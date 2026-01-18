คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง
พลังคนไทยและคนเอเชียในซานฟรานฯ นัดเดินขบวนใหญ่ทวงยุติธรรมให้ “ปู่วิชา” หลังศาลตัดสินคดีฆ่าไม่เจตนา หวังดันเรื่องถึงศาลรัฐบาลกลางฟ้องข้อหาอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crime)
ภายหลังจากที่มีรายงานคำตัดสินของศาลนครซานฟรานซิสโก กรณีการเสียชีวิตของ คุณปู่วิชา รัตนภักดี ซึ่งคณะลูกขุนลงความเห็นว่า แอนทวน วัตสัน ผู้ก่อเหตุ ไม่มีความผิดฐานฆาตกรรม แต่ผิดเพียงข้อหา ฆ่าคนโดยไม่เจตนา โดยอ้างเหตุผลเรื่องความสับสนและโกรธจัด ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความยุติธรรมที่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้รับ
ล่าสุด (18 มกราคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวสำคัญจากฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าคดีนี้ยังไม่ถึงทางตัน และกำลังจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกลุ่มชาวเอเชียในพื้นที่
ข้อมูลจากคอมเมนต์ในโพสต์ของ Drama-addict ระบุว่า ในสัปดาห์หน้า กลุ่มชาวเอเชียหลายกลุ่มในซานฟรานซิสโก จะทำการนัดหมาย เดินขบวนครั้งใหญ่ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณปู่วิชา โดยมีเป้าหมายทางกฎหมายที่สำคัญคือ การผลักดันให้ ศาลรัฐบาลกลาง (Federal Court) รับคดีนี้ไปพิจารณาต่อ ในข้อหา ความเกลียดชังต่อเชื้อชาติ (Hate Crime)
เพจ Drama-addict วิเคราะห์ว่า “หากคนออกเดินขบวนเยอะพอ เสียงจะดังไปถึงรัฐบาลกลาง ซึ่งจะเป็นการตบหน้าศาลท้องถิ่นในซานฟราน” ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ในการเอาผิดผู้ก่อเหตุให้สาสมกับการกระทำที่เกิดขึ้น พร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยในอเมริกาที่กำลังต่อสู้ในเรื่องนี้
ในขณะเดียวกัน เพจ Drama-addict ยังได้แชร์มุมมองจากเพจ ห้องคนไทยรักอเมริกา ซึ่งสะท้อนความน้อยเนื้อต่ำใจต่อกระบวนการยุติธรรมในรัฐที่มีฐานเสียงทางการเมืองแตกต่างกัน โดยระบุข้อความเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้ามันเกิดขึ้นในรัฐสีแดง (รัฐฐานเสียงพรรครีพับลิกัน) ครอบครัวของคุณปู่จะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”
เพจดังกล่าวยังระบุด้วยว่า คำตัดสินให้พ้นผิดฐานฆาตกรรมของ แอนทวน วัตสัน ได้สร้างความตกใจให้กับชุมชนต่างๆ อย่างมาก เพราะสำหรับคนไทยทั่วโลก คดีนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่เป็น สัญลักษณ์ของความหวาดกลัว ที่มีต่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และทิ้งคำถามสำคัญเรื่องความรับผิดชอบเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นไกลบ้าน ว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงหรือไม่สำหรับคนเอเชีย
