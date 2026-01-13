ข่าว

รื้อราบ อนุสาวรีย์ตาอม ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:44 น.
82
ทหารไทย รื้อราบ "อนุสาวรีย์ตาอม" ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่

ทหารไทยจัดให้ รื้อราบ “อนุสาวรีย์ตาอม” ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโนที่เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่ หมอแล็บฯ แฉเบื้องลึกสุดแสบ

เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความเกี่ยวกับช่องอานม้า ที่กัมพูชาสร้างเรื่องราวเพื่อความภาคภูมิใจให้กับชาวเขมรว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถเอาชนะไทยได้ โดยระบุว่า “ปิดฉากตำนาน “ตาอม” ที่ช่องอานม้า: เมื่อนิทานที่กัมพูชาแต่งขึ้น ถูกลบด้วยของจริง

ล่าสุดที่ชายแดนช่องอานม้า (หรือที่ฝั่งนู้นเรียก ด่านอานแซะ) ทางอุบลฯ ทหารไทยได้เข้าเคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์จนราบเรียบ ส่งผลให้อนุสาวรีย์ “ตาอม” ที่เคยตั้งอยู่ ได้ถูกทำลายลง

มาคุยกันเรื่อง “สตอรี่” ของตาอมกันหน่อยครับ ทางฝั่งเขมรเขามีความพยายามสร้างเรื่องราวผูกโยงกับชื่อสถานที่ว่ามีการเอาชนะไทยได้ ให้ชาวเขมรได้ภาคภูมิใจ โดยอ้างพจนานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชวน นาถ ว่าคำว่า “อานแซะ” แปลว่า “ปลดอานม้า”

โพสต์เฟซบุ๊กของหมอแล็บแพนด้าเกี่ยวกับเรื่องตาอม
FB/ หมอแล็บแพนด้า

เขาแต่งตำนานขึ้นมาว่า “หลวงตาอุ้ม” หรือตาอมเนี่ย เป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร นำทหารม้ากว่า 2,000 นาย ยกทัพขึ้นเหนือมาเพื่อปราบสยาม พอมาถึงตรงนี้ก็สั่งหยุดทัพ 3 วันเพื่อ “ปลดอานม้า” ให้ไพร่พลพักผ่อน ก่อนจะจัดทัพเข้าตีจนกองทัพสยามแตกพ่ายไป… ฟังดูยิ่งใหญ่ดีใช่ไหมครับ?

แต่ความเป็นจริงคือ… เรื่องนี้เป็นเรื่อง “มโน” ล้วนๆ ไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลย วีรกรรมตาอมที่ไล่บี้สยาม เป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อปลุกใจ เพราะตัวอนุสาวรีย์จริงๆ ก็เพิ่งจะสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์ปะทะปี 2554 นี้เอง

การสร้างอนุสาวรีย์ขี่ม้าถือหอก แล้วจงใจหันปลายหอกชี้หน้ามาทางฝั่งไทย คือการยั่วยุและตั้งใจหยามเกียรติคนไทย แถมยังสร้างทับเส้นแนวปฏิบัติการ MOU43 แล้วก็ค่อยๆ ขยายตลาดรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆ โดยใช้ตำนานที่แต่งขึ้นมาอ้างสิทธิ์ ไทยได้ทำการประท้วงเรื่อยมา แต่เขมรไม่แคร์กระดาษประท้วงของไทยเลยแม้แต่น้อย

บทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ ก็อย่างที่เห็นครับ ตอนนี้พื้นที่ด่านอานแซะและบริเวณโดยรอบ กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทยแบบเบ็ดเสร็จเรียบร้อย ซากของรูปปั้นตาอม ทหารไทยยังคงเก็บเอาไว้ พื้นที่ที่เคยถูกรุกล้ำก็ถูกไถปรับจนเตียนโล่ง จบตำนานแม่ทัพในจินตนาการที่เขาสร้างมาข่มขวัญเรา เหลือไว้แค่ความจริงที่ว่า
“ตรงนี้คือแผ่นดินไทยครับ””

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อาหารมื้อสุดท้าย สาววัย 30 ดับสลด หลังกินบุฟเฟต์ร้านดัง แพทย์ตรวจพบชนวนเหตุที่แท้จริง ข่าว

อาหารมื้อสุดท้าย สาววัย 30 ดับสลด หลังกินบุฟเฟต์ร้านดัง แพทย์ตรวจพบชนวนเหตุที่แท้จริง

33 วินาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2 ข่าวดารา

เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

30 นาที ที่แล้ว
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย บันเทิง

ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. หลอกหญิงหลายคนจนถูกอดีตภรรยาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น ข่าว

เมียหลวงแฉ พ.ต.ท. ทิ้งลูก-ข่มขู่-บังคับทำแท้ง หลอกหญิงมาแล้ว 5 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตอบให้ ทำไมคนมะกันนับพันรวมตัวรับ คณะพระธุดงค์ “Walk for Peace” แน่นบันไดรัฐสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระภิกษุเดินข้ามสหรัฐในเส้นทาง 2,300 ไมล์เพื่อสื่อสารความสงบ ข่าวต่างประเทศ

ย้อนร้อยจาริก พระภิกษุ เดินข้ามสหรัฐฯ 2.3 พันไมล์ ยื่นขอรับรอง “วันวิสาขบูชา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามแต้ๆ เปิดภาพแรก &quot;ลิซ่า&quot; ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด บันเทิง

งามแต้ๆ เปิดภาพแรก “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 17 มกราคม 2569 เลขเด็ด

ตามด่วน! เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวดหวยวันครู 17 1 69 เข้าเกือบทุกงวดไม่หลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยวันครู เดือนมกราคม 2569 แสดงเลขที่ออกบ่อยที่สุดใน 36 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยวันครู เดือนมกราคม 2569 ย้อนหลัง 36 ปี จับตาเลขมงคล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ บันเทิง

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทย รื้อราบ &quot;อนุสาวรีย์ตาอม&quot; ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่ ข่าว

รื้อราบ อนุสาวรีย์ตาอม ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:44 น.
82
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2

เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย

ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button