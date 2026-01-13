เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ
เพจ Army Military Force เปิดวาร์ป สิบโทหญิงจัน บุปผา ทหารสื่อสารกัมพูชา โพสต์คลิปจากแนวหน้าพระวิหาร ด้อยค่าทหารไทยมีแต่เด็ก-อาวุธเก่าสนิมเขรอะ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์เปิดวาร์ป สิบโทหญิงจัน บุปผา ทหารสังกัด ส.ร้อย. 57 (กองร้อยสื่อสารที่ 57) บก.พลน้อย สสน.42 (กองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ 42) ของประเทศกัมพูชา
สืบเนื่องจากทหารหญิงรายดังกล่าวได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณสมรภูมิแนวหน้าใกล้ปราสาทพระวิหาร พร้อมระบุแคปชั่นที่เริ่มด้วยประโยคว่า “เราสวยไหม?” ก่อนจะตามมาด้วยข้อความพาดพิงและดูแคลนกองทัพไทย (โดยใช้คำเรียกแทนว่า “เสียม”) อย่างดุเดือด โดยอ้างคำพูดของผู้บัญชาการของเธอว่า
“เมื่อเช้านี้ผู้บัญชาการได้คุยกับพวกเราว่า พวกเสียมยิงปืนไม่เก่งเลย ปืนของพวกมันก็เก่าแถมสนิมเขรอะอีกต่างหาก พวกเสียมใช้แต่ M16 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้บัญชาการบอกว่าปืนประเภทนี้มักจะขัดลำกล้องอยู่บ่อย ๆ”
นอกจากเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ เธอยังได้วิจารณ์ศักยภาพของกำลังพลไทยด้วยว่า “พวกมันรบไม่เก่งหรอก เพราะมีแต่ทหารเด็ก ๆ เสียมไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คิดหรอก ฉันอยากเห็นเสียมใช้ปืนใหม่ๆ บ้าง ไม่ใช่มีแต่ M16 ทหารฝ่ายเราใช้ปืนหลากหลายประเภทมาก”
ในช่วงท้ายของโพสต์ ทหารหญิงรายนี้ยังได้กล่าวอ้างถึงสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันว่าฝ่ายของตนกำลังได้เปรียบ โดยระบุว่า “เราใกล้จะชนะแล้ว เห็นไหมว่าพวกเสียมขอหยุดยิง เสียมไม่ได้เก่งเหมือนที่พวกมันขี้คุยอวดอ้างเลย”
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดวาร์ป เมีย VannDa รักแท้แร็ปเปอร์เขมร ดีกรีแบรนด์แอมบาสเดอร์
- เปิดวาร์ปไอจี อินฟลูฯ สาวเขมร ทุบเบียร์ไทยโชว์พาว ดีกรีนางแบบชื่อดัง
- เปิดวาร์ป “โตน สุพัดรี” ทหารหญิงกัมพูชาสุดแซ่บ โพสต์คลิป ยั่วทหารไทย
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: