คลิป ระทึกดิ่ง 500 ฟุต พาราไกลเดอร์ ตกทะเลฟลอริดา รอดปาฏิหาริย์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:59 น.
พาราไกลเดอร์ตกทะเลฟลอริดา ความสูง 500 ฟุต ก่อนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์
ภาพจาก : Riviera Beach Police Department

นาทีชีวิต ชายวัย 52 ปี เครื่องร่อนดับดิ่งพสุธา 500 ฟุต จมทะเลฟลอริดา ไลฟ์การ์ด-นักดำน้ำฮีโร่โดดช่วยทันควัน รอดตายเหลือเชื่อแถมไร้บาดแผล

เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญ เมื่อชายชาวฟลอริดาวัย 52 ปี ประสบอุบัติเหตุเครื่องร่อนพาราไกลเดอร์แบบมีเครื่องยนต์ขัดข้อง ร่วงหล่นจากท้องฟ้าด้วยความสูงกว่า 500 ฟุต กระแทกผิวน้ำทะเลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่เขากลับรอดชีวิตเดินกลับบ้านได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย

กรมตำรวจริเวียรา บีช ระบุว่า เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นก่อนเวลาเที่ยงวันเพียงเล็กน้อย บริเวณชายฝั่งเกาะซิงเกอร์ ใกล้กับริเวียรา บีช โดยประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพวิดีโอขณะเกิดเหตุไว้ได้

ชายวัย 52 ปีจากฟลอริดา รอดชีวิตหลังพาราไกลเดอร์ตกลงทะเล
ภาพจาก : Riviera Beach Police Department

ซาราห์ วิลเลียมสัน ไลฟ์การ์ดจากหน่วยกู้ภัยทางทะเลปาล์มบีช ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ WFLX-TV ว่า เธอสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อเครื่องร่อนเริ่มบินส่ายไปมาในลักษณะที่แปลกประหลาด หลังจากปะทะเข้ากับกระแสลมกรรโชกแรง

“ฉันรีบออกวิ่งทันที พร้อมวิทยุเรียกคู่หูอีกคน เราคว้าทุ่นกู้ภัยและกระดานโต้คลื่น แล้วรีบพายออกไปช่วยเหลือพร้อมกัน” ซาราห์กล่าว โดยตำรวจระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากไลฟ์การ์ดแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดรีบว่ายน้ำออกไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

ภาพเหตุการณ์พาราไกลเดอร์ตกทะเลฟลอริดา ขณะช่วยเหลือชายที่ติดอยู่
ภาพจาก : Riviera Beach Police Department

ซาราห์ยังยกย่องนักดำน้ำตื้น (Snorkeler) พลเมืองดีคนหนึ่งที่ดำลงไปใต้น้ำและช่วยแก้เชือกสายร่มที่พันตัวผู้ประสบเหตุออกได้สำเร็จ “เขาเหมือนสวรรค์ส่งมาโปรด เพราะพวกเราไม่มีหน้ากากดำน้ำ เขาช่วยดำลงไปแก้เชือกใต้น้ำได้ทันเวลา ในขณะที่เราช่วยพยุงตัวผู้ประสบเหตุไว้ด้านบน”

ทีมกู้ภัยสามารถนำตัวชายวัย 52 ปี พร้อมซากเครื่องร่อนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย โดยเจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ สำหรับเส้นทางการบิน เขาเริ่มออกตัวมาจากสวนโอเชียน เคย์ ในเมืองจูปิเตอร์ และบินมุ่งหน้าลงใต้ก่อนจะเกิดเหตุร่วงตกลงสู่ทะเลดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ประสบเหตุรายนี้ต่อสาธารณะ

นักดำน้ำช่วยชายพาราไกลเดอร์ที่ติดอยู่ในสายพาราไกลเดอร์ในทะเล
ภาพจาก : Riviera Beach Police Department

ซาราห์ ทิ้งท้ายว่า เธอรู้สึกทึ่งมากเมื่อทราบความสูงที่ชายคนนี้ร่วงลงมา “การตกลงมาจากความสูงถึง 500 ฟุต แล้วรอดชีวิตมาได้ ถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริง ๆ”

ชมคลิปเต็ม

พาราไกลเดอร์บินจาก Ocean Cay Park ก่อนตกลงทะเลฟลอริดา
ภาพจาก : Riviera Beach Police Department

