ข่าวข่าวต่างประเทศ

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 11:15 น.
69
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา

พลังคนไทยและคนเอเชียในซานฟรานฯ นัดเดินขบวนใหญ่ทวงยุติธรรมให้ “ปู่วิชา” หลังศาลตัดสินคดีฆ่าไม่เจตนา หวังดันเรื่องถึงศาลรัฐบาลกลางฟ้องข้อหาอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crime)

ภายหลังจากที่มีรายงานคำตัดสินของศาลนครซานฟรานซิสโก กรณีการเสียชีวิตของ คุณปู่วิชา รัตนภักดี ซึ่งคณะลูกขุนลงความเห็นว่า แอนทวน วัตสัน ผู้ก่อเหตุ ไม่มีความผิดฐานฆาตกรรม แต่ผิดเพียงข้อหา ฆ่าคนโดยไม่เจตนา โดยอ้างเหตุผลเรื่องความสับสนและโกรธจัด ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความยุติธรรมที่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้รับ

ล่าสุด (18 มกราคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวสำคัญจากฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าคดีนี้ยังไม่ถึงทางตัน และกำลังจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกลุ่มชาวเอเชียในพื้นที่

การเดินขบวนของชาวไทยในสหรัฐฯ เน้นการเรียกร้องความยุติธรรมในคดีปู่วิชา
Drama-addict

ข้อมูลจากคอมเมนต์ในโพสต์ของ Drama-addict ระบุว่า ในสัปดาห์หน้า กลุ่มชาวเอเชียหลายกลุ่มในซานฟรานซิสโก จะทำการนัดหมาย เดินขบวนครั้งใหญ่ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณปู่วิชา โดยมีเป้าหมายทางกฎหมายที่สำคัญคือ การผลักดันให้ ศาลรัฐบาลกลาง (Federal Court) รับคดีนี้ไปพิจารณาต่อ ในข้อหา ความเกลียดชังต่อเชื้อชาติ (Hate Crime)

เพจ Drama-addict วิเคราะห์ว่า “หากคนออกเดินขบวนเยอะพอ เสียงจะดังไปถึงรัฐบาลกลาง ซึ่งจะเป็นการตบหน้าศาลท้องถิ่นในซานฟราน” ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ในการเอาผิดผู้ก่อเหตุให้สาสมกับการกระทำที่เกิดขึ้น พร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยในอเมริกาที่กำลังต่อสู้ในเรื่องนี้

การเดินขบวนของชาวไทยในสหรัฐฯ เน้นการเรียกร้องความยุติธรรมในคดีปู่วิชา
ภาพจาก : NBC

ในขณะเดียวกัน เพจ Drama-addict ยังได้แชร์มุมมองจากเพจ ห้องคนไทยรักอเมริกา ซึ่งสะท้อนความน้อยเนื้อต่ำใจต่อกระบวนการยุติธรรมในรัฐที่มีฐานเสียงทางการเมืองแตกต่างกัน โดยระบุข้อความเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้ามันเกิดขึ้นในรัฐสีแดง (รัฐฐานเสียงพรรครีพับลิกัน) ครอบครัวของคุณปู่จะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”

เพจดังกล่าวยังระบุด้วยว่า คำตัดสินให้พ้นผิดฐานฆาตกรรมของ แอนทวน วัตสัน ได้สร้างความตกใจให้กับชุมชนต่างๆ อย่างมาก เพราะสำหรับคนไทยทั่วโลก คดีนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่เป็น สัญลักษณ์ของความหวาดกลัว ที่มีต่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และทิ้งคำถามสำคัญเรื่องความรับผิดชอบเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นไกลบ้าน ว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงหรือไม่สำหรับคนเอเชีย

คนไทยและชาวเอเชียร่วมกันเดินขบวนใหญ่ในซานฟรานเพื่อทวงความยุติธรรม
ห้องคนไทยรักอเมริกา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

28 วินาที ที่แล้ว
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

55 นาที ที่แล้ว
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา ข่าว

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility. ข่าว

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ตรวจหวย

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวยแต่ไร้น้ำใจ! เปิดคลิปช่วยยาย “ล่าเบนซ์ขาว” ชนจนแขนหักแล้วหนี แยกหอนาฬิกาปากน้ำ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำพิษ ตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายดิ่งเหว วอนนายกฯ แก้วิกฤติ ข่าว

แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายซบเซา วอนนายกฯ เร่งแก้วิกฤต

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจ้าของเพจ ทีเด็ดบำเหน็จณรงค์ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

สุดสลด! ครูหนุ่มเจ้าของเพจดัง ขับเก๋งชนเสาไฟดับคาที่ หลังจบงานวันครู

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 ข่าว

คุมเพลิงได้แล้ว! เหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ย่านลาดกระบัง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบ “นอนดึก”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 11:15 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
Back to top button