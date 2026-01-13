ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 15:22 น.
83
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์
ภาพจาก : FB/Army Military Force

เพจ Army Military Force เปิดวาร์ป สิบโทหญิงจัน บุปผา ทหารสื่อสารกัมพูชา โพสต์คลิปจากแนวหน้าพระวิหาร ด้อยค่าทหารไทยมีแต่เด็ก-อาวุธเก่าสนิมเขรอะ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์เปิดวาร์ป สิบโทหญิงจัน บุปผา ทหารสังกัด ส.ร้อย. 57 (กองร้อยสื่อสารที่ 57) บก.พลน้อย สสน.42 (กองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ 42) ของประเทศกัมพูชา

สืบเนื่องจากทหารหญิงรายดังกล่าวได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณสมรภูมิแนวหน้าใกล้ปราสาทพระวิหาร พร้อมระบุแคปชั่นที่เริ่มด้วยประโยคว่า “เราสวยไหม?” ก่อนจะตามมาด้วยข้อความพาดพิงและดูแคลนกองทัพไทย (โดยใช้คำเรียกแทนว่า “เสียม”) อย่างดุเดือด โดยอ้างคำพูดของผู้บัญชาการของเธอว่า

“เมื่อเช้านี้ผู้บัญชาการได้คุยกับพวกเราว่า พวกเสียมยิงปืนไม่เก่งเลย ปืนของพวกมันก็เก่าแถมสนิมเขรอะอีกต่างหาก พวกเสียมใช้แต่ M16 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้บัญชาการบอกว่าปืนประเภทนี้มักจะขัดลำกล้องอยู่บ่อย ๆ”

ข้อความในคลิปของสิบโทหญิงกัมพูชาที่ดูแคลนทหารไทยอย่างชัดเจน

นอกจากเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ เธอยังได้วิจารณ์ศักยภาพของกำลังพลไทยด้วยว่า “พวกมันรบไม่เก่งหรอก เพราะมีแต่ทหารเด็ก ๆ เสียมไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คิดหรอก ฉันอยากเห็นเสียมใช้ปืนใหม่ๆ บ้าง ไม่ใช่มีแต่ M16 ทหารฝ่ายเราใช้ปืนหลากหลายประเภทมาก”

ในช่วงท้ายของโพสต์ ทหารหญิงรายนี้ยังได้กล่าวอ้างถึงสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันว่าฝ่ายของตนกำลังได้เปรียบ โดยระบุว่า “เราใกล้จะชนะแล้ว เห็นไหมว่าพวกเสียมขอหยุดยิง เสียมไม่ได้เก่งเหมือนที่พวกมันขี้คุยอวดอ้างเลย”

สิบโทหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปที่แนวหน้าพระวิหารพร้อมข้อความดูแคลนทหารไทย
ภาพจาก : FB/Army Military Force
คลิปของสิบโทหญิงกัมพูชาที่วิจารณ์อาวุธเก่าสนิมเขรอะของทหารไทย
ภาพจาก : FB/Army Military Force
ทหารหญิงกัมพูชาพูดถึงศักยภาพของกำลังพลไทยในโพสต์คลิปของเธอ
ภาพจาก : FB/Army Military Force
คลิปจากสิบโทหญิงกัมพูชาที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในกองทัพของเธอ
ภาพจาก : FB/Army Military Force
ทหารหญิงกัมพูชาพูดถึงความได้เปรียบในการสู้รบกับทหารไทย
ภาพจาก : FB/Army Military Force
สิบโทหญิงกัมพูชาทำคลิปที่เน้นการเปรียบเทียบอาวุธยุทโธปกรณ์
ภาพจาก : FB/Army Military Force

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

