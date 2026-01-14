หวยลาว

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:42 น.
55

หวยลาวพัฒนาเตรียมเปิดวงล้อออกรางวัลประจำงวดวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นรอบการออกรางวัลกลางสัปดาห์ คอหวยแห่ลุ้นผลรางวัลเลขชุด 6 ตัว คืนนี้

บรรยากาศการเสี่ยงโชคยังคงเข้มข้นต่อเนื่อง สำหรับการออกรางวัล หวยลาววันนี้ งวดประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นงวดกลางสัปดาห์ หลายคนยังคงนำเลขเด็ดจากสำนักต่าง ๆ มาลุ้นรางวัลใหญ่เพื่อสะสมทุนไว้ใช้จ่ายในช่วงต้นปี

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 ม.ค. 69 ผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว งวดประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 (14/1/69)

  • หวยลาวเลข 6 ตัว : xxxxxx
  • หวยลาวเลข 5 ตัว : xxxxx
  • หวยลาวเลข 4 ตัว : xxxx
  • หวยลาวเลข 3 ตัว : xxx
  • หวยลาวเลข 2 ตัว : xx

สลากพัฒนา 5/45

  • รอผล

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 14/1/69

การออกรางวัลจะมีขึ้นในคืนวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป และจะทราบผลรางวัลครบทุกหมายเลขในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ช่องทางการรับชม

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ: Laolottery Live
รับชมผ่านช่องทาง YouTube ทางการของหวยลาวพัฒนา

สถิติหวยลาวที่น่าสนใจ (ย้อนหลังเดือนธันวาคม 2568)

งวดวันที่ หวยลาว 4 ตัว หวยลาว 3 ตัว หวยลาว 2 ตัว
26 ธ.ค. 68 0052 052 52
19 ธ.ค. 68 4603 603 03
12 ธ.ค. 68 4546 546 46
05 ธ.ค. 68 9145 145 45
28 พ.ย. 68 1679 679 79
21 พ.ย. 68 6238 238 38
14 พ.ย. 68 9877 877 77
07 พ.ย. 68 3320 320 20
31 ต.ค. 68 3725 725 25
24 ต.ค. 68 1677 677 77
17 ต.ค. 68 3509 509 09
10 ต.ค. 68 7318 318 18
03 ต.ค. 68 8654 654 54
26 ก.ย. 68 6958 958 58
19 ก.ย. 68 0862 862 62
12 ก.ย. 68 0188 188 88
05 ก.ย. 68 8775 775 75
29 ส.ค. 68 8976 976 76
22 ส.ค. 68 0568 568 68
15 ส.ค. 68 4662 662 62
08 ส.ค. 68 9503 503 03
01 ส.ค. 68 7617 617 17
25 ก.ค. 68 6849 849 49
18 ก.ค. 68 4269 269 69
11 ก.ค. 68 6988 988 88
04 ก.ค. 68 7957 957 57
27 มิ.ย. 68 4787 787 87
20 มิ.ย. 68 1056 056 56
13 มิ.ย. 68 1630 630 30
06 มิ.ย. 68 6446 446 46
30 พ.ค. 68 5284 284 84
23 พ.ค. 68 2597 597 97
16 พ.ค. 68 3794 794 94
09 พ.ค. 68 8518 518 18
02 พ.ค. 68 4409 409 09
25 เม.ย. 68 5741 741 41
18 เม.ย. 68 5116 116 16
11 เม.ย. 68 2011 011 11
04 เม.ย. 68 4445 445 45
28 มี.ค. 68 6845 845 45
21 มี.ค. 68 8289 289 89
14 มี.ค. 68 1177 177 77
07 มี.ค. 68 5215 215 15
28 ก.พ. 68 2439 439 39
21 ก.พ. 68 6705 705 05
14 ก.พ. 68 4647 647 47
07 ก.พ. 68 0055 055 55
31 ม.ค. 68 4277 277 77
24 ม.ค. 68 3205 205 05
17 ม.ค. 68 2944 944 44
10 ม.ค. 68 1393 393 93
03 ม.ค. 68 2256 256 56

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

