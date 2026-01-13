รื้อราบ อนุสาวรีย์ตาอม ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่
ทหารไทยจัดให้ รื้อราบ “อนุสาวรีย์ตาอม” ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโนที่เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่ หมอแล็บฯ แฉเบื้องลึกสุดแสบ
เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความเกี่ยวกับช่องอานม้า ที่กัมพูชาสร้างเรื่องราวเพื่อความภาคภูมิใจให้กับชาวเขมรว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถเอาชนะไทยได้ โดยระบุว่า “ปิดฉากตำนาน “ตาอม” ที่ช่องอานม้า: เมื่อนิทานที่กัมพูชาแต่งขึ้น ถูกลบด้วยของจริง
ล่าสุดที่ชายแดนช่องอานม้า (หรือที่ฝั่งนู้นเรียก ด่านอานแซะ) ทางอุบลฯ ทหารไทยได้เข้าเคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์จนราบเรียบ ส่งผลให้อนุสาวรีย์ “ตาอม” ที่เคยตั้งอยู่ ได้ถูกทำลายลง
มาคุยกันเรื่อง “สตอรี่” ของตาอมกันหน่อยครับ ทางฝั่งเขมรเขามีความพยายามสร้างเรื่องราวผูกโยงกับชื่อสถานที่ว่ามีการเอาชนะไทยได้ ให้ชาวเขมรได้ภาคภูมิใจ โดยอ้างพจนานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชวน นาถ ว่าคำว่า “อานแซะ” แปลว่า “ปลดอานม้า”
เขาแต่งตำนานขึ้นมาว่า “หลวงตาอุ้ม” หรือตาอมเนี่ย เป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร นำทหารม้ากว่า 2,000 นาย ยกทัพขึ้นเหนือมาเพื่อปราบสยาม พอมาถึงตรงนี้ก็สั่งหยุดทัพ 3 วันเพื่อ “ปลดอานม้า” ให้ไพร่พลพักผ่อน ก่อนจะจัดทัพเข้าตีจนกองทัพสยามแตกพ่ายไป… ฟังดูยิ่งใหญ่ดีใช่ไหมครับ?
แต่ความเป็นจริงคือ… เรื่องนี้เป็นเรื่อง “มโน” ล้วนๆ ไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลย วีรกรรมตาอมที่ไล่บี้สยาม เป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อปลุกใจ เพราะตัวอนุสาวรีย์จริงๆ ก็เพิ่งจะสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์ปะทะปี 2554 นี้เอง
การสร้างอนุสาวรีย์ขี่ม้าถือหอก แล้วจงใจหันปลายหอกชี้หน้ามาทางฝั่งไทย คือการยั่วยุและตั้งใจหยามเกียรติคนไทย แถมยังสร้างทับเส้นแนวปฏิบัติการ MOU43 แล้วก็ค่อยๆ ขยายตลาดรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆ โดยใช้ตำนานที่แต่งขึ้นมาอ้างสิทธิ์ ไทยได้ทำการประท้วงเรื่อยมา แต่เขมรไม่แคร์กระดาษประท้วงของไทยเลยแม้แต่น้อย
บทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ ก็อย่างที่เห็นครับ ตอนนี้พื้นที่ด่านอานแซะและบริเวณโดยรอบ กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทยแบบเบ็ดเสร็จเรียบร้อย ซากของรูปปั้นตาอม ทหารไทยยังคงเก็บเอาไว้ พื้นที่ที่เคยถูกรุกล้ำก็ถูกไถปรับจนเตียนโล่ง จบตำนานแม่ทัพในจินตนาการที่เขาสร้างมาข่มขวัญเรา เหลือไว้แค่ความจริงที่ว่า
“ตรงนี้คือแผ่นดินไทยครับ””
