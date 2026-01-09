หวยลาว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี
หวยลาววันนี้ 9 มกราคม 2569 งวดประจำวันศุกร์ที่ 2 ของปี เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล 6 ตัว และสถิติเลขที่ออกบ่อยย้อนหลังเดือนธันวาคม 68
บรรยากาศการเสี่ยงโชคยังคงเข้มข้นต่อเนื่อง สำหรับการออกรางวัล หวยลาววันนี้ งวดประจำวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของสัปดาห์แรกในการทำงานปี 2569 หลายคนยังคงนำเลขเด็ดจากสำนักต่าง ๆ มาลุ้นรางวัลใหญ่เพื่อสะสมทุนไว้ใช้จ่ายในช่วงต้นปี
ตรวจหวยลาววันนี้ 9 ม.ค. 69 ผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด
ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว งวดประจำวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 (9/1/69)
- หวยลาวเลข 6 ตัว : รอผลรางวัล
- หวยลาวเลข 5 ตัว : รอผลรางวัล
- หวยลาวเลข 4 ตัว : รอผลรางวัล
- หวยลาวเลข 3 ตัว : รอผลรางวัล
- หวยลาวเลข 2 ตัว : รอผลรางวัล
สลากพัฒนา 5/45
- รอผลรางวัล / รอผลรางวัล / รอผลรางวัล / รอผลรางวัล / รอผลรางวัล
ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 9/1/69
การออกรางวัลจะมีขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป และจะทราบผลรางวัลครบทุกหมายเลขในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ช่องทางการรับชม
- รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ: Laolottery Live
- รับชมผ่านช่องทาง YouTube ทางการของหวยลาวพัฒนา
สถิติหวยลาวที่น่าสนใจ (ย้อนหลังเดือนธันวาคม 2568)
|งวดวันที่
|หวยลาว 4 ตัว
|หวยลาว 3 ตัว
|หวยลาว 2 ตัว
|26 ธ.ค. 68
|0052
|052
|52
|19 ธ.ค. 68
|4603
|603
|03
|12 ธ.ค. 68
|4546
|546
|46
|05 ธ.ค. 68
|9145
|145
|45
|28 พ.ย. 68
|1679
|679
|79
|21 พ.ย. 68
|6238
|238
|38
|14 พ.ย. 68
|9877
|877
|77
|07 พ.ย. 68
|3320
|320
|20
|31 ต.ค. 68
|3725
|725
|25
|24 ต.ค. 68
|1677
|677
|77
|17 ต.ค. 68
|3509
|509
|09
|10 ต.ค. 68
|7318
|318
|18
|03 ต.ค. 68
|8654
|654
|54
|26 ก.ย. 68
|6958
|958
|58
|19 ก.ย. 68
|0862
|862
|62
|12 ก.ย. 68
|0188
|188
|88
|05 ก.ย. 68
|8775
|775
|75
|29 ส.ค. 68
|8976
|976
|76
|22 ส.ค. 68
|0568
|568
|68
|15 ส.ค. 68
|4662
|662
|62
|08 ส.ค. 68
|9503
|503
|03
|01 ส.ค. 68
|7617
|617
|17
|25 ก.ค. 68
|6849
|849
|49
|18 ก.ค. 68
|4269
|269
|69
|11 ก.ค. 68
|6988
|988
|88
|04 ก.ค. 68
|7957
|957
|57
|27 มิ.ย. 68
|4787
|787
|87
|20 มิ.ย. 68
|1056
|056
|56
|13 มิ.ย. 68
|1630
|630
|30
|06 มิ.ย. 68
|6446
|446
|46
|30 พ.ค. 68
|5284
|284
|84
|23 พ.ค. 68
|2597
|597
|97
|16 พ.ค. 68
|3794
|794
|94
|09 พ.ค. 68
|8518
|518
|18
|02 พ.ค. 68
|4409
|409
|09
|25 เม.ย. 68
|5741
|741
|41
|18 เม.ย. 68
|5116
|116
|16
|11 เม.ย. 68
|2011
|011
|11
|04 เม.ย. 68
|4445
|445
|45
|28 มี.ค. 68
|6845
|845
|45
|21 มี.ค. 68
|8289
|289
|89
|14 มี.ค. 68
|1177
|177
|77
|07 มี.ค. 68
|5215
|215
|15
|28 ก.พ. 68
|2439
|439
|39
|21 ก.พ. 68
|6705
|705
|05
|14 ก.พ. 68
|4647
|647
|47
|07 ก.พ. 68
|0055
|055
|55
|31 ม.ค. 68
|4277
|277
|77
|24 ม.ค. 68
|3205
|205
|05
|17 ม.ค. 68
|2944
|944
|44
|10 ม.ค. 68
|1393
|393
|93
|03 ม.ค. 68
|2256
|256
|56
