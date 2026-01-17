ข่าวการเมือง

อาลัย “เสธ.เอฟ” ชลธิศ อดีตแกนนำสนท. เสียชีวิตในวัย 26 ปี ฌาปนกิจวันนี้

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 09:50 น.
63
เสธเอฟเพนกวิน
ภาพ Fb. @Parit Chiwarak

ปิดตำนานนักสู้ปัญญาชน “เสธ.เอฟ” อดีตเลขาสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เสียชีวิตในวัยย่าง 27 ปี ทิ้งบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและอุดมการณ์ส่งต่อคนรุ่นหลัง

วงการนักกิจกรรมและศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ร่วมอาลัย “เอฟ ชลธิศ” อดีตเลขาธิการ สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และฝ่ายวิชาการกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม หลังเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา ทิ้งผลงานการต่อสู้และอุดมการณ์ความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ไว้เบื้องหลัง

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนักกิจกรรมแจ้งข่าวเศร้า “เอฟ” หรือ “เสธ.เอฟ” ชลธิศ โชติสวัสดิ์ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแถวหน้า เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัยเพียง 26 ปี โดยจะมีพิธีฌาปนกิจในนี้ (17 ม.ค.) ณ วัดคลองปลัดเปรียง จ.สมุทรปราการ

ชลธิศ เป็นที่รู้จักในฐานะ “มันสมอง” ของขบวนการนักศึกษาในช่วงปี 2563-2564 เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และเป็นฟันเฟืองสำคัญในกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม โดยเฉพาะบทบาทฝ่ายวิชาการที่คอยย่อยเรื่องการเมืองยากๆ ให้เข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารกับมวลชนบนท้องถนน

สมัยที่เขาเรียนอยู่ปี 1 ที่เขาเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างที่สังคมไทยในห้วงเวลานั้นยังอยู่ภายใต้รัฐบาล คสช. เขาได้พบเจอ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ และได้ร่วมเคลื่อนไหวด้วยกันมา ตั้งแต่การผลักดันประเด็นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย อย่างเรื่องเรียกร้องการเลือกตั้ง การเรียกร้องสวัสดิการที่เท่าเทียมให้นักศึกษาในมหาลัย

ภาพจาก Facebook @Parit Chiwarak

เส้นทางการต่อสู้ของ “เอฟ” แลกมาด้วยการถูกดำเนินคดีทางการเมืองรวม 6 คดี ซึ่งมีคดีมาตรา 112 ถึง 2 คดีจากการปราศรัยและอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมัน เขาเคยเปิดใจกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนว่า การตัดสินใจก้าวออกมาพูดแทนเพื่อนที่ถูกคุมขังเป็นสิ่งที่คุ้มค่า แม้ต้องแลกด้วยอิสรภาพหรือถูกรัฐจับตามอง เพราะเขาเชื่อว่า “สายธารแห่งประชาธิปไตยมิอาจหยุดยั้งได้”

หลังจากลดบทบาทการชุมนุมหน้าด่าน ชลธิศ เกิดวันที่ 21 ม.ค. 2542 กลับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง และมีความฝันอยากเป็นอาจารย์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการถกเถียงทางวิชาการ ทว่าสุดท้ายเจ้าตัวกลับด่วนจากไปเสียก่อนที่จะทำความฝันนั้นให้สำเร็จ (อ่านบทความฉบับเต็ม).

ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

