสาว โพสต์ภาพหน้าสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล พร้อมระบุข้อความว่า “สรุปเลยนะคะ..ก็คือคนในโรงแรมค่ะ ทางโรงแรมแจ้งมาแล้วว่ามีการออก key master จากใครซักคนในนั้น ตอนนี้ทาง รร กำลังสืบต่อไปอีกทีค่ะว่าเป็นใคร เราไม่สามารถลงอะไรใน Facebook ได้มากเท่าไหร่ เนื่องจากข้อกฎหมาย หลังจากนี้จะมาสรุปอัพเดทรวดเดียวอีกทีนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงนะคะ ตอนนี้กำลังมูฟเปลี่ยนที่พักมาอีกทีนึงแล้วค่ะ”
